Studie beweist: COBOL-Markt dreimal so groß wie erwartet

Internationale Micro-Focus-Umfrage verdeutlicht Marktchancen für die Modernisierung von COBOL-Anwendungen.

Die Ergebnisse einer globalen, unabhängigen Marktstudie zeigen, dass eine beispiellose Menge an COBOL-Code im Einsatz ist. Dies bedeutet bemerkenswerte Marktchancen für die Anwendungsmodernisierung. Die Umfrage baut auf den Daten des aktuellen Forschungsreports auf und belegt , dass die Zahl der COBOL-Anwendungen weltweit weiter zunimmt und die Mehrheit der Befragten beabsichtigt, ihre Anwendungen bis Ende des Jahres neuzugestalten und Cloud-Lösungen einzuführen.

Laut der Studie wird COBOL von 92 Prozent der Befragten weiterhin als strategisch wichtig angesehen. Deutlich wird aber auch, dass der Umfang des COBOL-Code erheblich zugenommen hat und derzeit zwischen 775 und 850 Milliarden Zeilen beträgt. Darüber hinaus geben deutsche Umfrageteilnehmer häufiger an, dass ein höherer Anteil ihres Workloads auf einer Zweitplattform ausgeführt wird (durchschnittlich 45 Prozent, verglichen mit 37 Prozent im Gesamtdurchschnitt). Micro Focus, gab diesen neuen Bericht über die COBOL-Nutzung im Rahmen seines regelmäßigen Marktanalyseprogramms in Auftrag.

»Die Resultate der jüngsten COBOL-Befragung bestätigen die anhaltende Bedeutung von COBOL für Projekte zur Anwendungsmodernisierung und Geschäftsentwicklung, da Unternehmen ihre IT-Strategien mithilfe von Initiativen zur Modernisierung und digitalen Transformation umsetzen wollen«, so Ed Airey, Director of COBOL Product Marketing bei Micro Focus. »800 Milliarden Codezeilen unterstreichen die Bedeutung genauso wie die kontinuierlichen Investitionen in diese bewährte Kerntechnologie für Geschäftssysteme. Diese beträchtliche Menge von COBOL-Anwendungscode auf dem Markt stellt einen erheblichen Vorteil für Unternehmen dar. Investitionen und Planungen müssen daher Teil einer umfassenden Modernisierungsstrategie sein. Dabei sollte für IT-Verantwortliche, die zentrale Geschäftssysteme unterstützen, die Modernisierung von COBOL-Anwendungen das Herzstück der digitalen Transformation sein.

Unter Leitung von Vanson Bourne, einem internationalen Forschungs- und Analyseunternehmen, wurden mit COBOL vertraute Architekten, Software-Ingenieure, Entwickler, Entwicklungsmanager und IT-Führungskräfte aus 49 Ländern gebeten, den Umfang des COBOL-Anwendungscode, der auf ihren Produktionssystemen läuft, zu ermitteln und zu berechnen. Darüber hinaus wurden sie auch zur strategischen Bedeutung von COBOL-Anwendungen für ihr Unternehmen, zu künftigen Anwendungs-Roadmaps und -planungen sowie zu ihren Ressourcen in der Entwicklung befragt.

»Mit der diesjährigen Umfrage wollte Vanson Bourne Daten von der IT-Community über die anhaltende Bedeutung von COBOL sammeln und sich so ein besseres Bild davon machen, wie viel COBOL derzeit im Einsatz ist«, sagt Jimmy Mortimer, Senior Research Consultant bei Vanson Bourne. »Unabhängig davon, ob diese Zunahme des Code extern oder durch neue Technologie oder durch Initiativen zur Transformation des Geschäfts bedingt ist, wird deutlich, dass die Bedeutung und das Volumen von COBOL jedes Jahr weiter zunehmen.«

Zu den wichtigsten Ergebnissen der COBOL-Umfrage von Micro Focus gehören:

Das weltweite COBOL-Codevolumen erreicht einen neuen Höchststand: Die mehr als 800 Milliarden Codezeilen, die auf Produktionssystemen laufen und täglich verwendet werden, übertreffen alle bisherigen Schätzungen erheblich.

Die Tendenz ist steigend: Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer erwartet, dass der COBOL-Einsatz in ihrem Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten zunehmen wird. Gleichzeitig erwartet mehr als die Hälfte (52 Prozent) laut dem letztjährigen Report, dass die COBOL-Anwendungen in ihrem Unternehmen mindestens das nächste Jahrzehnt bestehen bleiben werden, wobei mehr als vier von fünf Befragten sogar glauben, dass COBOL auch dann noch im Einsatz sein wird, wenn sie in den Ruhestand gehen. Dadurch entsteht ein Bedarf an kontinuierlichen COBOL-Investitionen und -Modernisierung für Entwickler der nächsten Generation.

COBOL bleibt für Unternehmen strategisch wichtig: 92 Prozent der Befragten bestätigen, dass die COBOL-Anwendungen ihres Unternehmens von strategischer Bedeutung sind, wobei die künftige IT-Strategie und die Anpassung des Anwendungsportfolios an neue Technologien als Hauptgründe für die COBOL-Modernisierung genannt wurden.

Die Modernisierung von COBOL-Anwendungen ist der präferierte Weg in die Zukunft: Statt eines »Rip and Replace«-Ansatzes beabsichtigen 64 Prozent ihre COBOL-Anwendungen zu modernisieren und 72 Prozent sehen die Modernisierung als übergreifende Geschäftsstrategie.

Die Cloud ist die wichtigste Technologie bei der Modernisierung von Anwendungen: Auf die Frage nach den Plänen ihres Unternehmens für COBOL und die Cloud im Jahr 2022 geben 43 Prozent der Befragten an, dass ihre COBOL-Anwendungen die Cloud bis Ende des Jahres unterstützen werden. Darüber hinaus erklären 41 Prozent, dass neue Geschäftsprojekte die Integration mit bestehenden COBOL-Systemen erfordern.

Neben dieser COBOL-Studie von Micro Focus zeigen auch weitere aktuelle Untersuchungen, dass die Anwendungsmodernisierung kontinuierlich erfolgen und sich stetig weiterentwickeln muss, um den sich ändernden Anforderungen des heutigen Geschäftsklimas gerecht zu werden. Die digitale Transformation bedarf einer umfassenden, aber gleichzeitigen flexiblen und anpassungsfähigen Strategie, die darauf abzielt, die Ergebnisse zu verbessern und die Time-to-Value zu verkürzen. Mit dem Micro Focus Modernization Maturity Model können IT-Führungskräfte ihre aktuelle IT-Umgebung schnell auf ihre zukünftige Geschäftsstrategie abstimmen und dabei die Balance zwischen Kosten, Risiken und Geschwindigkeit halten.

[1] https://www.microfocus.com/media/brochure/modernization-reimagining-cobol-systems-for-the-digital-age-brochure.pdf