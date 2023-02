Landingpage und E-Commerce – Chancen und Herausforderungen

Was für den Einzelhändler die Schaufensterauslage ist, ist für den Online-Shop-Betreiber die Landingpage. An einem Schaufenster ohne Auslage oder mit lieblos drapierten Waren gehen die Menschen vorüber, ohne einen längeren Blick darauf zu werfen. Und eine schmutzige Scheibe wirkt abschreckend. Wer seine Produkte wirkungsvoll platziert, die Auslage originell dekoriert, lockt Kunden in seinen Laden. Wie das Schaufenster im Ladengeschäft steht auch die Landingpage im E-Commerce für ein Wertversprechen und bringt Besucher dazu, im Online-Shop bzw. auf der Website zu stöbern und im besten Fall zu Kunden zu werden.

Das zeichnet eine erfolgreiche Landingpage aus

Eine Landingpage im E-Commerce ist eine eigenständige Webseite, die im Idealfall aus Besuchern Käufer werden lässt. Auf der Landingpage landen Personen, die einen bestimmten Begriff gesucht haben und den Weg zur Landingpage über das Ranking der Ergebnisseite gefunden haben, aber auch Nutzer, die auf einen Link in einer E-Mail oder einen Link im Rahmen einer Werbekampagne geklickt haben. Die Landingpage hat damit einen sehr spezifischen Zweck und eine bestimmte Zielgruppe. Sie enthält meist folgende Komponenten:

Headlines

Keywords

Content

Ein Formular zur Leaderfassung

Empfehlungen

Die Möglichkeit für Social Sharing bzw. Social Buttons

Einen Call to Action

Bilder und / oder Videos

Produkte bei Amazon verkaufen

Übrigens: Wer seine Produkte über Amazon anbietet und nicht über einen eigenen Online-Shop, kann Landingpages erstellen, welche die Kunden direkt zu einem Amazon-Listing führen. Dies ist wichtig, um externen Traffic für den Verkauf über Amazon zu generieren. Kunden gelangen so nicht nur über die Amazon-Suche selbst zum Produkt, sondern eben über eine Landingpage. Es gibt sogar spezielle Tools zu diesem Zwecke wie Amazon-Landing-Page-Generatoren.

Dabei sollte die Landingpage es schaffen, das Interesse der Besucher zu wecken, Emotionen hervorzurufen, mehr Informationen zu wünschen und den Besuch im Idealfall die Conversion Rate zu erhöhen. Eine effektive Landingpage ist die Basis für ein erfolgreiches Online-Marketing.

Dabei sollte auf verschiedene Punkte geachtet werden.

1. Ein ansprechendes Design

Aussehen und Struktur des Seitendesigns haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Erfolg der Landingpage. Dabei sollten alle Elemente der Seite auf das Ziel hinarbeiten, Conversions zu erreichen. Diese können im Ausfüllen eines Formulars, einem Kauf, der Anmeldung zum Newsletter oder dem Herunterladen eines E-Books bestehen. Um dies zu erreichen, werden Farben und Bilder gezielt eingesetzt. In diesem Sinne wird beispielsweise auf einen starken Kontrast von Hintergrund und Schaltflächen sowie auf die Platzierung von Schaltflächen geachtet.

2. Weniger ist mehr

Minimalistische Landingpages kommen in der Regel besser an. Eine klare und intuitive Navigation und wenig Ablenkung – wie zum Beispiel durch Pop-ups – sind gefragt. Ansonsten sind Besucher schnell frustriert und verlassen die Seite frühzeitig. Auch zu viele Informationen können überfordern. Bewährt haben sich Aufzählungspunkte und die Möglichkeit, die Besucher anhand der Infos in den Funnel zu leiten. Für weiterführende Informationen sind optional anklickbare Videos ein beliebtes Format.

Eine gute Landingpage macht ein gutes Angebot und ist in der Lage, kurz gefasst zu erklären, was das Angebot so wertvoll macht. Dafür ist der effiziente Einsatz von Aufzählungen, Überschriften und Zwischenüberschriften wichtig.

Weniger ist mehr gilt nicht nur für die Landingpage an sich, sondern auch für die dort befindlichen Formulare. Als Unternehmen wünscht man sich, so viele Informationen wie nur möglich über seine Website-Besucher zu erhalten, es ist jedoch geschickter, die Nutzer so wenig Felder wie möglich ausfüllen zu lassen. Denn umso höher ist die Chance, dass die gewünschte Conversion nicht auf halbem Wege abgebrochen wird.

3. Vertrauen aufbauen

Mit speziellen Vertrauenssignalen können Landingpages Besucher zusätzlich überzeugen. Aussagen von Testimonials sind solche Signale ebenso wie Kundenbewertungen oder Likes. Auch Trust Badges sind starke Vertrauenssignale. Dabei handelt es sich oft um Marken, mit denen zusammengearbeitet wurde oder Verweise auf Gruppen und Koalitionen, denen ein Unternehmen angehört.

4. Mobilfreundlichkeit

Es sollte sich im Bereich E-Commerce mittlerweile herumgesprochen haben, dass immer mehr Suchen und Käufe über das Smartphone aus stattfinden. Dennoch haben nicht alle Unternehmen ihre Landingpages in mobilfreundliche Versionen überführt. Dabei kann eine mobilfreundliche Webseite die Conversion Rate verdoppeln. Eine Landingpage sollte unbedingt auch auf mobilen Geräten gut aussehen und einfach zu navigieren sein.

5. Für jede Zielgruppe eine Landingpage

Wer verschiedene Zielgruppen ansprechen möchte, sollte seine Landingpages entsprechend für diese anpassen. Ein Nutzer, der über eine Facebook-Werbung auf eine Landingpage gelangt, sollte anders angesprochen werden als ein Nutzer, der bereits den Newsletter des Unternehmens bezieht und über einen dort befindlichen Link auf der Landingpage landet.

6. Anzeigen und Landingpage aufeinander abstimmen

Wer Nutzer von PPC-Anzeigen aus auf Landingpages führt, sollte darauf achten, dass die Schlüsselwörter der Anzeige im Text der Landingpage auftauchen. Diese Form der Konsistenz wirkt überzeugend und zeigt dem Besucher, dass er beim gewünschten Inhalt gelandet ist.

7. Testen, testen, testen

Ohne gründliche Tests und Tracking-Ergebnisse wird kein Unternehmen je erfahren, was es in puncto Landingpage gut macht und an welchen Stellen Verbesserungsbedarf besteht.

Mehr Verkäufe mit der richtigen Landingpage

Eine effektive Landingpage hilft im E-Commerce auf vielfältige Weise. Sie verbessert die Chancen, in den Suchergebnissen weit oben zu erscheinen, sie kann auf die Einführung neuer Produkte, Angebote oder Kampagnen hinweisen und sie macht die Lead-Generierung oder Conversions effizienter. Alles in allem wird dies dazu führen, dass eine durchdachte Landingpage mehr Menschen dazu bringt, Abonnenten oder Käufer zu werden.