IGEL auf der DMEA 2023 in Berlin

IGEL, der Anbieter des Managed-Endpoint-Betriebssystems IGEL OS für den sicheren Zugriff auf jeden digitalen Arbeitsplatz, tritt auf der DMEA gemeinsam mit seinen Hardware-Partnern HP, Lenovo und LG sowie dem Biometrie-Hersteller HID auf. Auf dem Gemeinschaftsstand in Halle 2.2, Stand D-104, wird IGEL seine neue Plattform IGEL COSMOS als IT-Ökosystem für das Gesundheitswesen vorstellen. Die DMEA ist Europas Leitveranstaltung für die digitale Gesundheitsversorgung und findet vom 25. bis 27. April 2023 in Berlin statt.

Um in Einrichtungen des Gesundheitswesens effizient wirtschaften zu können und gleichzeitig dem medizinischen Personal den Rücken für die Arbeit am Patienten freizuhalten, braucht es eine leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur, die trotzdem leicht zu verwalten ist. IGEL stellt dafür seine neue Plattform IGEL COSMOS vor. Sie umfasst IGEL OS12, das schlanke und sichere Linux-Betriebssystem für Endgeräte, IGEL UMS12 für die zentrale Verwaltung aller IGEL Endgeräte unabhängig von ihrem Standort und die IGEL Cloud Services, die Nutzung und Administration von IGEL OS auf den Endpoints weiter vereinfachen.

Der Onboarding Service innerhalb der Cloud Services von IGEL COSMOS ermöglicht es, dass neue Endgeräte vom Benutzer selbst ohne IT-Support in wenigen Minuten sicher ins IT-Netz gebracht und dort von der zentralen Verwaltung sofort erfasst werden. Daneben lässt sich dank des ressourcenschonenden IGEL OS12 Betriebssystems jedes vorhandene x86-64bit-kompatible Endgerät einfach weiternutzen. Das spart Kosten für Hardware-Investitionen und schont darüber hinaus die Umwelt.

Ideal für das Gesundheitswesen: IGEL OS vorinstalliert auf Endgeräten von HP, Lenovo und LG

Besucher können sich außerdem am Stand von IGEL über das breite Portfolio an zertifizierten Endgeräten für IGEL OS informieren. HP, Lenovo und LG präsentieren Thin Clients, Notebooks und All-in-One-Geräte, die alle Anforderungen im Gesundheitswesen abdecken. IGEL OS zertifizierte Endgeräte können direkt mit IGEL OS vorinstalliert von den Herstellern bezogen werden, was die Beschaffung vereinfacht.

IGEL Ready Technologiepartner HID zeigt eine breite Palette an Fingerprint- und Card-Readern, die den Zugriff auf Endgeräte mit IGEL OS wesentlich vereinfachen. Statt ein Passwort via Tastatur einzutippen, reicht ein Fingerabdruck bzw. eine Ausweiskarte für den Zugriff auf zentral bereitgestellte Anwendungen und Daten. Das sorgt für ein Plus an Sicherheit und Komfort insbesondere in Einrichtungen des Gesundheitswesens, die mit sensiblen Patientendaten umgehen und wo sich mehrere Anwender oft ein Endgerät teilen.

IGEL verfügt über zahlreiche Referenzen im Gesundheitswesen, darunter das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Hamburg (Video auf YouTube). Mit der IGEL Lösung kann das Kinderkrankenhaus auf allen 500 Endgeräten all seine Anwendungen zentral, zu jeder Zeit und an allen Standorten bereitstellen.