Das sind die Top-Prognosen für IT-Organisationen und -Anwender im Jahr 2024 und darüber hinaus

Gartner, Inc. hat am 17. Oktober 2023 seine wichtigsten strategischen Prognosen für 2024 und darüber hinaus veröffentlicht. Die Top-Prognosen von Gartner untersuchen, wie generative KI (GenAI) die Denkweise von Führungskräften zu jedem Thema verändert hat und wie eine flexiblere und anpassungsfähigere Organisation geschaffen werden kann, die besser auf die Zukunft vorbereitet ist.

»GenAI bietet die Möglichkeit, Dinge zu erreichen, die im Rahmen der menschlichen Existenz nie zuvor möglich waren«, sagte Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst bei Gartner. »CIOs und Führungskräfte werden die Risiken des Einsatzes von GenAI eingehen, um von den beispiellosen Vorteilen zu profitieren.

»Dies ist das erste volle Jahr, in dem GenAI im Mittelpunkt jeder strategischen Entscheidung steht, und jede andere technologiegetriebene Innovation wurde aus dem Rampenlicht verdrängt. GenAI hat neue Wege beschritten und immer mehr Spannung aufgebaut.«

Bis 2027 wird der Produktivitätswert von KI als primärer wirtschaftlicher Indikator für die nationale Macht anerkannt werden.

Die nationalen Regierungen engagieren sich stark für KI und priorisieren Strategien und Pläne, die KI als Schlüsseltechnologie sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor anerkennen. Die Einbeziehung von KI in die langfristige nationale Planung wird durch die Umsetzung entsprechender Gesetze und Verordnungen zur Stärkung von KI-Initiativen verstärkt.

»Die Umsetzung auf nationaler Ebene wird KI als Katalysator für die Steigerung der Produktivität zur Förderung der digitalen Wirtschaft festigen«, sagte Plummer. »Die erfolgreiche Umsetzung groß angelegter KI-Initiativen erfordert die Unterstützung und Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen, was die Mobilisierungs- und Einberufungsfähigkeit nationaler Ressourcen unter Beweis stellt.«

Bis 2027 werden GenAI-Tools eingesetzt, um Legacy-Geschäftsanwendungen zu erklären und geeigneten Ersatz zu schaffen, wodurch die Modernisierungskosten um 70 % gesenkt werden.

»Die Reife großer Sprachmodelle (LLMs) bietet CIOs die Möglichkeit, einen glaubwürdigen und lang erwarteten Mechanismus für die kostengünstige Modernisierung älterer Geschäftsanwendungen zu finden«, so Plummer. »CIOs können spezielle Testeinheiten erstellen, um die von GenAI LLMs generierten Ergebnisse zu testen und gleichzeitig Change-Management- und Upskilling-Prozesse einzurichten, damit die Mitarbeiter die Produktivität während des gesamten Modernisierungszyklus maximieren können.«

Bis 2028 werden die Ausgaben von Unternehmen für die Bekämpfung von Fehlinformationen 30 Milliarden US-Dollar übersteigen, wodurch 10 % der Marketing- und Cybersicherheitsbudgets für die Bekämpfung einer Multifront-Bedrohung aufgebraucht werden.

Die effektivsten Fehlinformationen beeinflussen die Entscheidungsmechanismen von Menschen und Maschinen und können extrem schwer zu erkennen und abzuschalten sein. Fehlinformationen stellen Bedrohungen in drei unterschiedlichen Funktionsbereichen dar: Cybersicherheit, Marketing und KI.

»Der rasante Aufstieg von GenAI hat die Regulierungsbehörden sensibilisiert, wenn es darum geht, Fehlinformationen als eines der Risiken einzubeziehen, die mit der zunehmenden Macht und Verfügbarkeit von GenAI für böswillige Akteure verbunden sind«, sagte Plummer. »Unternehmen, die böswillige Akteure, Regulierungsbehörden und Anbieter von Tools und Technologien zur Bekämpfung von Fehlinformationen genau beobachten, werden wahrscheinlich einen erheblichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern erzielen.«

Bis 2027 werden 45 % der Chief Information Security Officers (CISOs) ihren Aufgabenbereich über die Cybersicherheit hinaus erweitern, da der regulatorische Druck zunimmt und die Angriffsfläche größer wird.

