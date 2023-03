Neuer »Approved Collector« hilft Einkäufern bei der Bekämpfung von Elektroschrott

Mit ARGO360 gibt es nun einen weiteren zugelassenen Collector im Zusammenhang mit TCO Certified Edge, E-waste Compensated. Dadurch sollen Einkäufer und die IT-Branche insgesamt dabei unterstützt werden, Verantwortung für den von ihnen produzierten Elektroschrott zu übernehmen. Denn die Problematik rund um Elektroschrott nimmt im Zuge der steigenden Zahl ausrangierter IT-Produkte ungekannte Ausmaße an.

Die Art, wie derzeit in linearer Form IT-Produkte produziert und verbraucht werden, schädigt empfindliche Ökosysteme und verursacht den Verlust wertvoller natürlicher Ressourcen. Dabei ist Elektroschrott ein großer Teil des Problems: es fällt insgesamt eine Rekordmenge von 50 Millionen Tonnen pro Jahr an. Wird Elektroschrott nicht verantwortungsvoll gehandhabt, können gefährliche Stoffe in die Umwelt gelangen und schlimmstenfalls ihren Weg in Lebensmittel und Wasser finden.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated, ist ein leistungsfähiges Instrument für Einkäufer und die gesamte IT-Branche zur Bekämpfung von Elektroschrott. Inhaber von IT-Marken können damit sicherstellen, dass für jedes hergestellte, zertifizierte Produkt, eine entsprechende Menge an Elektroschrott in einem Land gesammelt wird, in dem es an sicheren Recyclingsystemen mangelt. Die Umwelt wird so vor gefährlichen Stoffen geschützt, und auf Basis sozialer Vorgaben werden vor Ort faire Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. Der gesammelte Elektroschrott wird in der Folge zu einer Recyclinganlage transportiert, die strenge Umweltkriterien erfüllt.

Organisationen, die die Sammlung von Elektroschrott koordinieren und sich an TCO Certified Edge, E-waste Compensated beteiligen, müssen strenge soziale und ökologische Anforderungen erfüllen. Der niederländische IT-Dienstleister ARGO360 hat sich hierfür kürzlich einer Evaluation durch einen unabhängigen Prüfer unterzogen und ist fortan der neueste Approved Collector für TCO Certified Edge, E-waste Compensated.

»Bei der koordinierten Sammlung von Elektroschrott ist Transparenz der Schlüssel. Als zugelassener Collector für TCO Certified Edge, E-waste Compensated, muss die Organisation über geeignete Systeme zur Nachverfolgung des gesamten Elektroschrotts verfügen. Außerdem muss sie in ihrem Verhaltenskodex öffentlich kommunizieren, wie soziale Fragen sowie die Sammlung von Produkten gehandhabt werden. Der Collector muss ferner mit zuverlässigen Recycling- und Aufbereitungsunternehmen zusammenarbeiten«, sagt Sören Enholm, CEO von TCO Development, der Organisation hinter TCO Certified.

»Indem ARGO360 Verantwortung übernimmt und den Ansatz einer Kreislaufwirtschaft verfolgt, verpflichtet sich das Unternehmen zur Förderung von Wiederverwendung, Kompensation von Abfällen sowie dem Recycling von IT-Produkten, um gleichzeitig seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Dies spiegelt das unermüdliche Engagement von ARGO360 für eine nachhaltigere Zukunft für alle wider«, sagt Victor Jansma, Partner bei ARGO360.

Das niederländische Unternehmen Closing the Loop, das sich vorwiegend mit sozialen Belangen befasst, war bisher der einzige zugelassene Collector für TCO Certified Edge, E-waste Compensated. Das Zertifikat ist für Notebooks, Smartphones und Tablets verfügbar. Weitere Informationen über Elektroschrott und das Kompensationsprogramm für Elektroschrott findet sich auf der Website von TCO Certified.