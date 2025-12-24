Wo E-Zigaretten verboten sind

Mehr als dreißig Länder weltweit haben laut einer Erhebung der World Health Organization aus dem Jahr 2023 und aktueller Medienberichte Verkaufsverbote sowohl für Mehr- als auch Einweg-E-Zigaretten und Vapes erlassen [1]. Ein Großteil davon befindet sich in Südamerika und Asien, in Europa existiert ein entsprechendes Verbot nur in Norwegen. Zu weiteren hinsichtlich der Wirtschaftsleistung relevantesten Ländern mit einem mindestens für den Einzelhandel gültigen Verkaufsverbot für E-Zigaretten gehören Australien, Indien, Brasilien und Singapur. Zuletzt hatte sich Vietnam der Gruppe an Ländern angeschlossen, in denen E-Zigaretten im Allgemeinen verboten sind.

Während ein komplettes Verkaufsverbot nur in einer Minderheit der Länder existiert, haben mittlerweile etwa 80 Länder mehr oder wenige strenge Auflagen rund um den Verkauf, die Nutzung und die Bewerbung von E-Zigaretten eingeführt. Dazu gehören sowohl Industrienationen wie Frankreich, Deutschland und die USA als auch ein Großteil der restlichen europäischen Staaten. Zuletzt hatten die Regierungen des Vereinigten Königreichs und Belgien ein Verbot von Einweg-Vapes beschlossen. In Belgien ist dieses seit Anfang des Jahres in Kraft, im Vereinigten Königreich soll dieses Teilverbot ab Juni 2025 gelten.

In Deutschland sind die Rahmenbedingungen für den Verkauf von E-Zigaretten über das Tabakerzeugnisgesetz reguliert. Seit 2021 gilt das Verkaufsverbot für Minderjährige beispielsweise auch für nikotinfreie E-Zigaretten. Bei nikotinhaltigen E-Zigaretten darf der Nikotingehalt 20 Milligram pro Milliliter nicht überschreiten. Florian Zandt

https://de.statista.com/infografik/33744/anzahl-der-laender-die-den-verkauf-von-e-zigaretten-vapes-verbieten/?lid=ko656m7rmvdx

Tabakkonsum bei Jugendlichen

Rund ein Viertel der im Rahmen der Studie Health Behaviour in School-Aged Children zwischen 2021 und 2022 befragten 15-jährigen Mädchen in Deutschland gaben an, kürzlich E-Zigaretten oder Vapes genutzt zu haben [1]. Bei den gleichaltrigen Jungen waren es etwa ein Fünftel. Die Ergebnisse zeigen, dass Vapes und E-Zigaretten nicht nur häufiger genutzt werden als regulären Zigaretten, sondern auch, dass der Anteil an Konsumenten in beiden Kategorien zwischen 13 und 15 Jahren deutlich ansteigt.

Während normale Zigaretten von jeweils sechs Prozent weniger Jungen und Mädchen im Alter von 15 Jahren geraucht wurden, lag der Konsum von normalen Tabakwaren bei den 13-jährigen Umfrageteilnehmer deutlich darunter. Dass auch in dieser Altersgruppe E-Zigaretten bevorzugt werden, ist ebenfalls aus der Studie ersichtlich. Der Anteil der Nutzer von Vapes und E-Zigaretten lag hier bei jeweils neun Prozent.

Im Hinblick auf die Gesetzeslage stehen sowohl nikotinfreie als auch nikotinhaltige E-Zigaretten und Vapes auf einer Stufe mit regulären Rauchwaren. Der Verkauf an Minderjährige ist untersagt und die jeweiligen Bestandteile müssen laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit den zuständigen Behörden mitgeteilt werden. Obwohl E-Zigaretten als weniger gesundheitsschädlich als reguläre Zigaretten gelten, besteht aufgrund der inhalierten Chemikalien dennoch ein gewisses Gesundheitsrisiko.

Die Verfügbarkeit von E-Liquids oder Einweg-Vapes in süßen oder fruchtigen Geschmacksrichtungen sehen Kritiker dennoch als besonders schädlich an, da diese gerade bei Jugendlichen beliebt sind und als Einstieg in andere Rauchwaren fungieren könnten. Aufgrund dessen sind in Deutschland auch bestimmte Aromen und Inhaltsstoffe verboten. Florian Zandt

https://de.statista.com/infografik/33747/anteil-der-befragten-die-in-den-vergangenen-30-tagen–e–zigaretten-konsumiert-haben/

Risikowahrnehmung und Konsumverhalten: Wie Nutzer E-Zigaretten und Liquids beurteilen