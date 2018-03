Atomwaffen: Die Arsenale der Atomwaffen-Nationen

In seiner Rede an die Nation hat der russische Präsident eine Reihe neuer atomarer Waffensysteme vorgestellt, darunter eine neue Interkontinental- und eine neue Hyperschallrakete. Damit demonstriert Putin im Wahlkampf-Endspurt militärische Stärke und reagiert gleichzeitig auf die neue Nuklear-Doktrin des USA. Beide Länder verfügen zusammengenommen laut einer Schätzung Federation of American Scientists über 13.400 nukleare Sprengköpfe [1]. Die übrigen Atomwaffen-Nationen – Frankreich, China, das Vereinigte Königreich, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea – können insgesamt bis zu 855 Atom-Sprengköpfe aufbieten. Mathias Brandt

