DTS Systeme dringt mit der DTS World 2.0 in neue virtuelle Welten vor – 3 Tage Partner-Hausmesse, mehr Erlebnis und eine Agenda voller IT-Highlights

900 Anmeldungen und ca. 650 Teilnehmer allein bei den Fachvorträgen – DTS Systeme konnte mit dem Launch des ersten virtuellen Showrooms in der IT-Branche den Grundstein für eine nach-haltige, interaktive 3D-Plattform legen. Nun geht die DTS mit der DTS World 2.0 den nächsten Schritt. Langjährige Partner kommen mit hochkarätigen Keynotes an Bord. Außerdem bieten diverse Optimierungen und Erweiterungen noch mehr interaktives »Erlebnis«.

Weiterentwickelt. Verbessert. Viele Highlights.

Nach dem erfolgreichen Launch-Event am 25. Februar 2021 findet nun vom 05. bis 07. Oktober die nächste hauseigene, digitale Messe in der DTS World statt. Jetzt kann man nicht nur einen Blick auf die DTS-Gruppe in ihrer ganzen Vielfalt werfen, sondern mit Hilfe langjähriger Partner auch in die Zukunft der IT, verspricht der IT-Spezialist aus Herford.

Zusammen mit den technologisch führenden Partnern der DTS, z. B. Palo Alto Networks, HP oder Proofpoint, werden IT-Themen von morgen und natürlich brandaktuelle Entwicklungen sowie Herausforderungen diskutiert. Dazu zählen u. a. die Vorträge und Workshops: «Cyber Threat Landscape», «Capture the Flag Prisma Cloud« oder »Von Backup zu Zero-Trust-Data Management«.

»Beim ersten Event haben wir festgestellt, dass ein Tag für das volle Spektrum der DTS nicht ausreicht. Darum haben wir uns zum einen dazu entschlossen unsere Partner mit auf die Reise zu nehmen. Zum anderen erwartet unsere Besucher noch mehr Content zur gesamten Bandbreite der DTS-Hauptbereiche Cyber Security, Cloud und Managed Services, z. B. Speaker zu den Themen: »Let’s create Cloud together«, »Q&A Session mit Norbert Heuermann vom Landeskriminalamt«, »A new way of thinking: Container«, »IT als Enabler für die digitale Transformation« usw.

Shamki Wolski, Head of Marketing, DTS Systeme GmbH

Eine Plattform. So viele Möglichkeiten.

Die DTS World bietet als eigener, digitaler Showroom, eine Plattform für die zahlreichen Inhalte rund um die IT-Lösungen und Services der DTS. Die virtuelle Darstellung macht den Content interaktiv und auf eine ganz neue, kreative Art und Weise erlebbar. Die Gäste haben u. a. die Möglichkeit sich über Videos oder Webinare konkrete Lösungen anzuschauen. Der ganzheitliche IT-Ansatz, den die DTS verfolgt, wird visuell und spielerisch aufgezeigt.

Um Interessenten aber auch die Gelegenheit für ausreichend persönliche Kommunikation zu geben, steht der dritte Tag des Events hierfür vollständig zur Verfügung. So kann sich jeder auf Wunsch interaktiv und in aller Ruhe mit den IT-Experten online Face-to-Face austauschen. Das bietet die nötige Zeit für tiefergehende Fragen, das Aufzeigen möglicher Lösungswege und konkrete Herausforderungen. Die entsprechenden Ansprechpartner wurden für die DTS World aufwendig nachmodelliert. Für etwas Entspannung, außerhalb des IT-Kosmos, runden altbekannte Videospiele die Erlebniswelt ab.

Anmeldung & Agenda

Anmeldungen sind jederzeit möglich unter:

https://www.dts.de/unternehmen-dts/termine/dts-world-anmeldung.html

Zur Agenda:

https://www.dts.de/dts-world-agenda.htm

Über DTS Systeme

Die DTS steht als erfolgreicher IT-Dienstleister seit 1983 deutschland- und europaweit für Innovation, Kompetenz sowie Leidenschaft. Dabei repräsentiert sie eine Technik-Company, bestehend aus den 3 Kernbereichen Cloud, Managed Services und Cyber Security. Im Bereich der Cyber Security ist die DTS zudem ein anerkannter Hersteller und hat sich darüber hinaus als Experten für Managed Services und Security Operations Center fest etabliert. Nicht nur in der IT-Sicherheit, sondern auch in der Cloud ist die DTS sowohl Urgestein als auch Vorreiter. Mit dem hybriden Baukastenkonzept besitzt die Unternehmensgruppe bestes „Made in Germany“ Know-how in der Multi Cloud. Dieses vielfältige Fachwissen stellt ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf dem IT-Markt dar. Über 350 Mitarbeitende an 15 Standorten stellen mit zwei eigenen zertifizierten Rechenzentren in Deutschland ganzheitliche Lösungen und Services zur Verfügung, 24/7 an 365 Tagen. Als zentraler Ansprechpartner hilft die DTS bei der Erfüllung sämtlicher Anforderungen, der optimalen Nutzung von Potenzialen, zeigt innovative Lösungswege auf und bietet rund um die Uhr die passenden Service-Mehrwerte.

