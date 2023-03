GoTo plant ChatGPT-Integrationen für GoTo Resolve

KI-Integration verbessert Kundenbindung und rationalisiert IT-Aufgaben.

GoTo kündigt ChatGPT-Integrationen in seinen IT-Management- und UCC-Tools an. Automatisierte KI-Funktionen sind seit dem Aufkommen von ChatGPT verstärkt in aller Munde. Das ist kein Wunder, denn KI und maschinelles Lernen sind eine wichtige Ressource, wenn es um die Bewältigung wiederkehrender Herausforderungen geht. Als KI-basiertes Sprachmodell ist ChatGPT in der Lage, auf Benutzeraufforderungen zu reagieren und Fragen in menschlicher Sprache nahezu in Echtzeit zu beantworten und Texte zu erstellen. Während Roboter einst als Bedrohung für menschliche Arbeitsplätze angesehen wurden, entwickelt sich diese neue KI schnell zu einem großen Segen für menschliche Mitarbeiter, die in kurzer Zeit viel erledigen müssen.

Aus diesem Grund hat GoTo einen Blick auf diese neue Technologie geworfen und integriert zwei neuen Features für die Nutzung von ChatGPT in die eigenen IT-Management- und UCC-Tools. Teams im IT-Support- und UCC-Bereich profitieren von den neuen Integrationen durch:

Rationalisierte Kommunikation : ChatGPT kann Teams helfen, effizienter zu kommunizieren, indem es sofortigen Zugang zu einer Fülle von Informationen und Fachwissen bietet.

: ChatGPT kann Teams helfen, effizienter zu kommunizieren, indem es sofortigen Zugang zu einer Fülle von Informationen und Fachwissen bietet. Verbesserte Kundenbetreuung : ChatGPT kann Teams dabei helfen, einen ausgereiften Kundenservice zu bieten, indem es sofortige Antworten auf Kundenfragen und -anliegen liefert.

: ChatGPT kann Teams dabei helfen, einen ausgereiften Kundenservice zu bieten, indem es sofortige Antworten auf Kundenfragen und -anliegen liefert. Optimierte Zusammenarbeit : Mit ChatGPT können Teams effektiver zusammenarbeiten, indem sie Informationen austauschen, Aufgaben koordinieren und Fortschritte in Echtzeit verfolgen.

: Mit ChatGPT können Teams effektiver zusammenarbeiten, indem sie Informationen austauschen, Aufgaben koordinieren und Fortschritte in Echtzeit verfolgen. Gesteigerte Produktivität: Durch den Aufbau von Automatisierungsworkflows für Routineaufgaben und den sofortigen Zugriff auf Informationen kann ChatGPT IT-Teams helfen, produktiver und effizienter zu arbeiten.

ChatGPT: Aufgaben in GoTo Resolve automatisieren

In den kommenden Wochen plant GoTo den Beta-Zugang zu einer ChatGPT-Integration für GoTo Resolve, seiner All-in-One-Lösung für IT-Management und Support, zu veröffentlichen. Diese Integration wurde entwickelt, um das Erstellen und Ausführen von IT-Automatisierungsskripten für das Gerätemanagement zu einem Kinderspiel zu machen. Administratoren müssen dem Tool nur mitteilen, was sie tun möchten, um automatisch ein Skript zu erstellen und die Aufgabe auszuführen. Da IT-Teams ständig unter Zeitdruck stehen, ist GoTo davon überzeugt, dass ChatGPT die perfekte Plattform ist, um die Produktivität in IT-Teams weiter zu optimieren, indem sie administrative und sich wiederholende Aufgaben auf konsistente Weise automatisieren.

US-Verfügbarkeit der ChatGPT-Integration für GoTo Customer Engagement

In den USA sind derzeit zudem ChatGPT-Funktionen in GoTo Customer Engagement als Nachrichtenassistent in der Beta-Version verfügbar. Diese Integration macht das Schreiben von Nachrichten und das Beantworten von Anfragen mit nur wenigen Klicks schnell und einfach möglich. So können Kundendienst-Mitarbeiter problemlos effektive SMS-Kampagnen erstellen, indem Sie Nachrichten generieren, die auf das Ziel der Kampagne, die Zielgruppe und die gewünschte Handlungsaufforderung zugeschnitten sind. Der KI-gestützte Nachrichtenassistent kann auch Antworten auf eingehende Nachrichten vorschlagen, die auf früheren Interaktionen und Schlüsselwörtern des Kunden basieren.

Auf diese Weise können Teams nicht nur schneller auf Kundenanfragen reagieren, sondern auch wertvolle Zeit sparen, die dann wieder in die Konzentration auf wichtigere Geschäftsbereiche und jene Kundeninteraktionen fließen kann, die am besten von einem Menschen gestaltet werden.

Demo-Video: ChatGPT-Funktionen für GoTo Customer Engagement (nur in USA verfügbar): https://www.youtube.com/watch?v=-Pt_NDbcHeA