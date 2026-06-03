Planon stärkt Customer-Growth-Geschäft in DACH: Oliver Kaiser kehrt zurück

Erfahrener IWMS-Experte übernimmt Verantwortung für den Ausbau des Bestandskundengeschäfts.

Planon, einer der führenden Anbieter von Integrated Workplace Management Systemen (IWMS), baut sein Team in der DACH-Region weiter aus: Seit dem 1. April ist Oliver Kaiser als Director Customer Growth an Bord. In dieser Rolle verantwortet er den Ausbau des Bestandskundengeschäfts und die Weiterentwicklung langfristiger Kundenbeziehungen.

Oliver Kaiser bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Facility Management- und IWMS-Branche mit. Seine Karriere begann er bei Planon, wo er maßgeblich am Markteintritt in Deutschland beteiligt war und als einer der ersten Vertriebsmitarbeiter im deutschsprachigen Raum die initiale Kundenbasis aufbaute. In den folgenden Jahren übernahm er Führungspositionen bei verschiedenen Softwareanbietern, darunter ARCHIBUS, IMSware sowie zuletzt Ultimo, wo er den Vertrieb in der DACH-Region leitete.

»Mit Oliver Kaiser gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit tiefem Marktverständnis und langjähriger Führungserfahrung, der bestens mit den Anforderungen der Kunden und Anwender vertraut ist«, sagt Dr. Christopher Brennan, Geschäftsführer Facilities EMEA Central bei Planon. »Er wird eine in Zukunft zentrale Rolle dabei spielen, unser Customer-Growth-Geschäft in der Region weiter voranzutreiben.«

Für Oliver Kaiser ist die Rückkehr zu Planon ein bewusster Schritt: »Planon hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt – sowohl technologisch als auch strategisch. Für mich war schnell klar, dass ich Teil dieser Entwicklung sein möchte«, sagt er. »Besonders spannend finde ich die Aufgabe, gemeinsam mit unseren Bestandskunden neue Potenziale zu erschließen – etwa durch smarte Integrationen, durch den Wechsel in die Cloud oder den Einsatz von Managed Services.«

Mit seinem Team wird Oliver Kaiser Unternehmen dabei unterstützen, den Mehrwert ihrer bestehenden Planon Lösungen weiter zu steigern. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Integration neuer Technologien sowie auf der Nutzung von Synergien – beispielsweise mit Schneider Electric – bei der Optimierung des Gebäudebetriebs, bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen oder bei der effizienten Arbeitsplatznutzung. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.planonsoftware.com/de.