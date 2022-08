Was sind Bingo-Slots und wie funktionieren sie?

Bingo-Slots sind eine Art von Glücksspielmaschine. Das Ergebnis wird auf der Grundlage der Mechanik einer Bingo-Ziehung bestimmt. Es mag an dieser Stelle etwas verwirrend klingen, aber um zu verstehen, was ein Bingo-Spielautomat ist, müssen Sie wissen, was die beiden verschiedenen Arten von Spielautomaten sind und wie sie funktionieren. In diesem Artikel werden wir die Unterschiede aufschlüsseln und genau erklären, was ein Bingo-Spielautomat ist und was nicht.

Es gibt zwei verschiedene Klassen von Spielautomaten

Der Indian Gaming Regulatory Act, der 1988 in Kraft getreten ist, definiert die Bundesvorschriften für Glücksspiele der amerikanischen Ureinwohner. In diesem Dokument sind zwei verschiedene Klassen von Spielautomaten klar definiert. Sie werden gemeinhin als Klasse II und Klasse III bezeichnet. Obwohl die Definition ausschließlich für die Verwendung in Stammescasinos gedacht war, hat sich die Terminologie zur Standarddefinition für die beiden Klassen von Spielautomaten in anderen Teilen des Landes und auch international verbreitet. Emojino Casino ist auch ein bekanntes Online-Casino, das sehr stolz darauf ist, das beste Spielerlebnis zu bieten.

Allerdings bezieht sich das nicht immer auf die Automaten der Klasse II. Schauen wir uns genauer an, was jede dieser Klassen in Bezug auf die Glücksspielbestimmungen beinhaltet.

Klasse-II-Vorschriften

Die Vorschriften, die die Glücksspielaktivitäten der Klasse II regeln, konzentrieren sich in erster Linie auf das Bingospiel. Die Richtlinien erlauben es jedem Indianerstamm, Bingospiele anzubieten, und die Vorschriften regeln auch alle elektronischen Geräte, die erforderlich sind, um Bingospiele zu ermöglichen. Dazu gehören die Spielbretter, Karten, Bälle und alle anderen Hilfsmittel, die für ein Bingospiel benötigt werden.

Verordnungen der Klasse III

Die Vorschriften dieser Klasse regeln fast alle anderen Kasinospiele wie Craps, Roulette, Blackjack und Spielautomaten. Das Verwirrende daran ist, dass es sich bei den Bingomaschinen der Klasse II ebenfalls um Spielautomaten handelt, auch wenn sie in dieser Klasse Spielautomaten genannt werden. Allerdings nicht die gleichen, die Sie gewohnt sind.

Lassen Sie uns das ein wenig genauer untersuchen…

Wenn wir jeder Klassifizierung von Spielautomaten eine bessere Beschreibung geben würden, würden wir sie Klasse II Bingo-Maschinen und Klasse III Vegas-Slot-Maschinen nennen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Klassen wird deutlich, wenn wir sie noch weiter aufschlüsseln.

Klasse II – Bingo-Maschinen

Maschinen, die unter diese Klassifizierung fallen, sollen Ihnen helfen, Bingo zu spielen. Eine Möglichkeit, sich vorzustellen, was das bedeutet, ist, an all die Spielgeräte zu denken, die Sie in einer Bingohalle, einem Seniorensaal oder einer Legion zur Durchführung von Bingospielen gesehen haben. Das ist die Grundvoraussetzung für eine Bingo-Maschine der Klasse II. Und so funktioniert es: Ihre Einsätze und die der anderen Bingospieler sowie alle Bingokarten für das jeweilige Spiel gehen in ein zeitlich festgelegtes Bingospiel ein. Mit anderen Worten: Alle Daten, die sich auf das jeweilige Spiel beziehen, werden in einem kurzen, in Millisekunden gemessenen Zeitfenster zusammengeführt. Die Bingokugeln werden gezogen und die Ergebnisse werden von den Bingomaschinen der Klasse II angezeigt. Manchmal kommt es zu Verzögerungen bei der Anzeige der Ergebnisse, aber das liegt nur daran, dass für jedes Spiel eine bestimmte Anzahl von Spielern erforderlich ist und das Spiel abgeschlossen sein muss, bevor die Ergebnisse bekannt sind. Diese Slots gibt es nicht überall in den Casinos, aber sie werden immer beliebter. Sie sind leicht zu erkennen, da der Bildschirm des Automaten eine großformatige Bingokarte anzeigt und das Spiel vor Ihren Augen ausgetragen wird, während sich die Walzen hinter der Videografik drehen.

