Die beliebtesten Casinospiele in Deutschland

Wer in Deutschland wirklich mal Langeweile hat, kann sich mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten die Zeit vertreiben. Eine Möglichkeit: Sport oder Streaming-Plattformen. Spielefans zieht es aber auch regelmäßig in Online-Spielotheken. Doch was wird hier eigentlich gespielt? Sind es eher Slots oder doch das große Spiel? Wer bietet dabei was an und was ist dabei zu beachten?

Abbildung 1: Beliebte Casinospiele in Deutschland erstrecken sich über verschiedene Bereiche. Neben Slots ist auch Poker sehr beliebt. Foto freepik

Slots: Die Klassiker begeistern nach wie vor

Slots gehören zu den Stars in deutschen Spielhallen und Online-Casinos. Die einfache Spielweise und die Vielfalt an Themen machen sie seit Jahrzehnten zu einer der beliebtesten Spielformen. Moderne Video-Slots bieten zudem sehr gute Grafiken sowie Soundeffekte und kombinieren diese oft Bonusfunktionen wie Free Spins oder Multiplikatoren, die für noch mehr Nervenkitzel sorgen.

Trotz der verschiedenen Innovationen bleibt das Grundprinzip gleich: Per Knopfdruck werden die Walzen gestartet und nach ein paar Spins kommen die Symbole zum Stehen. Besondere Klassiker in Internet-Spielhallen sind Book of Ra oder Starburst. Was immer wieder überrascht: Neben den sehr modernen Video Slot mit fünf Walzen und Features wie Collapsing Blocks gibt es immer noch eine ganze Reihe klassischer Fruit Slots. Auf dem Portal igaming.com ist eine Auflistung der besten Onlinecasino-Anbieter für deutsche Spieler zu finden.

Viele der Spiele lassen sich nicht nur in Online-Spielbanken spielen. Zunehmend mehr Casinofans haben in der Vergangenheit zum Smartphone gegriffen und spielen unterwegs. Die einfache Spielweise vereinfacht die Übertragbarkeit der Slots auf mobile Endgeräte deutlich.

Das große Spiel: Roulette und Co.

Roulette ist eines der Casinogames, das für viele Spieler die Atmosphäre des Großen Spiels ausmacht. In Deutschland gehören French und American Roulette auch zum Angebot vieler Spielbanken. Allerdings ist das Spiel in Internet-Spielotheken nicht zu finden. Was ist der Grund?

Deutschland hat den Glücksspielmarkt stark reguliert. Online-Spielbanken waren über weite Strecken verboten. In den letzten Jahren hat auf politischer Ebene allerdings ein Umdenken stattgefunden. Der neue Glücksspielstaatsvertrag von 2021 erlaubt Online-Spielotheken unter strengen Auflagen mit staatlicher Lizenz. Deren Anbieter müssen klare Vorgaben zum Spielerschutz erfüllen. Dazu gehört auch, dass nicht alle Spiele eine Zulassung haben.

Und diese Einschränkung erfasst das Roulette-Spiel. Aber auch andere Casino-Klassiker werden davon erfasst, wie zum Beispiel Baccarat oder Casino Poker. Selbst Live Dealer Angebote haben aktuell leider keine Zulassung in Deutschland.

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Spielangebote, die nicht gegen Echtgeld angeboten werden. Die Regulierung legt die Messlatte nur so hoch, wenn wirklich Guthaben eingezahlt und um diese gespielt werden kann. Aus diesem Grund gibt es diverse Spiele-Apps, in denen die bekannten Casino Games Einfluss haben.

Poker: Auch in vielen Freizeitrunden zu finden

Poker ist ein eigentlich schon sehr altes Kartenspiel. Viele Westernfans werden die eine oder andere berühmte Runde aus verschiedenen Westernfilmen kennen. Dass sich Poker in den letzten 20 Jahren eine breite Fanbase erarbeitet hat, liegt an deutschen Pokerprofis, die in Las Vegas bei der WSOP (Poker-WM) ganz vorne mitspielen konnten.

Fedor Holz ist einer der erfolgreichsten deutschen Pokerspieler. In der World Series of Poker (WSOP) 2016 hat er das 111,111 Dollar High Roller for One Drop-Turnier gewonnen und über 4,9 Millionen Dollar Preisgeld abkassiert.

ist einer der erfolgreichsten deutschen Pokerspieler. In der World Series of Poker (WSOP) 2016 hat er das 111,111 Dollar High Roller for One Drop-Turnier gewonnen und über 4,9 Millionen Dollar Preisgeld abkassiert. Pius Heinz schrieb 2011 Geschichte, als es ihm gelang, als erster Deutscher das WSOP Main Event zu gewinnen. Besonders auf dieses Event ist es zurückzuführen (und geschicktes Marketing verschiedener Akteure), dass Poker einer breiten Öffentlichkeit wieder bewusst wurde.

Poker wird heute online von verschiedenen Anbietern mit einer offiziellen Lizenz in verschiedenen Formaten, wie Texas Hold´em oder Omaha angeboten. Zudem treffen sich Pokerfans oft auch in ihrer Freizeit, um einfach ein paar Runden zu spielen. Von allen Casinospielen lässt sich die Atmosphäre von Poker am einfachsten in die eigenen vier Wände übertragen.

Fazit: Deutschland spielt gerne

In Deutschland wird gerne gespielt. Allerdings nicht nur Skat oder Mensch-ärgere-dich- nicht, sondern auch der eine oder andere Slots und online auch mal Poker. Casino Games haben in den letzten Jahren durchaus mehr Zulauf erfahren – aus den verschiedensten Gründen. Ein wichtiger Punkt ist sicher, dass Deutschland inzwischen Online-Casinos unter gewissen Vorzeichen offiziell eine Lizenz erteilt.