Die Verantwortlichkeiten für das Sicherheitsmanagement und die digitalen Assets sind auf mehrere Abteilungen und Teams verteilt, wobei der CISO das gesamte Portfolio der digitalen Assets beaufsichtigt. Dies führt zu Inkonsistenzen bei der Unterstützung regulatorischer Offenlegungen, der Gewährleistung der digitalen Sicherheit und dem effektiven Management von Sicherheitsvorfällen, wodurch die Gesamtleistung des Unternehmens beeinträchtigt wird.

Die Erweiterung des Portfolios des CISO wird eine Vereinheitlichung des Sicherheitsmanagements ermöglichen und die Aufsicht über den konsolidierten Prozess des Managements von Sicherheitsvorfällen im gesamten Unternehmen gewährleisten.

Bis 2028 wird die gewerkschaftliche Organisierungsrate unter Wissensarbeitern um 1.000 % steigen, motiviert durch die Einführung von GenAI.

Führungskräfte sind schnell dabei, KI als Ursache für den Wegfall von Stellen zu benennen. Daher ist es wichtig, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern klar kommunizieren, was sie für interne KI-Einsätze wollen. Dadurch werden die unbeabsichtigten Folgen vermieden, die sich aus dem Aufbau von KI-Ängsten bei den Mitarbeitern ergeben. Unternehmen, die GenAI einführen und es versäumen, die KI-Ängste ihrer Wissensarbeiter klar anzusprechen, werden eine um 20 % höhere Fluktuationsrate verzeichnen.

»Unternehmen sollten ihre KI-Bemühungen auf die Erweiterung der Mitarbeiter konzentrieren, um die Produktivität und Qualität der Arbeit zu verbessern, und nicht auf die Automatisierung von Rollen«, sagte Plummer. »Bleiben Sie auf dem Boden dessen, was die Technologie leisten kann und was nicht, denn es gibt nach wie vor einen erheblichen Hype, der die Erwartungen des Vorstands beeinflusst.«

Im Jahr 2026 werden 30 % der Arbeitnehmer digitale Charismafilter nutzen, um bisher unerreichbare Fortschritte in ihrer Karriere zu erzielen.

Ein digitaler Charismafilter analysiert die Kommunikation und siebt sie, um sie in verschiedenen Situationen sozial wirksamer zu machen. Sie triggern den Moment und vor und nach Interaktionen, um Führungskräfte und Mitarbeiter in den sozialen Umständen, in denen sie sich auszeichnen wollen, effektiver zu machen. Digitale Charismafilter werden die Möglichkeiten von Unternehmen verbessern, die Einstellung von Mitarbeitern auf Bewerber mit mehr Fähigkeiten und Talenten auszuweiten.

»Unternehmen können ihren Talentpool erweitern, indem sie digitale Charisma-Filterassistenten einsetzen, um die Kongruenz der Interaktionen in allen Phasen der Rekrutierung und Einstellung zu verbessern«, so Plummer. »Beschleunigen Sie den Zugang zu digitalen Charisma-Assistenten, indem Sie die Produktivitäts- und Anwendungsanbieter von Unternehmen dazu drängen, wie sie diese Funktionen in ihre Roadmaps integrieren.«

Bis 2027 werden 25 % der Fortune-500-Unternehmen aktiv neurodivergente Talente für Erkrankungen wie Autismus, ADHS und Legasthenie rekrutieren, um die Geschäftsleistung zu verbessern.

»Unternehmen, die neurodivergente Talente einstellen und halten, werden ein höheres Mitarbeiterengagement, eine höhere Produktivität und Innovation in der gesamten Belegschaft erleben«, sagte Plummer.

