Multifunktionale Hochvolt-Kabelklemme für Batteriekabelführung an Rahmen oder Halterung      

Mit den neuen Hochvolt-Kabelklemmen von Panduit lassen sich Batterie-Kabel in Elektrofahrzeugen (EV, englisch: electric vehicle) noch sicherer, schneller und flexibler im Fahrzeug montieren. Die Hochvolt-Kabelklemmen sind wichtige Komponenten in elektrischen Systemen in Kraftfahrzeugen oberhalb 25 VAC beziehungsweise 60 VDC. Für diese Systeme sind zahlreiche Sicherheitsanforderungen zu beachten, die sich auf die Mechanik und die Einbaurichtlinien auswirken. Die Sicherheit von Hochvolt-Kabeln in Fahrzeugen hängt von drei Faktoren ab: Stromschläge, elektromagnetische Strahlung und Vibrationen.

Die Hochvolt-Kabelklemmen von Panduit wurden speziell für das effiziente Management und Sicherung von Hochvolt-Batteriekabelinstallationen entwickelt und gehören zum Hochvolt-Bordnetz genauso wie in der Ladeinfrastruktur, um die Kabel sicher und zuverlässig miteinander zu verbinden.

Die robusten Gehäuse aus glasfaserverstärktem Hochtemperatur-Nylon für den Einsatz im Temperaturbereich von -40°C bis 135°C verfügen über komprimierbare Gummieinsätze. Damit wird die empfindliche Außenisolierung der Kabel vor Beschädigungen geschützt – ein häufiges Problem anderer Befestigungsmethoden. Die HV-Klemmen sind so konstruiert, dass sie paarweise miteinander verbunden werden können. Integrierte Anti-Rotationspunkte verhindern ein Drehen oder Verschieben und schützen die Kabel so vor übermäßiger Belastung. Die Klemmen sind bis zu 4,5 mm verstellbar, wodurch sie frei über das Kabel bewegt werden können, bis sie über dem eigentlichem Montagepunkt positioniert sind. Zudem gewährleisten die Hochvolt-Kabelklemmen von Panduit einen sicheren Abstand zwischen den Kabeln, reduzieren damit deutlich den Abrieb zwischen benachbarten Kabeln und schützen angeschlossene Schnellkupplungen vor übermäßiger Beanspruchung. Die HV-Klemmen erhält man für Kabeldurchmesser zwischen 25 bis 40 mm2 (4 bis 2 AWG), 50 bis 70 mm2 (1 bis 2/0 AWG) sowie 85 bis 120 mm2 (3/0 bis 4/0 AWG).

Bei der Serienfertigung von Kabelbäumen fügt sich die HV-Klemme nahtlos in den Montageprozess ein und bleibt zuverlässig an der Kabelbaumgruppe bis zur Endmontage befestigt. Dadurch stellt man sicher, dass alle Komponenten inklusive der HV-Klemme während der verschiedenen Produktionsphasen des Kabelbaums zusammenbleiben und sich anschließend leicht in ihre endgültige Position befestigen lassen. Die neuen HV-Klemmen senken insgesamt den Installationsaufwand und verbessern die Wartung, denn durch ihre Push-In-Verriegelung lassen sie sich mühelos lösen und es ist kein Werkzeug erforderlich. Für zusätzliches Kabelmanagement kann man die HV-Klemme auch mit Flügelklemme und extra breitem Kabelbinder kombinieren.

Die neuen HV-Klemmen von Panduit sind speziell für das Hochvolt-Kabelmanagement in schweren Elektrofahrzeugen ausgelegt. Durch die fachgerechte Installation und Wartung reduzieren die HV-Klemmen Ausfälle am Fahrzeug, steigern die Lebensdauer der Kabel und erhöhen insgesamt die Produktivität in der Kabelbaumfertigung.

Über Panduit

