Fast alle Public-Cloud-Anwender setzen auf eine Multi-Cloud-Infrastruktur

Neue Studie ergibt, dass IT-Führungskräfte mehrere Cloud-Anbieter nutzen, um von geringeren Kosten und mehr Kontrolle über ihre Daten zu profitieren.

Laut einer Studie von 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, die von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) in Auftrag gegeben wurde, ist Multi-Cloud die neue Realität im Bereich Unternehmenstechnologie. Im Rahmen der Studie wurden 1.500 Mitarbeiter in Unternehmen mit mehr als 1.000 Vollzeitbeschäftigten in Nordamerika beziehungsweise mit mehr als 500 in anderen Regionen darüber befragt, wie sie Cloud in ihrem Unternehmen einsetzen. Das Ergebnis: Fast jede Cloud-Strategie führte zur Adaption eines Multi-Cloud-Ansatzes.

Anzeige

Mit dem Streben nach mehr geschäftlicher Agilität und verbesserter betrieblicher Effizienz durch Technologie ist die Cloud in Unternehmen in den letzten Jahren geradezu zum Synonym für IT geworden. Obwohl dieser Trend schon länger anhält, stimmten mehr als 90 Prozent der Befragten zu, dass die Covid-19-Pandemie ein starker Treiber für das wachsende Interesse an und für größere Investitionen in Cloud-Technologie war. Als Unternehmen vor neuen Herausforderungen wie zunehmender Telearbeit und der Zusammenarbeit mit neuen Geschäftspartnern und Lieferanten standen, führten viele eine Multi-Cloud-Strategie ein, um das benötigte Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit für diese neue Realität abbilden zu können.

»Mit Blick auf die Cloud gibt es keine ›One-Stop-Shop‹-Mentalität. Stattdessen ist Multi-Cloud die Realität von Enterprise-Technologieumgebungen. Diese Unternehmen versuchen, die richtige Mischung aus Lösungen und Funktionen zu erhalten, die sie für einen effektiven Betrieb benötigen«, sagte Melanie Posey, Research Director, Cloud & Managed Services Transformation bei 451 Research. »Multi-Cloud ist nicht mehr wegzudenken und Unternehmen entscheiden sich für dieses Modell aufgrund der Vorteile, die es für eine Reihe unterschiedlicher geschäftlicher und betrieblicher Anforderungen bietet. Dazu zählen unter anderem Unternehmensagilität oder der Zugriff auf bestmögliche Technologie.«

Die wichtigsten Studienergebnisse im Überblick:

Fast jeder Cloud-Ansatz ist Multi-Cloud

98 Prozent der befragten Unternehmen nutzen bereits oder planen mindestens zwei Cloud-Infrastrukturanbieter zu nutzen, 31 Prozent nutzen vier oder mehr.

96 Prozent gaben an, bereits auf mindestens zwei Anbieter für Cloud-Anwendungen (Software-as-a-Service) zu setzen oder planen den Einsatz von weiteren, wobei 45 Prozent sogar Cloud-Anwendungen von fünf oder mehr Anbietern einsetzen.

Mit einer Multi-Cloud-Strategie können IT-Abteilungen unternehmensweit den spezifischen Technologieanforderungen verschiedener Teams gerecht werden.

Der Wunsch nach Datensouveränität und Kostenoptimierung fördert die Nachfrage nach Multi-Cloud-Strategien

Die zwei wichtigsten Treiber von Multi-Cloud-Strategien in Unternehmen sind Datensouveränität (41 Prozent) und Kostenoptimierung (40 Prozent).

Weitere Treiber von Multi-Cloud-Strategien sind Unternehmensflexibilität und Innovationen (30 Prozent), Best-of-breed-Cloud-Services und -Anwendungen (25 Prozent) und Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Cloud-Anbietern (25 Prozent).

Multi-Cloud-Strategien geben Unternehmen mehr Kontrolle darüber, wo und wie ihre Daten gespeichert und verwendet werden. Außerdem stellen sie gleichzeitig sicher, dass Unternehmen die Kosten ihres Cloud-Betriebs kontrollieren können, indem sie anpassen, welche Services sie von verschiedenen Anbietern nutzen.

Großunternehmen planen proaktiv Multi-Cloud-Strategien für die Zukunft

Datenredundanz (54 Prozent) ist der am meisten erwartete zukünftige Anwendungsfall, gefolgt von Datenmobilität (49 Prozent) und Kostenoptimierung über Public Clouds hinweg (42 Prozent).

IT-Abteilungen planen außerdem, Multi-Cloud-Strategien zur Risikominderung für die gesamte IT-Umgebung (40 Prozent) und für die geografische Expansion beziehungsweise globale Servicebereitstellung (38 Prozent) zu nutzen.

Die Tatsache, dass IT-Abteilungen mit Multi-Cloud strategisch planen, zeigt, dass sie den Ansatz als eine Chance verstehen, technologischen Anforderungen einen Schritt voraus zu sein, und diesen nicht nur als eine Taktik sehen, um auf Krisensituationen zu reagieren.

»Multi-Cloud ist Realität, gleich ob Unternehmen dafür bereit sind oder nicht. Unternehmensfusionen können sogar die stabilsten IT-Strategien über Nacht in eine Multi-Cloud-Umgebung verwandeln«, sagt Leo Leung, Vice President, OCI und Oracle Technology. »Egal, ob IT-Teams ihre Multi-Cloud-Pläne von Grund auf neu starten oder bereits eine Implementierung haben und erstklassige Cloud-Services hinzufügen möchten – die Distributed Cloud von OCI kann hierbei helfen. Mit der kürzlichen Einführung von MySQL HeatWave auf AWS und Oracle Database Service für Microsoft Azure haben Kunden noch mehr Möglichkeiten, um ihre Multi-Cloud-Strategien zum Erfolg zu führen.«

Diese Studie bestätigt den Ansatz, den OCI mit seinen Angeboten für Distributed Cloud und Management verfolgt hat, und für den das Unternehmen im aktuellen Bericht »Omdia Universe: Hybrid and Multicloud Management Solution, 2022–23« (November 2022) als führend anerkannt wurde. Eine kostenlose Version des Berichts findet sich hier: https://www.oracle.com/cloud/multicloud/omdia-multicloud-strategies/

Zur Methodik

Die in dieser Studie verwendeten Umfragedaten wurden von 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, gesammelt und von Oracle in Auftrag gegeben. Die globale Umfrage wurde im dritten Quartal 2022 durchgeführt und basiert auf einer branchenübergreifenden Stichprobe von 1.500 befragten Unternehmen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Für die Zwecke dieser Umfrage wird »Unternehmen« als eine Organisation mit mehr als 1.000 Vollzeitbeschäftigten (Nordamerika) oder mehr als 500 Vollzeitbeschäftigten (andere geografische Regionen) definiert.