Fortune-500-Unternehmen investieren bereits in Einstellungsprogramme für Neurodiversität und sehen Auswirkungen auf das Engagement und die Geschäftsergebnisse. Unternehmen müssen ein Outreach-Programm einrichten, um die Auffindbarkeit neurodiverser Talente zu verbessern. Beschleunigen Sie Ihre Bemühungen, indem Sie Best Practices von Experten und Erkenntnisse führender Organisationen, die bereits an Neurodiversität arbeiten, nutzen.

»Beziehen Sie neurodivergente Menschen in Führungspositionen von Unternehmen ein«, sagte Plummer. »Eine offen neurodivergente Führung fördert eine Kultur der Inklusion und kann aus der Perspektive neurodivergenter Mitarbeiter die wertvollste Maßnahme sein, die man ergreifen kann.«

Bis 2026 werden 30 % der großen Unternehmen über eine eigene Geschäftseinheit oder Vertriebskanäle verfügen, um Zugang zu schnell wachsenden Maschinenkundenmärkten zu erhalten.

Maschinenkunden werden eine Neugestaltung von Schlüsselfunktionen wie Supply Chain, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Digital Commerce und Customer Experience erzwingen. Tatsächlich werden bis 2025 mehr als 25 % der Vertriebs- und Servicezentren in großen Unternehmen Anrufe von Maschinenkunden entgegennehmen.

»Maschinenkunden werden ihre eigenen Vertriebs- und Servicekanäle benötigen, da sie Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit durchführen und die Menge der von ihnen verwendeten Entscheidungsvariablen die menschlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigt«, sagte Plummer. »Maschinenkunden werden andere Talente, Fähigkeiten und Prozesse benötigen, die es in einer auf den Menschen und Kunden ausgerichteten Abteilung möglicherweise nicht gibt.«

Bis 2028 wird es aufgrund des Arbeitskräftemangels mehr intelligente Roboter als Frontline-Arbeiter in der Fertigung, im Einzelhandel und in der Logistik geben.

Die meisten Fertigungs-, Einzelhandels- und Logistikunternehmen können nicht genügend Mitarbeiter finden oder halten, um ihr Tagesgeschäft zu unterstützen. Dies wird dazu führen, dass Lieferkettenorganisationen in den nächsten zehn Jahren Schwierigkeiten haben werden, genügend Mitarbeiter an vorderster Front zu finden. Roboter werden helfen, diese Lücke zu schließen. Eine Gartner-Umfrage vom Dezember 2022 ergab, dass 96 % der Mitarbeiter in der Supply-Chain-Technologie entweder Cyber-physische Automatisierung eingesetzt haben oder planen, und 35 % haben bereits Roboter eingesetzt, wobei 61 % ein Pilotprojekt durchführen oder sich mitten in ihrer ersten Implementierung befinden.

»Die Robotertechnologie schreitet rasant voran und macht Roboter für eine wachsende Zahl von Frontline-Jobs von der Fabrikhalle über das Lager bis hin zum Einzelhandelsgeschäft und darüber hinaus nutzbar«, sagte Plummer.

Bis 2026 werden 50 % der G20-Mitglieder von einer monatlichen Stromrationierung betroffen sein, was einen energiebewussten Betrieb entweder zu einem Wettbewerbsvorteil verhilft oder zu einem großen Ausfallrisiko führt.

Alternde Netzinfrastrukturen schränken die Möglichkeiten ein, Stromerzeugungskapazitäten hinzuzufügen, doch die Nachfrage nach Strom steigt weiter. Die Unternehmen bewerten den Energiepreis und die Zugänglichkeit als Wettbewerbsfähigkeit, was bedeutet, dass ein stabiler Zugang zu Strom für die Kunden zu einem Wettbewerbsvorteil wird. Aus diesem Grund schaffen Führungskräfte durch Optimierung und Direktinvestitionen in die Energieerzeugung einen energiebewussten Betrieb.

»Nutzen Sie die Energieeffizienz, um sich einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem Sie den Energieverbrauch strukturell senken«, sagte Plummer. »Bewerten Sie die Unternehmensinvestitionen, indem Sie aktuelle und zukünftige erwartete Energiekosten einbeziehen.«