Klasse III – Spielautomaten im Vegas-Stil

Dies sind die 3-Walzen-, 4-Walzen- und 5-Walzen-Spielautomaten, die man in den Casinos in Las Vegas häufig findet. Die Ergebnisse dieser Casino-Spielautomaten werden von einem Spielmechanismus bestimmt, der als Zufallszahlengenerator (RNG) bekannt ist. Der RNG ist im Spiel ständig in Betrieb und generiert jedes Mal neue Zahlen oder Zahlenkombinationen, wenn die Schaltfläche »Spielen«, »Drehen« oder »Wette wiederholen« aktiviert wird. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Die RNGs haben die Gewinnzahlen ausgewählt, wenn jemand die Schaltfläche berührt. Sie sind bekannt, sobald die Walzen aufhören, sich zu drehen. Auch wenn es den Anschein hat, dass das Drehen der Walzen das Gewinnergebnis auswählt, wurde es bereits Sekunden vorher festgelegt, als der Spieler die Schaltfläche berührte, um die Walzen in den Drehmodus zu versetzen. Das Interessante an den RNGs ist, dass die Ergebnisse völlig unterschiedlich ausfallen, wenn ein Spieler die Taste nur den Bruchteil einer Sekunde vorher oder nachher berührt. Die RNGs sind mit der Drehtaste verbunden und können nur über diese Taste funktionieren. Wenn ein Spieler während des Spiels auf den Drehknopf drückt, ändert sich das Ergebnis nicht, da die RNGs die Ergebnisse in dem Moment festhalten, in dem ein Spieler den Drehknopf berührt.

Der Unterschied bei den Auszahlungen

Es gibt einige Variablen, die an dieser Stelle ins Spiel kommen. So wird bei Automaten der Klasse III vom Casino festgelegt, wie hoch die Auszahlung sein soll. Das bedeutet, dass die Auszahlungshöhe an jedem Automaten anders festgelegt wird. Es gibt jedoch eine gewisse Kontrolle, da es nur eine bestimmte Anzahl von Auszahlungsmöglichkeiten gibt, auf die ein Automat eingestellt werden kann. Einer Quelle zufolge gibt es etwa sechs verschiedene Einstellungen. Im Idealfall wählt das Casino die Auszahlungsstufe, die den gewünschten Zielen des Casinos entspricht. Was die Bingomaschinen der Klasse II betrifft, so kann ein Stammescasino seine Maschinen auch so einstellen, dass eine gewisse Kontrolle gegeben ist. Der Unterschied besteht darin, dass die RTP-Prozentsätze (Return-To-Player) an einigen Standorten von Stammescasinos nicht veröffentlicht werden, während andere Nicht-Stammescasinos diese Informationen für die Spieler vor Ort leicht zugänglich machen müssen.

Abschließende Überlegungen

Vielleicht war Ihnen nicht bewusst, dass es zwei sehr unterschiedliche Arten von Spielautomaten in einem Casino gibt. Beide sollen den Spielern faire Glücksspiele bieten. Die Mechanik im Inneren des Automaten unterscheidet sich jedoch in der Art und Weise, wie sie die Spielergebnisse erzeugt. Beide sind immer noch fair und beide bieten Auszahlungen. Nur verwendet der eine den Zufallszahlengenerator (RNG) und der andere nicht. Für den durchschnittlichen Spieler mag es nicht einfach sein, die beiden zu unterscheiden, aber es ist sicherlich hilfreich, sich bewusst zu machen, dass nicht alle Spielautomaten gleich sind, auch wenn sie sich so verhalten sollten, als wären sie es.