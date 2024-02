10 findige Tricks für zuverlässige Online-Recherchen

Laut einem Bericht von Forbes werden täglich etwa 2,5 Trillionen Bytes an Daten im Web erzeugt. Inmitten dieser Informationsflut kann die Suche nach zuverlässigen Inhalten manchmal wie die Suche nach einer Nadel im digitalen Heuhaufen anmuten.

Jason Adler, ein Softwareingenieur bei Repocket, teilt seine Erkenntnisse: »Die Wichtigkeit, Informationen schnell zu sortieren, kann in einer Ära, in der Daten überquellen, nicht unterschätzt werden.«

Basierend auf seiner Expertise werfen wir einen Blick auf praktische Tipps, um vertrauenswürdige Informationen online in weniger Zeit zu finden! Hier sind einige kluge Strategien, die Ihnen helfen, das Internet effizienter zu nutzen.

Kennen Sie Ihre Suchoperatoren

Suchoperatoren sind Symbole oder Wörter, die Sie in Ihre Suchanfrage einfügen, um die Ergebnisse zu verfeinern. Ein fundiertes Verständnis der Suchoperatoren kann Ihre Suchen in den Suchmaschinen wie Google, Bing, Ecosia, Metager, etc. deutlich schneller und genauer machen.

»« (Anführungszeichen) : Dieser Operator sucht nach der exakten Phrase innerhalb der Anführungszeichen.

: Dieser Operator sucht nach der exakten Phrase innerhalb der Anführungszeichen. (Site:website.com) : Dieser Operator liefert Ergebnisse nur von einer bestimmten Website.

: Dieser Operator liefert Ergebnisse nur von einer bestimmten Website. – (-minus): Verwenden Sie dies neben einem Wort, um es aus den Suchergebnissen auszuschließen.

Suchen Sie nach Glaubwürdigkeit

Die Verwendung von kanonischen und autoritativen Websites kann Ihnen viel Zeit bei der Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Informationen ersparen. Websites mit den Endungen .edu, .gov oder .org gehören häufig zu angesehenen Institutionen, doch überprüfen Sie immer noch einmal deren Glaubwürdigkeit.

Einige Tipps zur Bewertung der Glaubwürdigkeit beinhalten:

Überprüfung der Autoren oder Herausgeber auf ihre Qualifikationen

Verifizierung der Domain-Endungen wie .gov, .edu und .org, die ein Maß an Glaubwürdigkeit bieten

Durchlesen des »Über uns«-Abschnitts, um die Philosophie und Mission der Quelle zu verstehen

Adler rät: »Achten Sie auf die Veröffentlichungsdaten. Bei besonders zeitkritischen Themen, wie Technologie oder Gesundheit, sind aktuelle Informationen entscheidend.«

Nutzen Sie Google Scholar für wissenschaftliche Suchen

Google Scholar ist eine umfangreiche wissenschaftliche Suchmaschine, die wissenschaftliche Literatur aus zahlreichen Veröffentlichungsformaten und Disziplinen indiziert. Sie bietet Zugang zu verschiedenen Ressourcen, einschließlich Büchern, Dissertationen, Konferenzbeiträgen und Fachartikeln, die aus verschiedenen Datenbanken, Verlagen und wissenschaftlichen Repositorien stammen.

Die Nutzung von Google Scholar kann dabei helfen, schnell glaubwürdige, von Fachleuten begutachtete Ressourcen zu finden und so eine umfassende und wissenschaftliche Recherche zeiteffizient zu ermöglichen.

Erlernen Sie die Kunst des Überfliegens

Das Anwenden effektiver Lesegewohnheiten wird sicherstellen, dass Sie Ihre Zeit produktiv nutzen.

Achten Sie auf Überschriften, Unterüberschriften, Listen und Schlüsselwörter.

Schenken Sie Zusammenfassungen, Einleitungen, Schlussfolgerungen und den ersten Sätzen von Absätzen besondere Aufmerksamkeit, die häufig die Hauptidee umfassen.

