CO2-Kompensation dank klimaneutralem Toner

Seit Mai 2013 unterstützt Kyocera die Arbeit der Klimaschutzorganisation myclimate im kenianischen Siaya-Gebiet. Durch die CO 2 -Kompensation seines in Deutschland vertriebenen Originaltoners sparte das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden in den vergangenen Jahren nicht nur mehr als 96.000 Tonnen des Treibhausgases ein, sondern verbesserte gleichzeitig auch die Lebensbedingungen von mehr als 200.000 Menschen.

Pro gedruckter DIN-A4-Seite entsteht etwa ein Gramm CO 2 . Daher besteht für viele Unternehmen bei ihren Druck- und Kopierprozessen ein enormes Potenzial, die eigene Klimabilanz zu verbessern und die Umwelt zu entlasten. Hier setzt das Print-Green-Programm von Kyocera Document Solutions an: Seit fast fünf Jahren bietet der japanische Dokumentenmanagement-Anbieter seinen Toner durch das Programm klimaneutral an. So kompensiert Kyocera sämtliche CO 2 -Emissionen, die durch Rohstoffgewinnung, Produktion, Transport, Verpackung sowie Verwertung des Toners entstehen.

Der Ausgleich erfolgt durch eine Investition in ein Gold-Standard-Projekt der Klimaschutzorganisation myclimate in Kenia. Mithilfe des Projekts wurden im Siaya-Gebiet bereits 44.000 effiziente Haushaltskocher installiert. Durch das Engagement von Kyocera können so mehr als 96.000 Tonnen CO 2 kompensiert werden – das entspricht dem Volumen von knapp 20.000 olympischen 50-Meter-Schwimmbecken oder dem CO 2 -Austoß von 100 Flugzeugen auf der Route Frankfurt – Sydney. Zudem wurden über das Klimaschutzprojekt mehr als 200.000 Menschen erreicht und 165 feste Arbeitsplätze geschaffen.

»Viele Menschen in der Region leben in absoluter Armut, daher sind die neuen Arbeitsplätze Gold wert«, sagt Daniela Matysiak, Spezialistin CSR-Management. »Dass wir hier mit unserem Engagement und unserem klimaneutralen Toner langfristig dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, freut daher nicht nur uns als Unternehmen, sondern natürlich auch unsere Kunden und Fachhandelspartner.« Kyocera-Kunden können sich beispielsweise durch myclimate kostenfrei ein Zertifikat über die von ihnen kompensierte CO 2 -Menge ausstellen lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.printgreen.kyocera.de