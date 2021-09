Zufriedene Kundendienstmitarbeiter – zufriedene Kunden

Zuerst gilt es herauszufinden »wo«, also in welcher Abteilung oder noch besser bei welchem konkreten Anwendungsfall, Mitarbeiter am meisten Unterstützung benötigen. Eine Möglichkeit könnte sein, ganz gezielt Mitarbeiter in diesen Prozess einzubinden, sie zu befragen, ihre Probleme

zu analysieren und mögliche Lösungswege zu identifizieren. Auf diese Weise ist meist recht rasch ein geeigneter Ansatzpunkt gefunden.