Trellix erweitert sein Threat-Intelligence-Portfolio zum besseren Schutz gegen Cyberkriminelle

Optimierte Funktionen für mehr Cybersicherheit dank Partnerschaft mit Intel 471.

Trellix, Experte für Cybersicherheit und Vorreiter auf dem Gebiet innovativer XDR-Technologien, gab sein Vorhaben zur Erweiterung des Threat Intelligence-Portfolios bekannt. Damit können Trellix-Kunden weltweit verstärkt auf Expertise sowie umsetzbare Erkenntnisse über Bedrohungen zurückgreifen und Cyberkriminellen somit einen Schritt voraus bleiben. Das neue Angebot umfasst Vulnerability Intelligence und Trellix Intelligence-as-a-Service.

Durch die geplante Partnerschaft zwischen Intel 471, Trellix Insights und Trellix Advanced Threat Landscape Analysis System (ATLAS) sollen Kunden verstärkt Erkenntnisse über Underground-Malware zur Verfügung gestellt werden. Dieser neue Intelligence-Feed ergänzt die native Threat Intelligence-Funktionalität von Trellix, die mehr als 2.500 Bedrohungskampagnen und 250 Bedrohungsgruppen umfasst. Kunden weltweit erhalten auf diese Weise vermehrt kontextbezogene Intelligenz. Die Partnerschaft mit Intel 471, dem führenden Anbieter im Bereich Cyber-Kriminalitäts- und Adversary Intelligence, verschafft Kunden gezielte Einblicke in Malware-Familien.

»Threat Intelligence ist das Herzstück der Cyberabwehr sowie »Source of Truth« für Cybersicherheitsbeauftragte«, so Joseph Tal, Senior Vice President des Trellix Advanced Research Center. »Wer in einer höchst dynamischen Umgebung über Angreifer im Bilde sein will, benötigt rund um die Uhr auf die speziellen Bedürfnisse der jeweiligen Organisation zugeschnittene Erkenntnisse. Das erweiterte Threat Intelligence-Portfolio von Trellix bietet Organisationen aller Größenordnungen Zugang zu umfassenden und detaillierten Erkenntnissen sowie Informationen über die geopolitische Lage.«

»Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Trellix«, erklärt Jason Passwaters, CEO von Intel 471. »Dadurch konnten wir unsere Cyber Intelligence in das Threat Intelligence-Portfolio von Trellix integrieren. Auf diese Weise haben Organisationen weltweit den Bedrohungen durch Cyberkriminalität etwas entgegenzusetzen.«

Bei Trellix Threat Intelligence handelt es sich um ein umfassendes Threat Intelligence-Portfolio, mit dem sich Bedrohungsanalysen und -reaktionen beschleunigen lassen. Unterstützt wird es von Hunderten führender Forscher und Analysten des Trellix Advanced Research Center, die Bedrohungsakteure anhand von Daten aus dem Trellix-eigenen Sensornetzwerk analysieren und nachverfolgen. Das neue Threat Intelligence-Angebot von Trellix umfasst:

Vulnerability Intelligence: Trellix Insights geht jetzt über das Common Vulnerability Scoring System (CVSS) für kritische Schwachstellen hinaus, indem es die Vulnerability-Experten des Trellix Advanced Research Center um Vulnerability Intelligence erweitert. Die Verwendung von Daten aus dem »Known Exploited Vulnerability (KEV)«-Katalog der US-amerikanischen Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) sorgt für eine weitere Verbesserung der Funktionalität. Nutzer erhalten hierdurch Informationen über den Status der Ausnutzung von Schwachstellen, Empfehlungen zu deren Behebung sowie Priorisierungsvorschläge. Anhand dieser Erkenntnisse können Kunden Warnungen filtern und sich auf die Behebung der schädlichsten Schwachstellen konzentrieren.

Threat Intelligence Services: Dank neu gestaffelter Angebote steht globalen Organisationen nun Trellix Intelligence-as-a-Service zur Verfügung – ein individuell angepasstes Angebot, das zuvor nur einem exklusiven Kreis von Regierungsbehörden und Nachrichtendiensten vorbehalten war. Kunden können sich direkt mit den Bedrohungsexperten von Trellix in Verbindung setzen, die sie mit maßgeschneiderter Threat Intelligence aus dem Trellix Advanced Research Center versorgen, wie etwa mit Berichten über die Auswirkungen von Bedrohungen, Auskünften, Executive Briefings und Bewertungen der Sicherheitslage. Auf diese Weise ergibt sich ein Bild der Gefährdungslage, aus dem sich konkretere Maßnahmen ableiten lassen und so zu einer optimierten Gefahrenabwehr und Lageerfassung beiträgt.

»Die Partnerschaften zwischen Trellix und staatlichen bzw. privaten Organisationen sind ein entscheidender Faktor für die umfassenden Threat Intelligence-Produkte und -Services von Trellix«, erklärt Christopher Kissel, Research Vice President der »Security & Trust Products«-Gruppe von IDC. »Nachdem umsetzbare Threat Intelligence im Bereich XDR verstärkt an Bedeutung gewinnt, erweist sich das Konzept von Trellix als leistungsstarker und effektiver Ansatz, potenziellen Multi-Vektor-Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.«

Für die jeweilige Reaktion ist Threat Intelligence ausschlaggebend, da sie Organisationen dabei unterstützt, proaktiv zu agieren, Bedrohungen zu antizipieren und Prozesse zu optimieren, nachdem sich bei der Verstärkung der Cyberabwehr XDR sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zunehmend rascher durchsetzt. Dank Threat Intelligence-Daten aus dem Trellix-Netzwerk, bestehend aus Hunderten von Millionen Sensoren weltweit, können die über 40.000 Kunden ihre Infrastruktur schützen, indem sie die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs einschätzen, proaktiv Verstöße ausfindig machen und Investitionen in Personal und Sicherheitstools verbessern können. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über die umfassende Threat Intelligence-Angebote von Trellix.

