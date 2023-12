Die Bedeutung von IT-Compliance in der digitalen Landschaft

Seit digitale Transaktionen und der Austausch von Daten alltäglich geworden sind, hat die Einhaltung von Regularien bezüglich der IT-Sicherheit enorm an Bedeutung gewonnen. Konkret geht es um Regeln und Vorschriften zum Schutz sensibler Informationen und zur Sicherung digitaler Vermögenswerte. Dieser Ansatz ist wichtig, um die Integrität und Vertrauenswürdigkeit digitaler Plattformen aufrechtzuerhalten und IT-Bedrohungen wirksam abzuwehren. Außerdem verhindert die Einhaltung der Compliance-Vorgaben irgendwelche Datenschutzverletzungen, die laut der DSGVO teuer würden.

Compliance-Frameworks als Hilfsmittel

Compliance-Frameworks bieten Unternehmen strukturierte Leitlinien zur Umsetzung von durchdachten Kontroll-Mechanismen, um unberechtigten Zugriff auf Daten zu verhindern und zugleich die Privatsphäre der Anwender zu schützen. Die Aufrechterhaltung solcher Sicherheitsrichtlinien ist nicht nur wichtig, um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Kundenvertrauen und bei der Verbesserung des Rufs eines Unternehmens als zuverlässig im Umgang mit digitalen Daten.

Ein wichtiges Beispiel ist der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), der für Unternehmen gilt, die Kreditkartendaten verarbeiten. Dieser Standard schreibt robuste Sicherheitsmaßnahmen vor, um Datenschutzverletzungen zu verhindern und eine sichere Verarbeitung der Daten von Karteninhabern zu gewährleisten. Daneben schreibt die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) innerhalb der Europäischen Union vor, wie mit personenbezogenen Daten aller Art umgegangen werden darf und muss. Sie legt Aufbewahrungszeiten fest, ermöglicht Nutzern einen Widerspruch gegen werbliche Nutzung ihrer Daten und erlaubt ihnen eine umgehende Löschung ihrer Daten zu verlangen (wobei gesetzliche Aufbewahrungsfristen nicht berührt werden). Zugleich sieht die DSGVO empfindliche Strafen für Verstöße vor.

Compliance nicht auf die leichte Schulter nehmen

Die Einhaltung von Compliance-Vorgaben in der IT ist ein ernstzunehmendes Thema geworden, dass außerdem nicht nur große Unternehmen betrifft, sondern jede Firma, die digitale Daten verarbeitet – somit auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Compliance wurde zu einem Grundpfeiler des Schutzes digitaler Daten und Vermögenswerte. Sie ist somit nicht nur eine weitere rechtliche Vorgabe, sondern ein wesentliches Element zur Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz, woraus letzten Endes das Vertrauen der Kunden in ein Unternehmen resultiert. Um diese moderne Herausforderung aber trotz Fachkräftemangel meistern zu können, steht jedem Unternehmen eine praktische Lösung bereit: Automatisierung der Netzwerksicherheit in ihren Routine-Aufgaben, wie Sicherheitsrichtlinienverwaltung und Auditing, gesteuert über eine zentrale Plattform.

Nitin Rajput, SE Lead APAC & Middle East bei AlgoSec