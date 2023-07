Ab jetzt haben Viren Cloudverbot – DRACOON setzt auf G DATA CyberDefense

Leistungsstarker Virenschutz ab sofort für die File-Sharing-Plattform des Regensburger Herstellers verfügbar.

Zwei deutsche Unternehmen arbeiten ab sofort zusammen: G DATA CyberDefense ist der neue Technologiepartner von DRACOON. Im Rahmen der Partnerschaft integriert das Regensburger File-Sharing-Plattform-Unternehmen G DATA Verdict-as-a-Service in DRACOON Pro und DRACOON Premium, um Unternehmen beim Datenaustausch zuverlässig vor Schadprogrammen und Spionage zu schützen. Diese Zusammenarbeit kombiniert die Stärken und Expertisen beider Unternehmen, um die Herausforderungen globaler Cyberbedrohungen effektiv zu bewältigen.

Laut einer aktuellen Umfrage von Statista setzen bereits 84 Prozent der Befragten Cloud-Dienste in ihrem Unternehmen ein. Im selben Atemzug geraten jedoch Cloud-Speicher und damit Daten immer mehr in den Fokus von Cyberangriffen. Um zu verhindern, dass schützenswerte Informationen wie zum Beispiel die digitale Krankenakte mit dem letzten Arztbefund oder unternehmenskritische Daten, die eigentlich der Steuerberater erhalten sollte, an Cyberkriminelle gelangen oder Schadprogramme enthalten, integriert DRACOON den hochsicheren Virenschutz Verdict-as-a-Service (Vaas) von G DATA CyberDefense ab sofort in seine Filesharing-Plattform. So will das Regensburger Unternehmen den Datenaustausch seiner Kund*innen noch besser gegen Schadcode und deren negativen Folgen, wie Spionage, absichern. Die DRACOON-Plattform ermöglicht bereits eine clientseitige Verschlüsselung, Identity Management und eine Multi-Faktor-Authentifizierung. Der Virenschutz ist daher eine perfekte Ergänzung und bietet zusammen mit den Features eine bestmögliche Sicherheit der wertvollen Daten. Unternehmen können G DATA Verdict-as-a-Service direkt über DRACOON in den Paketen DRACOON Pro und DRACOON Premium hinzubuchen.

»Bei DRACOON steht schon immer die Datensicherheit an erster Stelle«, sagt Marc Schieder, Geschäftsführer bei DRACOON. »Mit der Integration von G DATA Verdict-as-a-Service können wir unseren Kunden eine noch umfassendere Sicherheitslösung anbieten. Damit verquicken wir die hervorragenden Sicherheitsfeatures, die bereits in DRACOON vorhanden sind, mit der hochmodernen Technologie von G DATA. Dieser exzellente Virenschutz stellt sicher, dass unsere Kunden ihre Daten in einem sicheren, zuverlässigen und kontrollierbaren Umfeld verwalten können.«

»G DATA Verdict-as-a-Service ist die perfekte und unkomplizierte Ergänzung für die File-Sharing-Plattform von DRACOON und hebt die Sicherheit der Kundendaten auf ein neues Level. Unternehmen profitieren dabei von unseren vertrauenswürdigen Security-Technologien »Made in Germany« ohne Hintertüren für Geheimdienste«, erklärt Stefan Hausotte, Head of Threat Intelligence & Infrastructure bei G DATA CyberDefense.

Weitere Informationen sind online erhältlich. https://www.dracoon.com/de/dracoon-virenschutz

Filesharing ohne Schadprogramme

G DATA Verdict-as-a-Service überprüft alle Dateien in Sekundenschnelle während des Uploads auf der DRACOON-Plattform auf Schadcode und zeigt umgehend ein Scan-Ergebnis an. Im Fall eines Malware-Fundes wird die infizierte Datei sofort geblockt und in Quarantäne verschoben. So bleibt die Datenbasis frei von Schadprogrammen und wichtige Dokumente sind sicher in der Cloud.

Der Virenscan-Dienst von G DATA wird in der Cloud-Infrastruktur des deutschen Cloud-Dienstleisters IONOS gehostet. Dadurch ergibt sich für Unternehmen ein entscheidender Vorteil: Es spielt keine Rolle, ob eine einzelne Datei oder eine Fülle von Daten überprüft werden. VaaS kann flexibel skalieren und damit auch große Dateien oder Archive in Millisekunden auf Schadsoftware prüfen und ist dabei geräteunabhängig einsetzbar.

Über DRACOON

Mit dem hochsicheren, leistungsstarken File Sharing & Collaboration Service sorgt DRACOON dafür, dass Menschen überall auf der Welt ihre Dateien sicher austauschen und effizient zusammenarbeiten können.

Die branchenspezifischen Lösungen für Steuerberater, Behörden und Kommunen, das Gesundheits- oder auch das Finanzwesen decken alle individuellen Anwendungsfälle ab, um zukunftsweisend und DSGVO-konform mit Dateien zu arbeiten. Aber DRACOON lässt sich auch zur Verschlüsselung von E-Mails, als sicheres, cloud-basiertes Home-Laufwerk oder zur Absicherung von Dateien in Microsoft Teams einsetzen. Nach dem Prinzip »Privacy by Design« verfügt DRACOON über eine integrierte clientseitige Verschlüsselung. Versendete und gespeicherte Daten sind maximal geschützt, denn der Schlüssel zur Entschlüsselung bleibt immer beim Besitzer. So haben nicht einmal der Admin oder DRACOON als Betreiber Zugriff. Das feingranulare Benutzer- und Rechtemanagement bietet individuelle Zugriffsrechte auf alle abgelegten Daten. Somit behalten autorisierte Nutzer die volle Kontrolle. Das universelle API ermöglicht die Integration externer Services und Applikationen.

Mehr als eine halbe Million Nutzer vertrauen weltweit bereits auf DRACOON, darunter Deutsche Bahn, DATEV, Rossmann, Helios Kliniken, Rödl & Partner, ElringKlinger, EbnerStolz, Volksbanken Raiffeisenbanken, Nürnberger Versicherung, Thyssen Steel, Deutsche Telekom, Hutchison, Bechtle u.v.m.

DRACOON ist BSI C5, IPW PS 951 und ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert und entspricht höchsten Sicherheits- und Auditing-Standards.

Weitere Informationen unter www.dracoon.com