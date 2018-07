Staatsbürgerschaft: In diesen Ländern kann man einen zweiten Pass kaufen

Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich in verschiedenen Ländern eine zweite Staatsbürgerschaft kaufen. Wie die Infografik von Statista auf Basis einer Bloomberg-Recherche zeigt, variieren die Preise dafür zwischen 100.000 US-Dollar (Antigua und Barbuda, Dominica, St. Lucia) und rund 24 Millionen in Österreich. Es gibt dabei verschiedene Motivationen, sich eine zweite Staatsbürgerschaft zu kaufen: So möchten einige reiche Nordamerikaner und Europäer mehr Reisefreiheit erlangen. Als US-Bürger ist man derzeit im Nahen Osten etwa nicht gerne gesehen. Und natürlich spielen wirtschaftliche Gründe für viele Antragsteller eine große Rolle, denn in manchen der Länder, wie z. B. Antigua und Barbuda, werden keine Kapitalertragssteuer beziehungsweise Körperschaftssteuer fällig. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/14786/preis-einer-saatsbuergerschaft-in-verschiedenen-laendern/