Ausgezeichnetes Feedback 

Die ADN Tech Academy ist Citrix Authorized Learning Center of the Year und ADN Tech Academy Trainer Sean Bernard ist Citrix Certified Instructor (CCI) of the Year.

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die ADN Tech Academy von Citrix Education zum »Citrix Authorized Learning Center of the Year« in EMEA gekürt. Doch damit nicht genug: Auch ADN Tech Academy Trainer Sean Bernard darf sich über seine Auszeichnung als »Citrix Certified Instructor (CCI) of the Year« freuen. Bernard überzeugte als Trainer mit höchstem Net Promoter Score, höchster Feedback-Anzahl und bester Feedback-Rückmeldung der Teilnehmenden. Da offenbart sich das positive Gewicht von Feedback ein weiteres Mal: Wer ein offenes Ohr für Rückmeldung hat und bereit ist, an Herausforderungen und Kritik zu wachsen, sich stets weiterzuentwickeln, zu verbessern und offen zu kommunizieren, gewinnt!

Beide Auszeichnungen beweisen, dass sowohl die inhaltlich hochqualitativen virtuell und hybrid angebotenen Trainings und Schulungen der ADN Tech Academy als auch die hervorragend ausgebildeten Trainer vollumfänglich überzeugen.

Mehr unter www.adn.de oder bei Fragen training@adn.de.