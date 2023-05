Digital, kanalübergreifend, werbewirksam: Wie Natrue mit digitaler Shopperaktivierung einen Umsatz-Uplift von +237 % erzielt

Die Einführung einer neuen und unbekannten Marke auf dem Markt kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn sie aus dem Ausland stammt. Der spanische Marktführer für pflanzliche Drinks, Liquat Vegetals, hat für die Einführung seines neuen Produkts NATRUE auf dem deutschen Markt daher die Zusammenarbeit mit Offerista, dem Experten für digitale Handelskommunikation und dem ebenfalls zur MEDIA Central Group gehörenden Shopper-Data Analytics Spezialisten Yagora gesucht.

Ziel der Kampagne

Ziel der gemeinsamen Kampagne war es, im Rahmen von ROI Messungen am POS, potenzielle Kunden anzusprechen und für den Kauf von NATRUE zu aktivieren. Gleichzeitig sollte das Absatz- und Umsatzpotenzial von NATRUE auf dem deutschen Markt ermittelt werden. Die Kampagne konzentrierte sich auf gezielte digitale Kanäle, um Streuverluste zu minimieren. Im Fokus stand die Messbarkeit der Werbewirkung dieser Maßnahmen, um auf Basis dieser Daten eine Bewertung des Markenpotenzials von NATRUE für den deutschen Markt durchführen zu können

Umsetzung

Offerista setzte dabei auf eine umfassende Cross-Channel-Kampagne, um einen größtmöglichen Werbedruck zu erzielen und Konsumenten entlang der gesamten Customer Journey erreichen zu können. Zum Einsatz kam eine Kombination aus allen relevanten digitalen Kanälen, Bewegtbild- und statische Formate, digitale Brand Flyer im Offerista Native Network und Bewerbung auf Social Media wie Video und Carousel Ads auf Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Eine flexible Budgetverteilung ermöglichte Offerista die fortlaufende Optimierung der Kampagne.

Die Messung der Werbewirkung durch Yagora erfolgte in 18 ausgewählten Testmärkten über eine 12-wöchige Testphase hinweg, davon zwei Wochen mit digitaler Shopperaktivierung, in der ersten mit Fokus auf Markenbekanntheit und in der zweiten Woche mit Preisaktionen. Ziel war es, die tatsächliche Wirkung durch die digitale Aktivierung der Konsumenten, isoliert von Sondereffekten, sowie den Absatz- und Umsatz-Uplift zu messen. Zusätzlich konnte Yagora u.a. durch Befragungen direkt am POS qualitative Marktforschung betreiben und interessante Insights gewinnen.

Ergebnis

Die in der Analyse nach der erfolgten Kampagne ermittelten Zahlen sprechen für sich:

1,5 Millionen Konsumentenkontakte in kürzester Zeit

Hohe Awareness für die neue Marke auf dem deutschen Markt

Sehr gute Engagement Rate von 8 Prozent und damit weit über der Benchmark von 5 Prozent (Quelle: Offerista Group)

26 Prozent Umsatzsteigerung nach einer Woche Laufzeit der Markenkampagne

Insgesamt 237 Prozent Umsatz-Uplift durch Retargeting und Optimierung der Kampagne durch Offerista

5,4 Prozent Umsatzzunahme der gesamten Kategorie »Pflanzliche Drinks« durch die Kampagne für NATRUE

Julia Sontag, Teamlead Markenkooperationen bei der Offerista Group: »Die Einführung der neuen Marke NATRUE auf dem deutschen Markt konnte durch die digitale Crosschannel-Kampagne erfolgreich realisiert werden. Besonders die gezielte Aktivierung von potenziellen Käufern sowie die ständige Optimierung der Kampagne haben dazu beigetragen. Das ganze Potenzial des neuen Produkts zeigt sich zudem in der Analyse der Daten, die im Zuge unserer Kampagne und in Zusammenarbeit mit Yagora durchgeführt werden konnte.«

»Offerista und Yagora haben uns sehr geholfen, ein Verständnis des deutschen Einzelhandelsmarktes für pflanzliche Getränke zu gewinnen. Wir erhielten äußerst zuverlässige Absatzprognosen und verwertbare Erkenntnisse zur Verbesserung unserer Produkte, um die Bedürfnisse der deutschen Käufer und Verbraucher zu erfüllen. Im Rahmen des multimethodischen Forschungs- und Beratungsansatzes kombinierte Yagora qualitative Forschung mit ihrem einzigartigen Ansatz von Praxistests in Geschäften und der Analyse von Kundenkarten.

Darüber hinaus haben sie sogar die Auswirkungen unserer digitalen Sensibilisierungs- und Preisförderungskampagnen auf den Umsatz gemessen, um unseren Plan zur gezielten Aktivierung der Käufer zu verbessern.« sagt Sebastian Szuchy, International Sales Manager / Responsable Export bei Liquats Vegetals.

Mehr über diesen Case unter: https://www.offerista.com/natrue-case-study2/