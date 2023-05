DocuWare beendet Geschäftsjahr 2022 erfolgreich

Steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen in der Cloud anhaltend.

DocuWare, führender Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation, veröffentlicht Zahlen des Geschäftsjahres 2022. Der ECM-Hersteller ist weiterhin auf Wachstumskurs und beendet das Geschäftsjahr mit einer Umsatzsteigerung von 21,5 %.

Die Nachfrage nach effizienten DMS-Lösungen ist in den letzten Jahren weiter angestiegen. Unternehmen erkennen zunehmend, dass die Verwaltung von Dokumenten und Informationen entscheidend für den Erfolg ihres Geschäfts ist. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Geschäftsjahreszahlen von DocuWare wider. Der Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation schloss das Geschäftsjahr 2022 äußerst erfolgreich ab. Mit seinem Netzwerk aus über 800 Partnern verzeichnet DocuWare ein Umsatzwachstum von insgesamt 21,5 % und über 3.000 Neukunden.

Der Cloud-Boom setzt sich fort

In den letzten Jahren haben Cloud-Technologien die Geschäftswelt revolutioniert und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, effizienter und flexibler zu arbeiten. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und kontinuierlichen Innovationen hat sich DocuWare bereits seit 2012 als führender Anbieter in diesem Bereich etabliert. Das Cloud-Geschäft ist im Geschäftsjahr 2022 für ein Umsatzwachstum von 47,4 % im Vergleich zum Vorjahr verantwortlich. Von den etwa 3.000 Neukunden haben sich rund 2.500 für die Cloud entschieden, was einem weltweiten Anstieg von 33 % entspricht. Mit Abschluss des Geschäftsjahres Ende März verzeichnete DocuWare 8.500 Cloud-Kunden.

Dr. Michael Berger, President der DocuWare Group, kommentiert: »Wir haben das Geschäftsjahr 2022 sehr erfolgreich abgeschlossen – sowohl in Bezug auf das Umsatz- als auch auf das Kundenwachstum. In Zukunft werden wir weiter an innovativen technologischen Lösungen arbeiten und dafür in der Produktentwicklung weitere personelle und finanzielle Ressourcen einsetzen. Um unsere Position als führendes Softwareunternehmen zur Unterstützung der digitalen Transformation von Unternehmen weltweit zu sichern, investieren wir in den kommenden drei Jahren 15 Millionen Euro zusätzlich.«

Die globale Reichweite von DocuWare wächst rasant. DocuWare Cloud wurde bisher an Unternehmen in 98 Ländern verkauft, der ECM-Anbieter betreibt vier globale Rechenzentren und die Benutzeroberfläche ist mittlerweile in 24 Sprachen verfügbar.

Organisatorische Veränderungen

Als Folge des anhaltenden Wachstums und der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren hat DocuWare René Fischer zum neuen Vice President Product ernannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der B2B-Softwarebranche (u.a. Sage GmbH und NEVARIS Bausoftware GmbH) ist René Fischer für die Verwaltung und Umsetzung der Produktentwicklungsstrategie des Unternehmens verantwortlich.

Was kommt: Version 7.8

Im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres bringt DocuWare die Version 7.8 auf den Markt. Weitere Details werden im Juni bekannt gegeben – zu den Neuerungen gehört eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit der DocuWare App sowie eine vereinfachte Verbindung zu Microsoft Teams, wodurch das Teilen, Indexieren und Archivieren von Dokumenten innerhalb von Microsoft Teams möglich ist.

DocuWare spricht auf gut besuchter DocuWorld Partner Conference 2023 über »The Future of Selling«

DocuWare, Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation, beendet erfolgreich die beiden internationalen DocuWorld Partner Konferenzen 2023. Insgesamt rund 850 Teilnehmende konnte das Unternehmen während den diesjährigen Konferenzen verzeichnen.

Die mit Spannung erwartete DocuWorld 2023 startete in diesem Jahr Ende April in Berlin (Deutschland) sowie Anfang Mai in Orlando (USA). Unter dem diesjährigen Motto »The Future of Selling” informierten sich die Teilnehmenden im Rahmen der eineinhalbtägigen Konferenz über aktuelle Markt- und Geschäftsentwicklungen und erhielten wertvolle Einblicke in die Zukunft des Vertriebs. Das Programm umfasste neben den General Sessions jeweils einen Fachvortrag des Unternehmers Philip Semmelroth in Berlin sowie der Vertriebsexpertin Shari Levitin in Orlando. In den Breakout Sessions konnten sich Partner über Themen wie Cybersecurity, LeadGen und Marketing informieren.

Ein weiteres Rekordjahr – 21,5 % Wachstum

Max Ertl, President DocuWare Group, freute sich, auf der Konferenz die aktuellen Zahlen des Geschäftsjahres 2022 zu verkünden. Mit einem Wachstum von 21,5 % und rund 3.000 Neukunden schloss der ECM-Hersteller das Jahr äußerst erfolgreich ab. Der Anteil des Neugeschäfts ist im DACH-Markt weiterhin am größten – dicht gefolgt von den USA, Frankreich, Spanien, den Wachstumsmärkten, UK, LATAM und APAC.

Darüber hinaus thematisierte Ertl die Veränderungen und Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen in diesem Jahr konfrontiert sehen. Er gab den Anwesenden mit, den Wandel als Chance zu betrachten. Insbesondere Technologien könnten dabei helfen, die Herausforderungen zu überwinden.

Aktuelle Marktsituation und Strategie

Dr. Michael Berger, President DocuWare Group, sprach über die 35-jährige Geschichte von DocuWare. Der dynamische und schnell wachsende Plattform-Anbieter verzeichnet mittlerweile über 800 Partner und 17.000 Kunden weltweit. Besonders erfolgreich ist DocuWare Cloud – Kunden aus insgesamt 182 Ländern griffen zuletzt darauf zu.

Dr. Berger stellte außerdem verschiedene KI-Projekte vor, an denen das Unternehmen aktuell – zusätzlich zum bereits vorhandenen Intelligent Indexing – forscht und arbeitet. In den kommenden drei Jahren würden außerdem hohe Investitionen getätigt werden, um den Vorsprung als führender Cloud-Anbieter weiter auszubauen.

Auf der begleitenden Technologieausstellung konnten sich die Teilnehmenden außerdem über Produktneuheiten aus dem Soft- und Hardwarebereich informieren.

Die diesjährigen Aussteller in Berlin waren: ancora software Inc., Axon Ivy AG, BCT Deutschland GmbH, PFU (EMEA) Limited, plustek Technology GmbH, Validated ID, Varelmann Beratungsgesellschaft, Canon Deutschland GmbH (Scanner), natif.ai und prisma csp GmbH.

In Orlando nahmen folgende Aussteller teil: ancora software Inc, plustek Technology GmbH, James Imaging und Evolved Office.

Fotos: (c) Docuware