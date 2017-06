Klimavertrag: Der Stand des Pariser Abkommens

Insgesamt haben bislang 147 von 197 Unterzeichnern das Pariser Abkommen ratifiziert, darunter auch die USA. Die wollen nun aus dem Vertragswerk, dass die Erderwärmung auf 1,5 bis höchstens 2 Grad begrenzen soll, aussteigen. Genauer gesagt will US-Präsident Trump den internationalen Klimapakt neu verhandeln. Dieses Ansinnen haben die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Italiens zurückgewiesen. »Wir betrachten die im Dezember 2015 in Paris erzeugte Dynamik als unumkehrbar und sind der festen Überzeugung, dass das Übereinkommen von Paris nicht neu verhandelt werden kann, da es ein lebenswichtiges Instrument für unseren Planeten, unsere Gesellschaften und unsere Volkswirtschaften darstellt«, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Mathias Brandt

Pariser Klimaabkommen: USA haben den höchsten CO2-​Ausstoß pro Kopf

Trump macht seine Drohungen wahr: Die USA steigen aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Ihrer Verantwortung am Treibhauseffekt können sich die Vereinigten Staaten jedoch nicht so einfach entziehen.

Wie die Grafik von Statista zeigt, sind die USA die zweitgrößten Klimasünder nach China, mit einem CO 2 -Ausstoß von 5.414 Megatonnen im Jahr 2015. Bei den Emissionen pro Kopf stehen die USA jedoch an erster Stelle, mit 17 Tonnen CO 2 -Ausstoß je Amerikaner pro Jahr. Zum Vergleich: In Indien beträgt der CO 2 -Ausstoß pro Kopf lediglich 1,5 Tonnen pro Jahr, so die aktuelle Angabe des Global Carbon Atlas.

Deutschland ist für Emissionen von 798 Megatonnen CO 2 pro Jahr verantwortlich und steht damit auf Rang 6 der größten Klimasünder. Frauke Suhr

Treibhausgasemissionen: Die größten Klimasünder 2015

Der Ende 2015 von den Vereinten Nationen beschlossene Klimavertrag sieht vor, die Treibhausgasemissionen weltweit zu reduzieren und so die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen. China und die USA sind die beiden größten Klimasünder, wie die Grafik von Statista zeigt. Sie haben den Vertrag bereits ratifiziert. Am 02. Oktober wird Indien ihrem Beispiel folgen. Frauke Suhr, 30.09.2016

