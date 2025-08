Pure Storage stellt Storage-Produkte der nächsten Generation vor, die Höchstleistung in jeder Größenordnung bieten

Die neuen Pure Storage FlashArray- und FlashBlade-Angebote unterstützen die höchsten Anforderungen für immer intensiver werdende Workloads.

Pure Storage, der IT-Pionier, der die weltweit fortschrittlichsten Datenspeichertechnologien und -services anbietet, hat eine Erweiterung seiner Storage-Produkte der nächsten Generation für anspruchsvollste Hochleistungs-Workloads bekannt gegeben.

»In einer Zeit, in der Daten an vorderster Stelle stehen und die Komplexität der IT nach wie vor ein großes Hindernis für den Zugriff auf Daten und deren Nutzung für einen optimalen Geschäftswert darstellt, definiert Pure Storage erneut, was für Kunden möglich ist«, erklärte John Colgrove (Coz), Gründer und Chief Visionary bei Pure Storage. »Pure Storage wirft die Normen für Speicherinfrastrukturen, die wir als selbstverständlich akzeptiert haben, über Bord. Genau diese Normen hinderten uns bislang daran, das Potenzial des exponentiellen Datenwachstums und des logarithmischen Wachstums des Werts von Erkenntnissen in dieser neuen Ära voll auszuschöpfen.«

Da Datenmengen steigen und sich Geschäftsanforderungen schneller denn je ändern, führen herkömmliche Speicherinfrastrukturen zu Fragmentierung, Silos und unkontrollierter Datenausbreitung. Unternehmen müssen ihren Ansatz für die Datenspeicherung und -verwaltung grundlegend ändern und einen Ansatz wählen, der Kunden flexibel und effizient dabei unterstützt, wachsende Datenanforderungen zu erfüllen und zu skalieren. Eine Enterprise Data Cloud (EDC) definiert die Bereitstellung, Verwaltung und Nutzung von Daten neu, indem sie eine virtualisierte Daten-Cloud schafft, die eine einzige, nahtlose Datenebene mit konsistenter Kontrolle über lokale, Public Cloud- und Hybrid-Umgebungen hinweg bietet. Nur die Pure Storage Platform bietet die Leistung, Effizienz und Intelligenz, um ein solches Datenmanagement in großem Maßstab zu ermöglichen.

FlashArray und FlashBlade – für mehr Leistung entwickelt

Das Herzstück der Pure Storage-Plattform bilden Pure Storage FlashArray und Pure Storage FlashBlade als Grundlage für Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität in einer einheitlichen Speicherumgebung. Die neuesten Angebote von Pure Storage FlashArray und Pure Storage FlashBlade erweitern die Plattform und ermöglichen enorme Leistungssteigerungen, schnellere Ergebnisse und eine nahtlose Skalierung für zukünftige Anwendungen und Anforderungen – mit Funktionen für das gesamte Workload-Spektrum.

NEU: Pure Storage FlashArray//XL

Die nächste Generation von Pure Storage FlashArray, FlashArray//XL R5, setzt neue Maßstäbe für Leistung bei extremer Skalierung, sodass Kunden unterschiedliche Workloads auf einer einheitlichen Plattform konsolidieren können. FlashArray//XL:

Verdoppelt die Anzahl der IOPS (Input/Output Operations Per Second) pro Rack Unit im Vergleich zur vorherigen Generation und erhöht die maximale Rohkapazität um bis zu 50 Prozent.

»Wir bei Fiserv wissen, dass unsere Kunden dringend einen effizienteren Umgang mit den steigenden Datenanforderungen benötigen. Mit Pure Storage FlashArray sind wir in der Lage, kontinuierlich eine optimale All-Flash-Performance mit Zuverlässigkeit für die meisten geschäftskritischen Workloads zu liefern. Wir freuen uns auf die Vorteile der nächsten Generation von FlashArray//XL R5 und darauf, wie sie unseren Kunden die Skalierung für extreme Anforderungen ermöglichen werden«, kommentierte Steven Allgeier, Vice President Distributed Infrastructure Group, Fiserv.

NEU: Pure Storage FlashArray//ST

FlashArray//ST setzt neue Maßstäbe für Hochleistungsplattformen und ist ein neues Angebot, das speziell für latenzempfindliche Workloads wie In-Memory-Datenbanken, große OLTP-Anwendungen, Protokollschreibvorgänge sowie skalierbare und fragmentierte NOSQL-Datenbanken entwickelt wurde.

FlashArray//ST:

Liefert über 10 Millionen IOPS pro fünf Rack Units durch einen optimierten IO-Pfad.

NEU: Pure Storage FlashBlade//S

Die Controller-Blades der nächsten Generation in FlashBlade//S R2, der neuesten Version von Pure Storage FlashBlade//S, verbessern die Plattform, damit Unternehmen schneller Erkenntnisse gewinnen, ihre Infrastruktur konsolidieren und mit den anspruchsvollsten Datenpipelines schnellere Ergebnisse erzielen können. FlashBlade//S:

Bietet bis zu 30 Prozent mehr Leistung als Wettbewerber bei kritischen Workloads wie Genomsequenzierung, Inferenz und Simulationen zur Automatisierung des elektronischen Designs sowie anderen umfangreichen Datensätzen, die für effektives KI-Reasoning erforderlich sind.

NEU: Einheitliche Architektur für Block, File und Object

Als Antwort auf das explosive Wachstum unstrukturierter Daten erweitert Pure Storage die Objektunterstützung auf FlashArray und schafft so eine echte einheitliche Architektur für Block, File und Object auf der gesamten Pure Storage Platform. Objektunterstützung für FlashArray:

Vereinfacht das Datenmanagement durch die Konsolidierung von Block, File und Object auf einer einzigen einheitlichen Plattform und durch eine konsistente Benutzererfahrung.

»Pure Storage wurde gegründet, um die Branche zu revolutionieren, indem wir neue Funktionen eingeführt haben, mit denen sich bei jeder Skalierung zuverlässig immer bessere Leistung erzielen lässt«, ergänzte Colgrove. »Wir verfolgen unbeirrt unsere Mission, die Ambitionen unserer Kunden zu verwirklichen, indem wir ihnen die innovativste und zuverlässigste Grundlage bieten, die sie benötigen, um alle zukünftigen Herausforderungen und Chancen souverän zu meistern.«

Weitere Ressourcen