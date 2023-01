Fünf IT-Trends für 2023 – was Unternehmen jetzt wissen sollten

Trend #1: Upskilling wird für Unternehmen überlebenswichtig

Der Fachkräftemangel hat sich im vergangenen Jahr weiter zugespitzt und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Wie der Branchenverband Bitkom in einer aktuellen Studie festgestellt hat, fehlen in Deutschland über alle Branchen hinweg derzeit 137.000 IT-Fachleute. Stellen bleiben im Schnitt sieben Monate unbesetzt, was nicht nur Digitalisierungsprojekte ausbremst, sondern im Ernstfall ganze Unternehmen gefährdet. Dadurch haben es Unternehmen schwer, IT-Experten und andere qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Da es auch zu wenig Hochschulabsolventen mit spezialisiertem Daten-Know-how gibt, ist es von entscheidender Bedeutung, die bestehende Belegschaft besser zu qualifizieren. Die eigenen Mitarbeiter werden zum wichtigsten Asset. So entwickeln sich Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme sowie Trainings und Professional Services in den kommenden Jahren zum Schlüssel für künftiges Wachstum und Entwicklung.

Trend #2: Fachkräftemangel mit Technologie entgegenwirken

Um das Recruiting zu erleichtern und die Personalabteilung zu entlasten, setzen Unternehmen verstärkt auf standardisierende Tools und Automatisierungstechnologien bei der Auswahl der Bewerber. Eine wichtige Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz (KI), beispielsweise durch KI-basiertes Targeting. Doch KI und Machine Learning (ML) können viel mehr, um Unternehmen dabei zu unterstützen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Indem die Technologien zeitaufwändige Standard-Tätigkeiten übernehmen, gewinnen Mitarbeiter mehr Freiraum für komplexere Aufgaben. Unsere Studie »Limitless – The Positive Power of KI« zeigt: 80 Prozent der Wissensarbeiter finden, dass ihnen KI und ML die Arbeit erleichtern und übernehmen dank dieser Verbesserung gerne neue Aufgaben.

Trend #3: Föderierte, sichere Datenplattformen rücken in den Fokus

Ähnlich wie beim europäischen Cloud-Projekt Gaia-X werden wir auch im Bereich der Datenplattformen Initiativen sehen, die einen gemeinschaftlichen, sicheren Ansatz verfolgen. An Gaia-X arbeiten mehrere Länder zusammen, um Rahmenbedingungen für eine souveräne europäische Dateninfrastruktur aufzubauen und Innovationen zu schaffen. Ein solches föderiertes System ist keine einzelne Cloud, sondern verbindet viele Cloud-Anbieter und -Nutzer in einer transparenten Umgebung miteinander. Die Idee dahinter ist, die derzeitige Abhängigkeit von Cloud-Hyperscalern zu verringern. Organisationen wie der National Health Service, das Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland, haben bereits Pläne zur Entwicklung einer föderierten Datenplattform vorgestellt, um große Datenmengen über mehrere Plattformen hinweg zu verwalten. Ein Unified-Data-Fabric-Ansatz zur intelligenten und sicheren Bereitstellung unterschiedlicher Datenquellen ist im Grunde ein föderiertes Datenmanagement-System im großen Stil. Indem es im Self-Service-Zugriff auf Daten bietet – ganz gleich ob On-Premises oder in verschiedenen Clouds – unterstützt es Unternehmen dabei, ihre Datenherausforderungen zu meistern.

Trend #4: Ernüchterung bei Hyperscaler-Nutzung

Die digitale Transformation ist ein Muss für alle Unternehmen, die ihre operative Agilität steigern, Innovationen vorantreiben und die Customer Experience verbessern wollen. In der Vergangenheit haben viele Entscheider dabei auf die Hyperscaler gesetzt und Milliardenverträge mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren abgeschlossen. Nach und nach macht sich Ernüchterung breit. Unternehmen stellen fest, dass der gewählte Weg teuer ist und der Return on Investment deutlich später eintritt als erwartet. Sie entwickeln ein neues Bewusstsein für hybride Ansätze und erkennen, wie wichtig es ist, dass man Daten wieder aus einer Cloud zurückholen kann. Nicht zuletzt geht es auch um die Fähigkeit, flexibel auf Ereignisse zu reagieren, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen – zum Beispiel, wenn sich Datenschutzrichtlinien ändern und Unternehmen diese umsetzen müssen. Wir werden daher sehen, dass immer mehr Kunden nach Alternativen zu Hyperscalern suchen. Um es mit dem Bild der Analysten von Gartner zu beschreiben: Wir befinden uns ganz oben an der Kurve eines Hype-Zyklus. In den nächsten beiden Jahren werden wir den Scheitelpunkt überschreiten, sodass Hyperscaler auf den Tiefpunkt zusteuern und zunehmend unter Druck geraten, da Kunden eine Amortisierung ihrer Investitionen erwarten.

Trend #5: Die Tech-Branche wird sich weiter konsolidieren

Unternehmen wollen ihre Prozesse weiter vereinfachen. Anstatt mit vielen verschiedenen Herstellern wollen sie lieber mit Partnern zusammenarbeiten, die mehrere Services aus einer Hand anbieten. Daher wird sich der Technologiesektor 2023 noch stärker konsolidieren. Zahlreiche Anbieter verlieren gerade rasant an Marktwert. Viele kleinere und neu gegründete Unternehmen werden reif für eine Übernahme sein, weil sie womöglich unterbewertet sind oder seit ihrem Börsengang an Wert verloren haben. Wer Synergien mit solchen kleineren Unternehmen und Start-ups entwickelt, um sein Produktportfolio zu erweitern, wird sich dadurch Vorteile verschaffen können.