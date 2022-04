Agile Work: Von Menschen, mit Menschen, für Menschen

Agiles Arbeiten verändert alles: die Art, wie wir zusammenarbeiten; die Ziele, die Mitarbeitende verfolgen; die Methodik und Technik, die dafür zum Einsatz kommen sowie deren Sicherheitsanforderungen. Stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihr Arbeitsumfeld in Richtung Agile Work zu transformieren, müssen sie vor allem eines in den Fokus stellen: den Menschen und seine Bedürfnisse.

Arbeit wird individueller und auf die jeweilige Tätigkeit bezogen anpassbar. Beim agilen Arbeiten geht es aber um mehr als Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Es geht darum, mehr Bewegung in Teams zu bringen und dadurch einen höheren innovativen Output zu generieren. Knapp gesagt: Agile Work ist ein Zustand konstanter Veränderung. Diesen Zustand zu erreichen und die Mitarbeitenden zu produktiver Arbeit zu befähigen, gelingt nur, wenn Unternehmen digitale Prozesse aufsetzen, die Kollaboration optimieren und dafür entsprechende Anwendungen einsetzen. Gleichzeitig müssen sie die individuellen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen. Denn nicht jeder fühlt sich beheimatet in der neuen digitalen Welt und eignet sich neue Tools eigenständig an.

Anzeige

Fujitsu hat im Rahmen seiner »born to transform«-Reihe ein eigenes

E-Magazin »Agile Work« herausgegeben. Expert*innen und Anwender*innen beleuchten hier die verschiedenen Aspekte, Trends und technologischen Lösungen für »Agile Work« und geben Hinweise, worauf Unternehmen bei der Transformation achten sollten. Hier lesen…



Anzeige

Die Transformation des Arbeitsplatzes ist menschenzentriert. Bei der agilen Arbeitsweise geht es darum, dass Unternehmen dynamisch bleiben und die Fähigkeit zur Anpassung entwickeln. Neue Teams formen sich. Sie sind integrativer, nachhaltiger und ermöglichen es den Beteiligten, produktiver sowie kreativer zu arbeiten und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten. Dabei kommen auch Methoden wie etwa SCRUM oder KANBAN zum Einsatz, die sich in der agilen Softwareentwicklung als Best Practices erwiesen haben. Doch wie kann man den Kulturwandel des Arbeitsplatzes vollziehen und sichergehen, dass keiner bei der Transformation des Arbeitsplatzes zurückgelassen wird? Fujitsu kennt die Antwort aus der Erfahrung seiner jahrzehntelangen, erfolgreichen Projekte: indem man den Menschen mit seiner Individualität in den Mittelpunkt stellt und in den Transformationsprozess eng einbezieht. Konkret heißt das: die Menschen fragen, wie sie eigentlich arbeiten wollen, und die Antworten schlussendlich in der Gestaltung berücksichtigen.

Wanted: Prozessbegleiter und Technologie-Held. Für einen derart tiefgreifenden Wandel sollten sich Unternehmen einen Prozessbegleiter und Berater zur Seite holen. Dieser sollte nicht nur die Technik abdecken. Er sollte sich der Transformation der Arbeitsprozesse und Arbeitskultur in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen auch durch Analysen, Bedarfsanforderungsgespräche und Workshops nähern. Denn Agile Work wird nicht alleine durch neue Tools und Systeme erreicht. Das agile Arbeiten ist ein Prozess, der sensibel von erfahrener Hand geführt und begleitet werden muss.

Nicht erst seit der Pandemie, sondern seit jeher ist »Human­Centric­Innovation« Teil der Fujitsu DNA und Unternehmensstrategie. Das bedeutet, digitale Technologien kommen in erster Linie als Unterstützung des Menschen zum Einsatz. So auch bei der digitalen Transformation des Arbeitsplatzes. Umgesetzt wird dies durch einen Co­Creation­Ansatz und die auf »Design Thinking« basierende »Human Centric Experience Design (HXD) Methode«. Das Resultat: eine höhere Produktivität, angetrieben und unterstützt von den neuesten Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Robotic Process Automation. »So unterstützen wir unsere Kunden dabei, mit agileren Strukturen zu arbeiten und stellen zu jeder Zeit sicher, dass der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen«, sagt Stefan Denz, Head of Digital Product Services in der Service Delivery Central Europe, Fujitsu.

»born to transform« ist eine Informationskampagne von Fujitsu zu Themen rund um die Digitalisierung. Klicken Sie sich durch spannende Kundenprojekte, Expert*innen-Interviews, nützliche Hinweise zu Veranstaltungen und vieles mehr – all das finden Sie aufbereitet in einem journalistischen Videoblog, erweitert und vertieft durch einen Podcast und ein E-Magazin.

Bilder: © Fujitsu