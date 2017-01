Nachfrage nach IT-Spezialisten läuft und läuft und läuft

Auch im 4. Quartal 2016 hat sich die Zahl der Stellenangebote für IT-Fachkräfte erhöht. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Hays-Index im letzten Quartal von 117 auf 126 Punkte an [1]. Dabei ragen die Nachfrage nach Netzwerkadministratoren (von 131 auf 148 Indexpunkte) und aus dem Handel (von 178 auf 210 Indexpunkte) noch aus dem guten Ergebnis heraus.

Im Handel hat sich die Zahl der Stellengebote für IT-Fachkräfte pro Quartal seit Beginn der Aufzeichnung des Index im Jahr 2011 mehr als verdoppelt. Mit den wachsenden vernetzten Onlinelösungen für den Handel von Waren stieg auch die Nachfrage nach IT-Experten kontinuierlich an. Anwendungsentwickler sind bei IT-Fachkräften nach absoluten Zahlen bemessen die Expertengruppe, die mit weitem Abstand am häufigsten gesucht wird. Bei ihnen kletterte der Index im letzten Quartal um elf auf 123 Indexpunkte an.

Für das Managen der immer komplexer werdenden IT-Landschaften in Organisationen wächst der Bedarf an IT-Fachkräften, die den laufenden Betrieb steuern und verwalten. Der Indexwert für Netzwerkadministratoren hat mit 148 Punkten den höchsten Wert seit 2011 erreicht. Prozentual wuchs der Index für diese Experten in den letzten fünf Jahren am stärksten an. In absoluten Zahlen wird nach Anwendungsentwicklern am zweithäufigsten gesucht.

Neben dem Handel hat im letzten Quartal auch der Maschinenbau deutlich mehr IT-Experten gesucht als im 3. Quartal 2016. Der Index stieg für diesen Bereich von 181 auf 206 Punkte. In der IT-Branche selbst bewegte sich die Nachfrage auf dem gleichen Niveau wie im Vorquartal. Dagegen fiel die Zahl der Stellenangebote für IT-Experten aus der Automobilbranche (von 91 auf 87 Indexpunkte) und in der Telekommunikationsindustrie (von 93 auf 84 Indexpunkte).

[1] Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung aller Stellenanzeigen in den meistfrequentierten Online-Jobbörsen sowie in regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Den Referenzwert von 100 bildet das 1. Quartal 2011.