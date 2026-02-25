Planon stellt Weichen für weiteres Wachstum in der Schweiz

Nachhaltige Impulse durch enge SAP-Integration und Cloud-First-Strategie. Team in der Schweiz gezielt verstärkt.

Planon, der weltweit agierende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, baut sein Geschäft in der Schweiz konsequent aus. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren im Schweizer Markt präsent, doch insbesondere in den vergangenen Monaten hat das Geschäft spürbar an Fahrt aufgenommen. Mit einer klaren strategischen Ausrichtung auf SAP- Integration und Cloud-Technologien sieht sich Planon bestens positioniert, um 2026 nachhaltig weiterzuwachsen.

Ein zentraler Business-Treiber ist für Planon dabei das SAP-Geschäft: Planon IWMS ist seit Kurzem als SAP Solution Extension verfügbar und lässt sich damit einfach und nahtlos in bestehende SAP-Umgebungen einbinden. Für Schweizer SAP-Anwenderunternehmen eröffnet sich so die Möglichkeit, ihre etablierte ERP-Landschaft gezielt um innovative Funktionen für das Immobilien-, Flächen- und Facility-Management zu erweitern. Als SAP Solution Extension sorgt Planon für durchgängige Datenflüsse, mehr Transparenz bei der Vertragsverwaltung und ein konsistentes Reporting über alle relevanten Unternehmensbereiche hinweg.

»Die wachsende Nachfrage im SAP-Umfeld zeigt deutlich, dass gerade große Unternehmen den Mehrwert einer tief integrierten IWMS-Lösung erkennen«, erläutert Björn Dirks, der als Manager Services das Schweiz-Geschäft von Planon mitantwortet. »Wenn sämtliche Immobilien- und Flächendaten direkt in der SAP-ERP-Umgebung verfügbar sind, erschließt dies Unternehmen signifikante Effizienz- und Kostenvorteile – und liefert ihnen ein belastbares Fundament für strategische Entscheidungen und Nachhaltigkeitsinitiativen. Gerade im Enterprise-Umfeld ist dies ein wichtiges Argument.«

Zusätzlichen Rückenwind erhält Planon durch die in vielen Schweizer Unternehmen rasant wachsende Offenheit für Cloud- und SaaS-Modelle: Da Planon IWMS in der Regel als native Cloud-Lösung im SaaS-Modell implementiert wird, profitieren die Kunden von einem schnellen Projektstart ohne hohe Investitionen in Hardware, spezielles Know-how oder zusätzliches Personal. Gleichzeitig erfüllt die Lösung höchste Anforderungen an Ausfallsicherheit, Compliance und Aktualität. »Cloud und SaaS sind für viele unserer Kunden der Schlüssel, um schnell produktiv zu werden und unmittelbar Mehrwert zu erzielen«, so Björn Dirks weiter.

Selina Wirz verstärkt das New Business-Team

Um den positiven Schwung im Schweizer Markt optimal auszunutzen, hat Planon das lokale Team gezielt erweitert: Seit Januar 2026 verantwortet Selina Wirz als Enterprise Account Executive New Business den Ausbau des SAP-Geschäfts, die Stärkung der SAP- Partnerschaft und die Unterstützung der SAP-Kunden in der Schweiz. Die erfahrene Facility- Management- und SaaS-Expertin wird in enger Zusammenarbeit mit den Planon Channelpartnern den Schweizer Markt betreuen und die Planon Lösung im SAP-Ökosystem platzieren. Darüber hinaus steht sie den Planon Teams bei der Umsetzung von Projekten zur Seite, fördert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und sorgt für eine konsistente Customer Experience über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.

»Fundierte Entscheidungen setzen eine belastbare Datenbasis voraus«, so Selina Wirz. »Die durchgängige Verzahnung ihrer ERP- und IWMS-Plattformen erlaubt es Unternehmen, Business- und Immobiliendaten zentral in einer durchgängigen Lösung zu bündeln, Datensilos zu vermeiden und Synergien zu nutzen – von automatisierten Prozessen über Kostenvorteile bis hin zu mehr Benutzerfreundlichkeit. Ich freue mich sehr darauf, diese Mehrwerte mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen auszuloten, ihre jeweiligen Herausforderungen zu adressieren und so eine digitale und nachhaltige Transformation sicherzustellen.«

Mit der klaren Fokussierung auf SAP-Integration und Cloud-Technologie und einem gezielt verstärkten Team ist Planon bestens aufgestellt, um das Wachstum im Schweizer Markt 2026 weiter zu beschleunigen und seine Position als strategischer Partner für große Unternehmen nachhaltig auszubauen. Mehr zu Planon IWMS und der Validierung als SAP Solution Extension lesen Sie hier.

Fotos (c) Planon