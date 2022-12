Deutschlands Top-Vorsätze für das Jahr 2023

https://de.statista.com/infografik/26441/umfrage-zu-guten-vorsaetzen-fuer-das-neue-jahr

34 Prozent der für den Statista Global Consumer Survey befragten Menschen in Deutschland haben gute Vorsätze für das Jahr 2023 – das sind ähnlich viele wie im Vorjahr. Ganz oben auf der Liste stehen dabei gesünder essen und mehr Sport treiben. An dritter Stelle und sechster finden sich zwei Vorsätze, die einiges über die wirtschaftliche Lage des Landes und der Menschen sagen: 46 Prozent wollen mehr sparen, 26 Prozent haben sich vorgenommen, ihre Ausgaben zu reduzieren. Und auch, dass Umweltschutz zu den wichtigsten Vorsätzen zählt, passt gut in die Zeit. Außerdem finden sich mit mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen und das Rauchen aufgeben noch zwei Klassiker unter den Top-Vorsätzen für das kommende Jahr. Mathias Brandt