Jahresrückblick: Die 10 wichtigsten Themen auf Facebook 2017

Was hat die 30 Millionen deutschen Facebooknutzer in diesem Jahr besonders bewegt, worüber wurden die meisten Postings verfasst, welche Themen hatten die meiste Interaktion? Das gab das soziale Netzwerk nun in seinem Jahresrückblick bekannt. Zwar wurden keine konkreten Zahlen genannt, doch das Ranking zeigt, dass es vor allem im Juli hoch herging. Zum einen sorgte der G20-Gipfel in Hamburg für großen Gesprächsstoff, aber auch der unerwartete Tod des Linkin-Park-Sängers Chester Bennington bewegte die Nutzer. Außerdem stark diskutiert wurden die Produkt-Updates von Final Fantasy XV, wie die Grafik von Statista zeigt.

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgten politische Themen: Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai ist das am viertmeisten diskutierte Thema, der Bundestagsbeschluss zur »Ehe für alle« schafft es auf Platz sechs, die Bundestagswahl auf Rang acht und die abgebrochenen Jaimaika-Verhandlungen auf Rang zehn. Hedda Nier

