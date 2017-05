CxOs sehen Blockchain als Chance für innovative Geschäftsmodelle

Das Thema Blockchain beschäftigt CxOs: In einer neuen Studie gab ein Drittel der fast 3.000 befragten Top-Manager der obersten Führungsebene an, Blockchain in ihrem Unternehmen entweder bereits zu nutzen oder dies in Betracht zu ziehen. Acht von zehn CxOs, die in Blockchain investieren, möchten damit finanztechnischen Veränderungen in ihrer Branche begegnen oder neue Geschäftsmodelle entwickeln.

Die weltweite Studie des IBM Institute for Business Value ist die bisher umfangreichste Untersuchung zur Sicht von C-Suite-Executives auf Blockchain [1]. Sie ist Teil einer Reihe von C-Suite-Studien und basiert auf Interviews mit Führungskräften unterschiedlicher Branchen. Dabei werden Organisationen, die bereits mit Blockchain experimentieren oder (Pilot-)Projekte implementiert haben – sogenannte Explorer –, mit solchen verglichen, für die Blockchain noch kein Thema ist.

Konkurrenten aus einer unerwarteten Ecke

Früher war das größte Geschäftsrisiko meist ein Wettbewerber mit neuen und disruptiven Produkten oder Dienstleistungen. Heute sind es dagegen oft Konkurrenten aus einer unerwarteten Ecke, die eine Branche mit komplett neuen Geschäftsmodellen aufmischen. Einige der befragten CxOs sehen die Blockchain-Technologie in diesem Zusammenhang als Chance: Die neuen Transaktionsmöglichkeiten erlauben mehr Vertrauen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit innerhalb von Partner-Netzwerken und eröffnen Wettbewerbsvorteile.

»Mit Blockchain wird es möglich, dass alle Beteiligten zur selben Zeit den gleichen Vorgang im Blick haben. Aus dieser neuen Art der vertrauenswürdigen Transaktion entstehen neue Geschäftsmodelle, Prozesse und Plattformen, bei denen alle Teilnehmer eines Ökosystems verbunden werden können, um neue Geschäftswerte zu schaffen«, sagt Brigid McDermott, IBM Vice President for Blockchain Business Development. »Konsortien, Regulatoren und Vorreiter helfen, weltweite und branchenübergreifende Standards zu schaffen. Wer diese neuen Plattformen mitgestalten will, muss schnell handeln.«

Allerdings geben 60 Prozent der befragten Explorer CIOs an, dass sie noch nicht gut genug vorbereitet sind, um Blockchain-Plattformen aufzubauen, die Kunden und Partner in einem Ökosystem miteinander verbinden.

Die Ergebnisse der Blockchain-Studie zeigen auch:

33 Prozent der fast 3.000 befragten CxOs nutzen bereits Blockchain oder ziehen dies in Betracht

100 Prozent der Explorer erwarten, dass Blockchain ihre Unternehmensstrategie unterstützen kann; 63 Prozent möchten damit die Transparenz bei Transaktionen erhöhen

78 Prozent der Explorer investieren in Blockchain-Technologie, um auf finanztechnische Veränderungen zu reagieren oder um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln

71 Prozent von denen, die aktiv Blockchain nutzen, glauben, dass Industrie-Konsortien wichtig sind um Blockchain weiter voranzutreiben

Blockchain als Innovationshilfe für neue Geschäftsmodelle

Die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen ist einer der größten strategischen Vorteile von Blockchain. Alle befragten Explorer glauben, dass sie mit Blockchain eine neue Geschäftsstrategie umsetzen können. Da Blockchain das Vertrauen und die Transparenz über ganze Wertschöpfungsketten hinweg erhöht, werden Organisationen und Individuen in Zukunft auf neue Weise zusammenarbeiten aber auch konkurrieren. Zum Beispiel im Gesundheitswesen: Die IBV Studie »Healthcare rallies for blockchains: Keeping patients at the center« zeigt, dass der Einsatz von Blockchain hier 2017 an Fahrt gewinnt. Wenn alle Vitalzeichen oder Gesundheitsdaten aus Wearables auf der Blockchain gespeichert werden könnten, könnte die Qualität und Koordination von Pflege wahrscheinlich verbessert und Kosten gesenkt werden. Der einzelne Patient könnte so noch weiter in den Mittelpunkt gerückt und mit personalisierten Dienstleistungen versorgt werden.

Acht von zehn der befragten Explorer geben zwar zu, dass sie eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern – selbst ausgewählter – nicht gewohnt sind. Allerdings sagen gleichzeitig 66 Prozent, dass sie derzeit plattform-basierte Geschäftsmodelle ausprobieren oder implementieren. Indem Personen, Ressourcen und Organisationen in einem interaktiven Ökosystem verbunden werden, können Unternehmen neue Wertschöpfung schaffen.

IBM arbeitet zum Beispiel gemeinsam mit dem Betrugsbekämpfungs-Spezialisten Everledger an einem neuen Blockchain-Service mit Ökosystem-Ansatz. Die Partner in der Blockchain von Everledger sind Versicherer, Finanzinstitutionen und Diamanten-Zertifikataussteller. Durch die Application Programming Interfaces (APIs) von Everledger hat jeder Partner Zugriff auf Daten, mit der sich Diamanten über all ihre Bearbeitungsstadien hinweg und über die komplette Supply Chain verfolgen lassen. Dieses Geschäftsmodell reduziert für alle Beteiligten das Risiko im Diamantengeschäft und schafft zusätzlich neue Einnahme- und Finanzierungmöglichkeiten.

Neues Blockchain Accelerator Programm

IBM kündigte außerdem das neue Programm IBM Blockchain Founder Accelerator an. Dieses unterstützt Unternehmen dabei, Blockchain-Netzwerke schneller in Betrieb zu nehmen. Der Accelator ist das erste Programm, dass Expertise und Support zu technischen, rechtlichen und geschäftlichen Fragen rund um neue Blockchain-Netzwerke umfasst. Als Erweiterung des Blockchain Ecosystem addressiert das Programm Herausforderungen, mit denen sich viele Early Adopters während der Entwicklung führender Blockchain-Netzwerke konfrontiert sahen. Ziel ist es, diese Erfahrungen und das gesammelte Wissen in Form von Mentoring und Beratung mit Gründern von neuen Netzwerken zu teilen. Zudem erhalten Teilnehmer des Programms frühen Zugang zu einer Reihe von neuen Blockchain-Software-Assets über die Cloud.

Weitere Informationen über die Konditionen und das Bewerbungsverfahren für das neue Programm finden Sie in der US-Medienmitteilung: https://ibm.biz/BdinAB

[1] Weitere Informationen über die Blockchain-Studie in der US-Medienmitteilung: https://ibm.biz/BdinJ7 . Die komplette Studie finden Sie hier: https://ibm.biz/Bdin5x