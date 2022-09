Welche Rolle spielt Big Data bei Sportwetten? 

Es gibt kaum eine Branche, die heute noch ohne Big Data auskommt. Sportwetten bilden dabei keine Ausnahme: Die größten Player setzen mittlerweile ausnahmslos auf die Verarbeitung umfangreicher Daten über die Sportwelt, das Marktumfeld und ihre Kunden. Sie optimieren dadurch ihr Angebot, verschlanken Prozesse und verbessern die Sicherheit ihrer Produkte.

Kundenvorlieben

Anzeige

Nur wer seine Kunden kennt, kann im Internet erfolgreich sein. Der beste Wettanbieter ist heutzutage derjenige, der genau über die Vorlieben seiner Kunden Bescheid weiß. Dabei reicht es längst nicht mehr, die richtigen Sportarten und Wettarten anzubieten. Erfolgreiche Buchmacher wissen, ob ihre Nutzer Freiwetten oder Cashback-Boni bevorzugen, wie lange vor einem Spiel sie beginnen, die Quoten zu recherchieren, welches Gerät sie nutzen und bei welchen Konkurrenten sie ebenfalls aktiv sind. Diese Informationen erhalten sie zum Beispiel durch die Auswertung von A/B-Tests, die Auswertung von Daten auf ihrer Webseite und den Zukauf von Drittanbieter-Daten. Das ermöglich es ihnen, ihre Zielgruppe genau im richtigen Moment anzusprechen, für jedes Großereignis die passende Aktion zu finden und ihre Energie gezielt einzusetzen. Die Kosten für die Entwicklung der entsprechenden Software werden durch die Umsatzsteigerungen schnell wieder wettgemacht.

Quotenberechnung

Die Berechnung der Wettquoten ist einer der aufwendigsten wiederkehrenden Prozesse für Wettanbieter. Einige Firmen beschäftigen hunderte von Sportexperten und Mathematikern, die nicht nur die Wahrscheinlichkeit für unterschiedliche Spielergebnisse, sondern auch für eine Vielzahl an kleineren Ereignissen während des Spiels berechnen müssen. Um Livewetten anzubieten, müssen die Quoten zudem während des Spiels im Minutentakt angepasst werden – eine Aufgabe, die ohne Big Data kaum zu bewerkstelligen wäre. Dazu kaufen die Anbieter Datensätze von spezialisierten Unternehmen ein, die alles von der Startaufstellung über das Wetter bis hin zur Passquote der einzelnen Spieler und vieles mehr sammeln. Das verringert den Aufwand für die Berechnung von Quoten und ermöglicht es, in Sekunden präzise Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen zu treffen. Diese Praxis ist auch die Grundlage der beliebten Livewetten, die bei den meisten Buchmachern einen erheblichen Beitrag zum Umsatz leisten.

IT-Sicherheit

Auch bei der IT-Sicherheit von Online-Buchmachern spielt Big Data eine große Rolle. Die Betreiber stehen in dieser Hinsicht gleich vor mehreren großen Herausforderungen. Sie müssen nicht nur die Daten ihrer Kunden schützen und die Sicherheit von Zahlungen gewährleisten. Zudem müssen sie gegen Geldwäsche und die Manipulation von Spielen vorgehen. Auch hier ist die Nutzung von Big-Data-Technologien nicht mehr wegzudenken. Transaktionen werden auf ihre Herkunft analysiert, verdächtige Wettmuster werden erkannt. Bei Unregelmäßigkeiten werden die betreffenden Nutzerkonten automatisch gesperrt und erst nach einer gründlichen Prüfung wieder freigegeben. Ein fälschlich gesperrtes Konto führt zu Umsatzeinbußen, eine unterlassene Sperrung kann hingegen zu Verlusten bei der Wette selbst oder zu rechtlichen Konsequenzen führen. Daher müssen die Algorithmen äußerst zuverlässig arbeiten. Die notwendige Genauigkeit wird nur durch Big-Data-Methoden erreicht.

In der Zukunft ist davon auszugehen, dass die Bedeutung von Big Data für Online-Sportwetten noch weiter anwachsen wird. Innovationen werden es zukünftig ermöglichen, die Customer Experience noch besser auf die einzelnen Kunden zuzuschneiden. Und auch bei der Quotenberechnung und der IT-Sicherheit sind große Fortschritte zu erwarten. Das Schlagwort Big Data wird also in den Führungsetagen der Wettanbieter noch oft zu vernehmen sein.