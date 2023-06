Wie moderne Technologie soziales Unternehmensengagement verändert

Die Digitalisierung hat unser Leben auf allen Ebenen nachhaltig verändert. Das gilt nicht zuletzt auch für das soziale Engagement von Unternehmen. Social-Media-Plattformen erlauben es, Menschen in aller Welt auf die Spendenaktionen eines Unternehmens aufmerksam zu machen. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, mit Teilnehmern und Unterstützern direkt zu kommunizieren und sie haben die Abwicklung von Spendenaktionen erheblich vereinfacht. Unternehmen können auf eine Vielzahl von Tools zugreifen, um ihre sozialen Ziele zu erreichen und das Image des Unternehmens zu verbessern.

Soziales Engagement kommt an

Wie zahlreiche Studien belegen, ist das soziale Verhalten von Unternehmen für Verbraucher sehr wichtig. Sie belohnen soziales Engagement eher mit einer Kaufentscheidung. Unternehmensspenden haben dabei den größten Einfluss. Das gilt nicht nur für große, global agierende Unternehmen, sondern auch für Klein- und mittelständische Betriebe, die vom Einsatz moderne Technologien am meisten profitieren können. Diese Technologien bieten innovative Lösungen, das soziale Engagement eines Unternehmens in Form von Spendenaktionen effizienter zu gestalten, die Reichweite zu erhöhen und eine noch engere Verbindung zwischen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und der Öffentlichkeit herzustellen. Eine Win-win-Situation: Gutes tun und zugleich das Firmenimage verbessern.

Gutes tun, aber so einfach und effizient wie möglich

Heute stehen zahlreiche digitale Tools zur Verfügung, die das soziale Engagement von Unternehmen einfacher und zugleich wirkungsvoller machen. So können Unternehmen ihre Spendenaktionen über spezielle Online-Spendenplattformen abwickeln, über die sie eine größere Anzahl von Menschen erreichen. Diese Plattformen ermöglichen es, die Wirksamkeit einer Spendenaktion zu überwachen und falls nötig jederzeit Anpassungen vornehmen zu können. Darüber hinaus bieten diese Plattformen einfache und sichere Zahlungsmöglichkeiten. Über Crowdfunding-Plattformen können Unternehmen ihre sozialen Projekte und Spendenkampagnen einem größeren Publikum vorstellen und finanzielle Unterstützung erhalten. Dabei geht es nicht nur darum, Geld für ein Projekt oder eine bestimmte Aktion einzusammeln, sondern auch das Bewusstsein für soziale Anliegen zu schärfen. Schon relativ weit verbreitet sind Social Media-Kampagnen, durch die Unternehmen sich eine eigene Online-Community aufbauen können, die wiederum durch Teilen von Inhalten und Hashtags eine noch größere Reichweite herstellt. Und nicht zuletzt ermöglichen es digitale Datenanalysen, den Erfolg von Kampagnen zu messen und über diese Erfolge zu berichten. Die Ergebnisse der Analysen erlauben es auch, Spendenstrategien anzupassen und zu optimieren.

Kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand

Die Digitalisierung sorgt auch dafür, dass der bürokratische Aufwand in Zusammenhang mit Spendenkampagnen erheblich reduziert wird. Dabei lassen sich Spendenverwaltungssysteme in der Regel problemlos in das Unternehmenssystem integrieren. Spendeninformationen werden so direkt an die Buchhaltung oder andere relevante Stellen übertragen, verursachen keine weitere Arbeit und binden kein Personal. Das Fehlerrisiko bei der Übertragung von Daten ist, wenn überhaupt, dann sehr gering. Spendenquittungen werden automatisch generiert und an die Spender versandt. Und diese Quittungen stellen zugleich einen hervorragenden Werbeträger dar. Sie können individuell gestaltet und mit der Markenidentität versehen werden.

Fazit

Durch soziales Engagement können Unternehmen die Welt ein bisschen besser machen und zugleich etwas für die eigene Reputation tun. Studien haben gezeigt, dass sich Verbraucher durch soziales Engagement durchaus beeindrucken lassen. Dank Digitalisierung können mit einem sozialen Projekt oder einer Spendenaktion weitaus mehr Menschen erreicht werden als je zuvor. Zugleich hat sie aber auch den bürokratischen Aufwand, der zwangsläufig durch solche Aktivitäten entsteht, erheblich reduziert.

Foto: freepik