Cloud Computing: Welche Branchen haben in letzter Zeit am meisten davon profitiert?

In die Cloud können heutzutage viele Prozesse ausgelagert werden und Unternehmen aus verschiedensten Branchen profitieren von der Reduktion der Fixkosten und dem Zugewinn an Flexibilität. Kleine und mittelständische Unternehmen können die Technologie genauso zu ihrem Vorteil nutzen wie große Konzerne. Doch für manche Branchen ist Cloud Computing wirklich die perfekte Ergänzung und hat in jüngerer Vergangenheit schon zu einem großen Effizienzgewinn geführt.

Glücksspiel

Auch Online Casinos können von den Vorteilen der Cloud profitieren. Nutzerdaten sind vergleichsweise sicher, wenn sie in einer geschützten Cloud gespeichert sind. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Analyse großer Datenmengen mit Cloud Computing vereinfacht wird, was für die Online Casinos eine Möglichkeit darstellt, ihr Geschäftsmodell zu optimieren. Sie können das Benutzerverhalten ihrer Kunden analysieren und daraus Vorhersagemodelle erstellen. Dadurch weiß der Anbieter, welche Boni es welchem Spieler anbieten sollte und welche Spiele den Kunden jeweils angezeigt werden sollten. Die Online-Glücksspielbranche profitiert übrigens auch von einigen weiteren Innovationen, mit der beispielsweise der Anmeldeprozess vereinfacht wird. In einem CashtoCode Casino kann man zum Beispiel mit CashtoCode einzahlen und muss so weder Bankinformationen noch Kreditkartendaten angeben.

Automobil

Die Automobilindustrie ist darauf angewiesen, dass Daten ständig verfügbar sind. Wenn ein Kunde beispielsweise ein Auto kaufen möchte, dieses jedoch nicht auf Lager vorrätig ist, möchte man dem Kunden alternative Vorschläge unterbreiten. Das ist allerdings nur möglich, wenn man stets auf das Inventar zugreifen kann. Statt diese Daten nun dezentral auf verschiedenen Rechnern zu speichern, ist die Auslagerung in die Cloud ein sinnvoller Schritt, um die Daten stets einsehen zu können, wenn es notwendig ist. Die Qualität des Kundendienstes kann so drastisch gesteigert werden.

Medizinische Industrie

In der medizinischen Industrie findet schon seit einigen Jahren eine Transformation statt. Es wird nach Wegen gesucht, wie diese Unternehmen besser strukturiert und organisiert werden können. Menschliche Fehler müssen möglichst minimiert werden. Außerdem ist es wichtig, dass die vertraulichen Daten der Patienten stets sicher sind. Der Datenschutz ist eine der Hürden, die es beim Cloud Computing zu meistern gilt. Wenn dieses Hindernis jedoch erst einmal überwunden ist, kann die Technologie das Leben aller Ärzte deutlich erleichtern. Die Daten werden an einem zentralen Ort gespeichert und können überall abgerufen werden, wenn eine Internetverbindung besteht. Außerdem müssen Assistenzkräfte nicht mehrere Kopien der sensiblen Dokumente und Informationen erstellen und so das Risiko reduzieren, dass wichtige Daten verloren gehen.

Bildung

In den letzten Jahren mussten die meisten Schulen zwischenzeitlich auch auf Online-Unterricht ausweichen. Nicht jede Schule war technisch darauf ausgelegt und anfangs gab es viele technische und organisatorische Probleme. Doch mit Cloud Computing lösen sich viele dieser Komplikationen tatsächlich in Luft auf. Lehrer können ganz einfach mit den Schülern in Kontakt treten, ihnen Übungsblätter übermitteln und fast in Echtzeit bei der Bearbeitung zusehen. Schüler können von überall aus lernen, wenn sie mit dem Internet verbunden sind, und müssen nicht einen Stapel Bücher mit sich herumschleppen. Die Sicherheitsvorteile, die sich durch Verwendung einer Cloud erreichen lassen, sind auch im Bildungsbereich nicht zu unterschätzen. Statt Dateien an die privaten Mail-Adressen der Schüler zu schicken, von denen immer mal wieder welche gehackt werden, können Infos und Dateien einfach zentral in der Cloud gespeichert werden.