Dropbox baut KI-Infrastrukturgeschäft aus und plant Übernahme von Tigris Data

Mit der geplanten Akquisition des Objektspeicher-Spezialisten Tigris Data und der Einführung der neuen DBX Agent Cloud erweitert Dropbox sein Geschäft über die klassische Dateispeicherung hinaus. Das Unternehmen positioniert sich damit stärker im Markt für KI-Infrastrukturen und intelligente Content-Workflows.

Dropbox plant die Übernahme von Tigris Data Inc., einem Anbieter von S3-kompatiblem Objektspeicher für KI-Anwendungen. Laut offiziellen Unterlagen soll sich die Akquisitionssumme auf 350 Millionen US-Dollar belaufen [1]. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen mit der DBX Agent Cloud eine neue Speicher- und Dateninfrastruktur an, die Unternehmen und Entwicklern als Grundlage für KI-Anwendungen und autonome Agentensysteme dienen soll. Die Ankündigungen markieren einen strategischen Ausbau des Dropbox-Portfolios und unterstreichen den Anspruch des Unternehmens, künftig sowohl Endanwender als auch Entwickler im KI-Umfeld zu adressieren.

Bislang war Dropbox vor allem als Plattform für Dateispeicherung, Synchronisation und Zusammenarbeit bekannt. Mit dem Einstieg in den Markt für KI-Infrastruktur erweitert das Unternehmen nun seinen Fokus auf die wachsenden Anforderungen von Organisationen, die KI-Anwendungen entwickeln und produktiv einsetzen möchten.

Objektspeicher für KI-Workloads

Die geplante Übernahme von Tigris Data soll Dropbox beim Aufbau eines Infrastrukturgeschäfts für KI-Anwendungen unterstützen. Tigris entwickelt eine global verteilte Objektspeicherplattform, die speziell für datenintensive KI-Workloads konzipiert wurde. Unternehmen können damit Daten cloudübergreifend verwalten und nutzen, ohne an einen einzelnen Cloud-Anbieter gebunden zu sein.

Die neue DBX Agent Cloud startet zunächst mit einem eigenständigen S3-kompatiblen Objektspeicher. Dieser soll sich in bestehende Anwendungen und Werkzeuge integrieren lassen, die bereits für Amazon S3 entwickelt wurden. Dropbox verfolgt damit das Ziel, Unternehmen eine zentrale Datenbasis für Trainingsdaten, Modellartefakte, Bilder, Videos und weitere Inhalte bereitzustellen, die von KI-Anwendungen verarbeitet werden.

Darüber hinaus plant das Unternehmen den Ausbau der Plattform um Funktionen für Dateisysteme und Inhaltsverarbeitung. Künftig sollen Dokumente, Bilder, Audio- und Videodateien automatisiert für die Nutzung durch KI-Systeme aufbereitet werden. Gleichzeitig sollen Anwendungen und Agenten über persistente Dateisystemfunktionen dauerhaft auf Inhalte zugreifen und Arbeitsstände über mehrere Prozesse hinweg erhalten können.

„Der Wert von KI hängt von den Inhalten und dem Kontext ab, mit denen sie arbeiten kann“, erklärt Ashraf Alkarmi, Co-CEO von Dropbox. Ziel sei es, Kunden mehr Flexibilität bei der Nutzung verschiedener KI-Technologien zu bieten und zugleich die Kontrolle über ihre Daten zu behalten.

KI direkt im Arbeitskontext

Parallel zur Infrastrukturstrategie erweitert Dropbox sein Kernprodukt um neue KI-Funktionen. Anwender sollen künftig innerhalb von Dropbox beschreiben können, welche Aufgabe erledigt werden soll. Die Plattform identifiziert anschließend relevante Inhalte, schlägt Arbeitsschritte vor und führt unterstützte Aktionen nach Freigabe aus.

Zu den vorgesehenen Anwendungsfällen zählen unter anderem die Recherche in Dateien, das Zusammenfassen von Ordnerinhalten, Versionsvergleiche, die Erstellung von Dokumenten auf Basis vorhandener Projektinformationen sowie die Bearbeitung von PDFs, Bildern, Audioaufzeichnungen und Videos. Darüber hinaus sollen sich Ordnerstrukturen organisieren sowie Dateien automatisch verschieben oder umbenennen lassen.

Wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Einbindung in bestehende Governance- und Sicherheitsstrukturen. Sämtliche Aktionen erfolgen innerhalb bereits definierter Berechtigungen, werden dokumentiert und können von Anwendern überprüft oder rückgängig gemacht werden. Die erzeugten Inhalte verbleiben im jeweiligen Projekt- und Freigabekontext.

Unterstützung mehrerer KI-Modelle

Dropbox baut zudem seine bestehenden Integrationen mit KI-Plattformen weiter aus. Nutzer können während einer Sitzung zwischen verschiedenen unterstützten KI-Modellen wechseln, ohne den Zusammenhang ihrer Arbeit zu verlieren. Darüber hinaus lassen sich Dropbox-Inhalte in KI-Diensten wie ChatGPT, Claude oder Muse verwenden, ohne Dateien wiederholt hochladen zu müssen. Ergebnisse werden anschließend automatisch zurück in Dropbox gespeichert.

Dadurch sollen Unternehmen KI-gestützte Arbeitsabläufe über verschiedene Plattformen hinweg nutzen können, während Inhalte, Berechtigungen und Projektkontexte an einem zentralen Ort verwaltet werden.

Bereits bei mehr als 70.000 Teams im Einsatz

Nach Angaben des Unternehmens wurden die neuen KI-Funktionen bereits bei mehr als 70.000 Teams eingeführt. Die erste Bereitstellungsphase richtet sich an berechtigte Standard- und Advanced-Kunden in den USA, Großbritannien und Australien und erfolgt zunächst in englischer Sprache. Eine breitere internationale Verfügbarkeit ist für 2027 vorgesehen.

Mit der geplanten Übernahme von Tigris Data und dem Ausbau seiner KI-Funktionen verfolgt Dropbox eine Doppelstrategie: Einerseits sollen bestehende Kunden ihre Inhalte stärker mithilfe von KI nutzen können. Andererseits will das Unternehmen mit Infrastrukturangeboten für Entwickler und Unternehmen neue Wachstumsfelder im Markt für KI-Anwendungen erschließen

Weitere Informationen zu den Ankündigungen und zur Produktverfügbarkeit finden sich unter:

Bildquelle: Dropbox