Ping Identity 2022 in drei KuppingerCole Leadership Compass-Reports zum Leader gekürt

Auszeichnung für herausragende Leistungen in den Bereichen Customer Identity and Access Management (CIAM), Passwordless Authentication und Verified Identity.

Ping Identity, die intelligente Identitätslösung für Unternehmen, wurde im Herbst 2022 in drei KuppingerCole Leadership Compass-Reports als Leader ausgezeichnet: Customer Identity and Access Management (CIAM) Platforms, Passwordless Authentication und Providers of Verified Identity. Erst wenige Monate zuvor hatte KuppingerCole das Unternehmen bereits als Leader im Marktsegment Access-Management ausgezeichnet. Mit der neuen Auszeichnung ist Ping Identity nun bereits das dritte Jahr in Folge im Bereich CIAM Platforms als führend eingestuft worden.

»Die PingOne Cloud-Plattform bietet eine große Bandbreite an Funktionen und sollte von jedem Unternehmen, das auf der Suche nach einer passenden CIAM-Lösung ist, in die engere Wahl genommen werden«, so John Tolbert, Analyst und Autor des KuppingerCole Leadership Compass-Reports für das CIAM-Marktsegment. »Die Lösung ermöglicht eine hochflexible Orchestrierung, ist schnell konfigurierbar und bietet, dank ihrer Low-Code-/No-Code-Nutzeroberfläche, ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten für das Onboarding.«

Der KuppingerCole Leadership Compass-Report zur Passwordless Authentication, der vom Analysten Alejandro Leal verfasst wurde, hebt die »hochgradige Skalierbarkeit« der Lösungen von Ping Identity hervor und betont ihre »größtmögliche Flexibilität für Kunden bei der Unterstützung von Standards sowie ihre innovativen Ansätze für topaktuelle Anwendungsfälle«.

»Im Bereich Innovation ist Ping Identity ein Leader«, erklärt die Analystin Anne Bailey, die den Leadership Compass-Report für Providers of Verified Identity verfasst hat. »Um weltweit den regulatorischen Vorgaben und Kundenanforderungen gerecht zu werden, verfolgt der Anbieter einen dezentralen Ansatz und den Aufbau eines breitgefächerten Ökosystems von Identity Verification-Partnern.«

»Wir sehen es als unsere Aufgabe an, unseren Kunden branchenführende Lösungen zur Verfügung zu stellen, die ihren Betrieb widerstandsfähiger und ihre Nutzererlebnisse nahtloser und sicherer machen«, so Andre Durand, CEO und Gründer von Ping Identity. »Wir fühlen uns geehrt, dass wir für unsere Innovationen in so wichtigen Bereichen wie Passwordless Authentication, CIAM Platforms und Providers of Verified Identity ausgezeichnet worden sind.«

Den KuppingerCole 2022 Customer Identity and Access Management (CIAM)-Report können Sie hier herunterladen.

Den KuppingerCole 2022 Passwordless Authentication-Report können Sie hier herunterladen.

Den KuppingerCole 2022 Providers of Verified Identity-Report können Sie hier herunterladen.

