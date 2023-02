Die E-Sports-Industrie wächst in der ganzen Welt

Die Erholung nach der Pandemie bringt eine neue Welle der Aufmerksamkeit für Videospiele mit sich. Auch die WHO verwendete während des Lockdowns das Hashtag #PlayApartTogether, um für eine gesunde und alternative Unterhaltungsform zu werben, die den physischen Abstand zwischen den Personen reduziert. Es ist also keine Überraschung, dass die E-Sports eine derartige Bedeutung annehmen, dass sie im Inbegriff sind, sich eine Rolle innerhalb der Olympischen Spiele zu erkämpfen. Die Videospiele nahmen während des Lockdowns eine bedeutende Rolle ein, sie zogen ein sehr breites Publikum an, von der Beteiligung an internationalen Events bis zum Live-Spiel dank der Wettplattformen, die gelegentlich auch die Quoten für die E-Sports und vieles mehr veröffentlichen. Der Wettmarkt hat sich womöglich am besten an die Situation angepasst, denn mit den E-Sports kann man Geld auf die Wettbewerbe der eigenen Lieblingsspiele setzen sowie Boni, Promotionen und vieles mehr eintreiben.

Die E-Sports und der Übergang von der Bedrohung zur Sportart

Bis vor einigen Jahren wurden die E-Sports als etwas Schädliches angesehen, die die Gesellschaftlichkeit der Jugendlichen zu zerstören drohten und sie zu gewalttätigen Handlungen verleiteten. Allerdings scheint sich heutzutage die Lage mit den neuen Generationen radikal verändert zu haben, die ihr Zeitvertreib zu einem Beruf gemacht haben. Nach Meinung verschiedener Experten finden sich in deren Tätigkeiten Talent, Disziplin und Hingabe wieder, und zwar mehrere Übungsstunden pro Tag. Alles Elemente, die man auch in jeder anderen sportlichen Tätigkeit wiederfinden kann. In diesem Sinne ist die Aufmerksamkeit der Jüngeren auf die verschiedenen berühmten Titel der Spielbranche gerichtet. Darunter zählen FIFA, Fortnite und League Of Legends. Diese drei sind die populärsten Spiele mit Wettbewerbscharakter.

Die Anzahl der Zuschauer wächst von Jahr zu Jahr mit den neuen Generationen an, die auf dem Markt dazukommen, wobei dadurch auch die Online-Gambling-Plattformen die Wetten immer mehr fördern. Ein Großteil des Publikums, das noch vor Jahren als Lieblingssportart z. B. den Fußball vorgezogen hätte, verfolgt heutzutage die Talente der Spielebranche aus aller Welt, die erinnerungswürdige Rekorde schlagen. Zudem führt die Faszination der Neuigkeit dazu, dass jene, die eigentlich keine Liebhaber von Videospielen sind, von dieser Welt angezogen sind.

Welche Videospiele werden in den E-Sports am meisten verfolgt?

Die Meinung des Publikums ist über das Fortschreiten der Videospiele innerhalb der Unterhaltung der Jugendlichen heterogen. Obwohl dieses Genre erst vor Kurzem in dessen goldenes Zeitalter eingetreten ist, setze es bereits im Jahre 1972 in den Vereinigten Staaten ein. Seitdem hat ein sehr breites Publikum mit ca. 450 Millionen Zuschauer die Events in den E-Sports verfolgt. Am Anfang waren es die historischen Titel wie Pacman und Space Invaders, heute haben wir es mit revolutionären Titeln wie Fortnite zu tun, ein Spiel, das die Konkurrenz für eine lange Zeit abgehängt hat.

Zusätzlich zu den oben genannten Titeln gibt es auch andere interessante Spiele, wie etwa Counter-Strike und Dota 2, um nur einige zu nennen. Auf dem US-Markt bewähren sich auch Sportspiele wie NBA 2K und Madden. Viele befürchten, dass die E-Sports die traditionellen Sportarten ersetzen könnten. Wirklichkeit oder Spekulation? Gegenwärtig schwer einschätzbar. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass diese Sparte immer mehr im Wachstum inbegriffen ist und eines Tages mit den olympischen Disziplinen gleichauf sein wird, ohne dass wir es überhaupt merken.