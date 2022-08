Leader in Kategorie »Colocation Services for Large Accounts« – Top-Platzierung für noris network in ISG-Studie

noris network, Betreiber von hochsicheren Rechenzentren in Nürnberg, München und Hof, wurde von der Information Services Group Germany (ISG) zum Leader im Marktsegment »Colocation Services for Large Accounts« ernannt. Die Marktforscher würdigen in ihrer aktuellen Studie »ISG Provider Lens« vor allem das hochattraktive Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition.