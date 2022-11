White-Paper: How to Become a Software Company?

Der Slogan »Software is going to eat the world« hat sich schnell zur Realität entwickelt. Branchenübergreifend definieren sich Unternehmen zunehmend über die Software. Vector stellt in diesem White-Paper Erfahrungen aus den Beratungsprojekten vor. Fallstudien von AST, Bosch, Eaton, Marelli, Vector und Volkswagen/Cariad zeigen mit Beispielen, wie der Wandel zum Software-Unternehmen gelingt.

Wie sieht der Weg zum Software-Unternehmen aus? Was braucht man, um die Prozesse, Kompetenzen, Ökosysteme, Geschäft und Kultur zu erneuern? Branchenübergreifend ist die überwiegende Mehrheit der Innovationen softwaregesteuert. Doch die Transformation ist anspruchsvoll, insbesondere für Unternehmen mit eher traditioneller Kultur. »Erneuern Sie Ihr Geschäftsmodell. Erneuern Sie Ihre Technologien. Aber vor allem müssen Sie Ihre Kultur und Ihre Kompetenzen voranbringen.« – unterstreicht Dr. Christof Ebert, Geschäftsführer von Vector Consulting Services.

»How to become a software company« ist das Motto des aktuellen White-Papers von Vector. AST legt den Schwerpunkt auf gemeinsame Werkzeuge und Methoden zur Förderung eines produktorientierten Denkens. Volkswagen zeigt, wie agiles Systems Engineering eine durchgängige Entwicklung ermöglicht. Marelli betont die Rolle einer globalen SW-Organisation bei der schnellen Umwandlung von einem Komponentenlieferanten zu einem SW-basierten Systemlieferanten.

Vector mit über 30 Jahren Erfahrung als Software-Unternehmen ist in einer ständigen Optimierung als softwaredefiniertes Unternehmen. Bosch nutzt agile Methoden und Continuous-X, um die Produktivität und Qualität auch bei Legacy-Software zu verbessern. Mit DevSecOps führt Eaton eine organisatorische Software-Engineering-Praxis, um gleichzeitig die Taktzahl der Software-Lieferungen zu erhöhen und die Cybersecurity zu verbessern.

Diese Erfahrungen zur Wettbewerbsfähigkeit wurden auch beim Vector Forum 2022 thematisiert. Zum dritten Mal als Online-Event trafen sich über 250 Teilnehmer aus allen Kontinenten und profitierten von dieser neuen und flexiblen Plattform zum Erfahrungsaustausch.

Die aktuelle Studie »How to Become a Software Company?« mit Ergebnissen und viel Industriepraxis kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden: www.vector.com/SoftwareCompany .