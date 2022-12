COBUS ERP/3 – Die ERP-Software für den Mittelstand

Ein ERP-System für mittelständische Unternehmen muss heute hohen Ansprüchen genügen. Dies gilt vor allem im Hinblick auf den Funktionsumfang, die Brancheneignung, die Skalierbarkeit, die Integrierbarkeit und den Bedienkomfort. Eine etablierte Software, die in all diesen Kategorien punkten kann, ist COBUS ERP/3. Dieser Artikel stellt das System näher vor.

Vorteile der ERP-Software COBUS ERP/3

COBUS ERP/3 ist eine ERP-Lösung des Anbieters COBUS ConCept, die speziell für produzierende Unternehmen mittlerer Größe entwickelt wurde. Für diese Zielgruppe bietet die Software eine ganze Reihe von Vorzügen:

Abdeckung aller Unternehmensbereiche

Unterstützung aller Kernprozesse

Intuitive Bedienung

In zahlreichen Branchenausprägungen erhältlich

Individuell anpassbar

Flexibel und skalierbar

Industrie 4.0-ready

Auf mobilen Endgeräten nutzbar

Aufgrund zahlreicher Schnittstellen hervorragend vernetzbar

Viele Branchenspezifische Anpassungen von des ERP-Systems COBUS ERP/3

Als ERP-Anbieter verfügt COBUS ConCept über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in mehreren Industriezweigen. Basierend auf diesem Know-how sind ERP-Branchenlösungen entstanden, die den Praxisanforderungen in besonderem Maße entsprechen. Im Überblick sind unter anderem folgende Branchen-Editionen verfügbar:

Innenausbau, Objekt- und Ladenbau

Möbelzulieferer

Möbelhersteller

Türenhersteller

Elektrotechnik

Blechverarbeitung

Metallverarbeitung

Automotive

Unternehmen dieser Branchen profitieren von Best-Practice-Funktionen und ERP-Schnittstellen, die speziell für ihren Bereich geschaffen wurden. Hierdurch sind in der Regel kaum noch Anpassungen im ERP-System notwendig. Dies beschleunigt die Einführung der Lösung und senkt die Implementierungskosten.

Skalierbarkeit der ERP-Lösung COBUS ERP/3

Wächst ein Unternehmen, so sollte das ERP mitwachsen können. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die User-Anzahl, sondern auch für die Funktionen und die Internationalisierbarkeit. COBUS ERP/3 erfüllt diese Anforderung vollständig. So lassen sich neue Niederlassungen, Werke und Tochterunternehmen dank Mehrmandantenfähigkeit problemlos hinzufügen. Auch mehrere Sprachen für die Benutzeroberflächen und Belege sind realisierbar. Selbstverständlich können außerdem jederzeit neue Benutzer hinzugebucht werden.

Integration aller Informationen und Geschäftsprozesse

Enterprise Resource Planning hat die Aufgabe, alle Abteilungen in einem Unternehmen zu verbinden und eine gemeinsame Informationsbasis bereitzustellen. Das COBUS ERP/3-System erfüllt diesen Anspruch durch die Bereitstellung zahlreicher Module für sämtliche Unternehmensbereiche. So wird der Finanzbereich ebenso unterstützt wie beispielsweise der Einkauf, die Warenwirtschaft, die Produktion, der Vertrieb (inkl. CRM) und der Kundenservice. Damit enden Prozesse nicht länger an den Abteilungsgrenzen, sondern können bereichsübergreifend ablaufen. Dies verbessert die Zusammenarbeit massiv. Gleichzeitig steigt die Informationstransparenz für alle Prozessbeteiligten erheblich.

Zusätzlich lassen sich je nach Branche zahlreiche Drittsysteme wie CAD, CAM und PDM-Lösungen anbinden, um die Konstruktion und Fertigung nahtlos in die Abläufe zu integrieren. Darüber hinaus ist eine Vernetzung mit Lieferanten und Kunden möglich. Auf diese Weise lässt sich ein reibungsloser Datenfluss über die gesamte Supply Chain hinweg realisieren.

Intelligente Planung mit COBUS ERP/3

Eine weitere Stärke des ERP-Systems COBUS ERP/3 sind seine Planungsfunktionen. So ermöglicht das ERP beispielsweise eine werksübergreifende, intuitive Planung der Produktion, die sich fortlaufend an neue Gegebenheiten wie Auftragseingänge und -stornierungen anpasst. Doch auch für den betriebswirtschaftlichen Bereich hat der Anbieter entsprechende Features eingebaut. Hervorzuheben ist hier vor allem die Budgetplanung mit Soll-Ist-Vergleich.

Steigerung der Effizienz mit COBUS ERP/3

Eine Investition in das ERP-System COBUS ERP/3 ist in mehrerlei Hinsicht lohnenswert. Vor allem sorgt die Software für eine erhebliche Effizienzsteigerung. Erreicht wird diese durch schlankere, übersichtlichere und vernetzte Prozesse. Doch auch die vorhandenen Ressourcen (Kapital, Personal, Material, Anlagen und Maschinen) lassen sich dank der ERP-Unterstützung wesentlich besser einsetzen und auslasten.

COBUS als Experte für ERP-Software für den Mittelstand

Wer derzeit nach einer ERP-Software für den Mittelstand sucht, die von einem besonders erfahrenen Partner kommt, sollte sich näher mit der Software von COBUS ConCept auseinandersetzen. Der Anbieter agiert bereits seit über 30 Jahren auf dem Markt. Unzählige KMU verschiedener Branchen setzen die ERP-Systeme erfolgreich ein. Sie schätzen dabei vor allem die Fachexpertise, die kontinuierliche Weiterentwicklung der ERP-Lösungen sowie den persönlichen Support. Sie möchten mehr über den Anbieter und sein ERP-System erfahren? Dann besuchen Sie jetzt die COBUS-Website!

