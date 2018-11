Mitarbeiterbindung durch Wertschätzung: Die gesunde Unternehmenskultur

Qualifizierte Mitarbeiter zu binden, ist heute wichtiger denn je, deshalb bemühen sich viele Arbeitgeber, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die die Loyalität der Beschäftigten fördert. Mit besonderen Anreizen sollen Mitarbeiter dazu bewegt werden, die Treue zu halten – mit unterschiedlichem Erfolg. Infolgedessen setzt sich derzeit ein neuer übergreifender Ansatz durch: Die Schaffung einer Unternehmenskultur der Wertschätzung mit dem Schwerpunkt auf Wohlbefinden, Gesundheit und soziale Bindung der Mitarbeiter.

Wertschätzung: Stärkung der Mitarbeiter-Identifikation mit dem Unternehmen

Manche Arbeitgeber passen sich den neuesten Trends an – man denke an Schlaf-Pods, Tischtennisplatten oder gut gefüllte Kühlschränke –, doch aktuelle Studien zeigen, dass es, um Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein, schon ausreicht, sich gut um das Personal zu kümmern. Einer wissenschaftlichen Studie zufolge fühlen sich Menschen, die in einer Umgebung arbeiten, in der sie Wertschätzung füreinander zum Ausdruck bringen können, ihrem Unternehmen stärker verbunden, sind leistungsbereiter und zufriedener mit ihrem Job [1].

Die Art, wie ein Arbeitgeber sein Personal behandelt, hat hohen Einfluss darauf, wie sehr dieses sich für das Unternehmen einsetzt. Mitarbeiter, die sich unterstützt fühlen, entwickeln eine stärkere Identifikation mit dem Unternehmen. Eine der einfachsten Methoden für Arbeitgeber, etwas für ihre Belegschaft zu tun, sind Wellness-Programme fürs Büro. Das entsprechende Angebot ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, hat jedoch stets dasselbe Ziel: Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern und damit ihre Bindung an das Unternehmen und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.

Mitarbeitern eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu bezahlen und sie zu sportlicher Aktivität anzuhalten, kann eine Form von Wellness-Programm sein – die Möglichkeiten im Büro selbst werden jedoch unter Umständen nicht genutzt. Es ist beispielsweise wenig sinnvoll, den Beschäftigten mit dem Angebot einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu vermitteln, dass Bewegung wichtig ist, gleichzeitig jedoch keine Alternativen im Büro bereitzustellen, sodass sie gezwungen sind, den ganzen Tag am Schreibtisch oder an Konferenztischen zu sitzen.

Vier Tipps, um die Mitarbeiterbindung zu stärken

Esskultur: Arbeiten Sie mit den Mitarbeitern gemeinsam an der Schaffung einer neuen Esskultur, beispielweise durch ein abwechslungsreiches Angebot an frischem Obst und Gemüse in der Cafeteria und während Unternehmensveranstaltungen [2].

Anerkennung von Leistungen mit kleinen Gesten: Suchen Sie nach Möglichkeiten, die Leistungen des Teams anzuerkennen, zum Beispiel mit kleinen Trophäen oder Belohnungen wie Gutscheinen für besondere Leistungen.

Bewegung in die Unternehmenskultur integrieren: Schaffen Sie Möglichkeiten für Ihre Mitarbeiter, im Laufe des Tages körperliche Aktivitäten auszuüben: Ideal eignen sich hierfür zum Beispiel Besprechungen während eines Spaziergangs oder Pausen für Dehnübungen unter Anleitung. Stellen Sie zudem in der Cafeteria einige Bartische auf, um so eine praktische Option zur Verringerung der im Sitzen verbrachten Zeit zu bieten. Angestellte, die ihren Laptop zum Mittagessen mitbringen, haben so eine Alternative zum Sitzen. Beschäftigte, bei denen sich die Zeit, die sie im Laufe des Tages im Sitzen und im Stehen verbringen, in einem gesunden Verhältnis befindet, treiben zudem nach Feierabend auch mit höherer Wahrscheinlichkeit Sport, da sie weniger müde von der Arbeit sind.

Bürogestaltung: Eine weitere Methode, Mitarbeitern Wertschätzung zu vermitteln, besteht darin, mit Blick auf Komfort und Ergonomie vorausschauende Maßnahmen zu ergreifen, und zwar an dem Ort, an dem die Mitarbeiter die meiste Zeit verbringen – am Schreibtisch. Steh-Sitz-Arbeitsplätze bieten den Angestellten die Flexibilität, eine Haltung entsprechend ihren persönlichen Bedürfnissen einzunehmen, was sich vorteilhaft auf ihre Produktivität auswirkt. Eine Umgebung, die die Beschäftigten dabei unterstützt, hohe Leistungen zu erbringen, fördert die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge waren 62 Prozent der Nutzer eines Steh-Sitz-Arbeitsplatzes zufriedener, und neun von zehn von Befragten gaben an, dass Schreibtische dieser Art eine positive Veränderung der Bürokultur bewirken [3].

Um eine Kultur der Wertschätzung zu schaffen, sollten Unternehmen prüfen, ob ihre derzeitige Herangehensweise die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördert. Einige Maßnahmen werden einfach zu implementieren sein, andere erfordern weitere Investitionen und strategische Entscheidungen. Alle Vorkehrungen werden jedoch Auswirkungen auf die wichtigste Ressource jedes Unternehmens haben: seine Arbeitskräfte. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen die fähigsten Köpfe gewinnen und an sich binden. Eine Unternehmenskultur der Wertschätzung, die Gesundheit und Wohlbefinden unterstützt, kann hier der Schlüssel zu anhaltendem Erfolg sein.

Betsey Banker, Wellness Market Manager, Ergotron

Steh-Sitz-Arbeitsplätze bieten den Angestellten die Flexibilität, eine Haltung entsprechend ihren persönlichen Bedürfnissen einzunehmen, was sich vorteilhaft auf ihre Produktivität auswirkt. Bildquelle: Ergotron