Adler betont die Praktikabilität und erklärt: »Obwohl das Überfliegen produktiv ist, sollten Sie nicht in die Falle tappen und sich den Vorteil einer gründlichen Durchsicht verwehren, wenn sie gerechtfertigt ist.«

Nutzen Sie Aggregatoren für Nachrichten

Plattformen, die Nachrichten aus verschiedenen Quellen zusammenführen, können Zeit sparen. Sie sammeln Nachrichten an einem Ort und ermöglichen es den Nutzern, über eine einzige Oberfläche schnell verschiedene Geschichten zu durchsuchen. Zudem sparen sie Zeit, indem der Besuch mehrerer Websites einzeln entfällt, während ihre umfassende Berichterstattung die Sicherheit erhöht, relevante, aktuelle und zuverlässige Informationen zu erhalten.

Folgen Sie Experten in Ihrem Bereich

Experten – seien es Einzelpersonen, Organisationen oder Unternehmen – verfügen in der Regel über jahrelange Erfahrung und fundiertes Wissen in ihrem Bereich. Sie bleiben stets auf dem Laufenden über neue Entwicklungen, Durchbrüche und Trends und sorgen dafür, dass ihre Inhalte aktuell und präzise sind.

Daher kann das Abonnieren oder Folgen von bekannten Persönlichkeiten oder Organisationen, die für Ihre Interessengebiete relevante Inhalte kuratieren, eine effektive Strategie sein, um genaue, aktuelle und zuverlässige Daten zu erhalten.

Die Macht des Lesezeichens

Das Führen eines Katalogs von glaubwürdigen Quellen, auf die Sie immer wieder zurückgreifen, kann Ihnen wertvolle Zeit sparen.

Nutzen Sie die Lesezeichenfunktion in Browsern, um Ihre vertrauenswürdigen Quellen zu speichern

Kategorisieren Sie Lesezeichen, um bei zukünftigen Recherchen leichter darauf zugreifen zu können

Adler kommentiert: »Betrachten Sie das Lesezeichensystem wie Ihre virtuelle Bibliothek. Je besser sie organisiert ist, desto schneller finden Sie Ihr Buch.«

Beherrschen Sie ‚Strg+F‘ (oder ‚Befehl+F‘ auf dem Mac)

Wenn Sie sich auf einer langen Webseite voller Informationen befinden, kann die manuelle Suche nach einer bestimmten Phrase oder einem bestimmten Begriff sehr zeitaufwändig sein. Hier kommt ‚Strg+F‘ (oder ‚Befehl+F‘ auf dem Mac) ins Spiel.

Wenn Sie diese Tasten gleichzeitig drücken, erscheint oben in Ihrer Anwendung ein Feld, in das Sie den genauen Begriff oder die Phrase eingeben können, die Sie suchen. Das Tool hebt alle Vorkommen dieser Wörter im gesamten Dokument oder auf der Webseite hervor.

Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Ihnen, schnell zu den relevanten Abschnitten zu navigieren. Sie können die Pfeiltasten im ‚Suchen‘-Feld verwenden, um zwischen den Vorkommen des gefundenen Begriffs zu wechseln.

Verwenden Sie Browsererweiterungen

Browsererweiterungen wie Adblock Plus eliminieren störende Werbung und ermöglichen einen übersichtlichen Zugriff auf gewünschte Inhalte. Solche Erweiterungen sparen Zeit, indem sie Ablenkungen minimieren und so eine effiziente Datenerfassung und Interaktion mit zuverlässigen und relevanten Online-Inhalten unterstützen.

Bleiben Sie skeptisch

Nicht alles, was im Internet glänzt, ist Gold. Überprüfen Sie Daten stets anhand verschiedener Quellen, bevor Sie sie als glaubwürdig einstufen.

Mit diesen Strategien können Sie Ihr Surferlebnis optimieren, wertvolle Zeit sparen und die Zuverlässigkeit der gefundenen Informationen erhöhen. Wie Adler abschließend bemerkt: »Beachten Sie diesen Rat, wenn Sie in das riesige Meer an Online-Informationen eintauchen, und Sie werden bald meistern, wie man schnell zuverlässige Informationen fischt!«

Viel Spaß beim Surfen!