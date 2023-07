IT-Schrank bietet noch mehr Effizienz

Panduit hat die IT-Schrankfamilie FlexFusion um eine effiziente Lösung erweitert. Die neuen IT-Racks mit dem Zusatz XGL sind besonders für kostensensible Netzwerk- und Serveranwendungen ausgelegt und bieten umfangreiche Kapazität auch bei hoher Kabeldichte in Rechenzentren, Unternehmen oder Colocation. Durch die abschließbaren Türen bringen Nutzer ihre 19“-Rack-IT-Geräte sicher unter und profitieren von den zahlreichen Weiterentwicklungen für ein cleveres Kabelmanagement. Dabei wurde auf eine optimale thermische Luftführung geachtet, so dass sich der FlexFusion XGL auch im Warm-/Kaltgang oder für thermisch sensible Anwendungen einsetzen lässt.

Die aus geschweißtem Stahl gefertigten Schränke erhält man in Breiten von 600 mm und 800 mm, Tiefen von 1070 mm und 1200 mm, sowie Höhen von 42 HE (Höheneinheiten) und 48 HE. Besondere Merkmale des Verteilerschrankes sind: Sowohl die einteilige Fronttür, als auch die zweiteilige Rücktür weisen einen Perforationsgrad von 80% auf, welcher für eine bessere Belüftung der Aktivkomponenten sorgt. Gleichzeitig ist die Tür jedoch mechanisch äußerst stabil.

Des Weiteren hat die Tür einen maximalen Öffnungswinkel von bis zu 170 Grad.

Die Seitenwände sind horizontal zweigeteilt, welches die Montage/Demontage erleichert.

Kabeleinführungsbürsten im Dach vermindern die Luftdurchmischung.

Der hochreflektierende weiße Farbton unterstützt das Bewusstsein für Energieeffizienz.

Die vordere und hintere 19”-Ebene (Käfigmutterprofil) sind frei verschiebbar. Diese Funktion bietet maximale Skalierbarkeit für zukünftige MAC (Move Access Change, deutsch in etwa: Veränderung im Netzwerk Aufstellort, Zugriff, Ausbau). Die statische Maximallast beträgt 1.600 kg, die dynamische Maximallast (Rollast) 454 kg. Somit eignet sich die XGL-Serie auch für schwerere und hochdichte Anwendungen.

Das FlexFusion-Verteilerschranksortiment XGL umfasst jegliches Zubehör, welches für einen fachgerechten Aufbau und Betrieb notwendig ist. Nivellierfüße, Rollensätze, Anreihverbinder, PDU-Halter, vertikales Kabelmanagement, elektronische Türschließsysteme und Sensoren.

Sämtliche Anbauteile des Verteilerschranksystems stellen bei der Montage automatisch eine Potentialausgleichsverbindung her, somit entfällt das lästige Zusammenstecken der Erdungsverbindungen.

Das neue FlexFusion-Schranksystem XGL von Panduit entspricht den Normen EIA-310-E, TIA/EIA-942 und UL2416.