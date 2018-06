Next Generation Document Exchange – Auf dem Weg zum Dokumentenaustausch der Zukunft

Unternehmen stehen vor vielfältigsten technologischen Herausforderungen in ihrem Kommunikationsalltag. Ein wichtiger Baustein für ihren geschäftlichen Erfolg wird der Dokumentenaustausch bleiben. Der valide und sichere Austausch von Dokumenten ist und bleibt für Unternehmen gerade im digitalen Zeitalter unerlässlich. Je einfacher und universeller er von statten geht, umso mehr profitieren Unternehmen davon.

Nicht alle Versandwege sind gleich sicher, einfach, schnell und kostengünstig. Fax mag heute altmodisch wirken, ist jedoch nach wie vor ein beliebter Kommunikationskanal in vielen Branchen und Unternehmen und der Mail in vielerlei Hinsicht überlegen: Es ist rechtssicher, wird nachweisbar übertragen und kommt virenfrei beim Empfänger an. Aber auch das klassische Fax entwickelt sich weiter und hält mit den neuesten technologischen Entwicklungen Schritt. Mit der erfolgreichen Transformation des Faxes in die IP-Welt ist der Grundstein für »Next Generation Document Exchange« gelegt.

Der Berliner Fax-Pionier und Unified-Communications-Spezialist Ferrari electronic entwickelt eine innovative Lösung, die die Geschäftskommunikation noch einmal revolutionieren wird: das Dokumentenaustauschformat der Zukunft. Es ist inspiriert von Fax und doch mehr als das. Next Generation Document Exchange hebt den Dokumentenaustausch auf eine neue Stufe.

Neuer Standard für alle. Bei der Weiterentwicklung des Faxes hin zum ultimativen Dokumentenaustauschformat werden die Möglichkeiten neuester ITU-Kommunikationsstandards konsequent genutzt. Ziel ist die Etablierung eines neuen Standards für den einfachen, schnellen und rechtssicheren Dokumentenaustausch zwischen Unternehmen aller Branchen und Fachrichtungen.

Die ITU-Standards stellen sicher, dass klassische und moderne Faxverfahren zuverlässig miteinander kommunizieren. Somit ist das eingesetzte Verfahren abwärtskompatibel zum etablierten Faxprotokoll. Das bedeutet, dass auch herkömmliche Faxserver und analoge Fax-Endgeräte ohne zusätzliche Soft- oder Hardware angesprochen werden können. Das gilt auch für moderne Multifunktionsgeräte. Wenn PDF-Dateien an Faxgeräte versendet werden sollen, die deren Empfang nicht unterstützen, wird das Dokument vor der Übertragung als Bild gerastert und als herkömmliches Fax gesendet.

Die schnelle, rechtssichere und End-to-End-Übertragung von Dokumenten in IP-Umgebungen ist der erste Schritt auf dem Weg zum Dokumentenaustausch der Zukunft. Die Beibehaltung der einfachen Bedienung bei gleichzeitiger Tiefenintegration in bestehende Unternehmensprozesse sowie die automatische Maschinenlesbarkeit durch Textextraktion auf Basis etablierter Standards – etwa ZUGFeRD für den Rechnungsversand – sind die nächsten Schritte. Im Ergebnis stellt »Next Generation Document Exchange« einen branchenübergreifenden Kommunikationsstandard dar, den sich Unternehmen schon heute zu Nutze machen können.

Ein Format– viele Vorteile Von der Weiterentwicklung des Faxes und Ausnutzung der Möglichkeiten neuester ITU-Kommunikationsstandards profitieren Unternehmen in vielfacher Weise: Dokumentenversand von PDF-Originaldateien

Peer-to-Peer mit Empfangsbestätigung über Telefonie- oder VoIP-Strecken alle PDF-Inhalte übertragbar: Farbe, Metadaten, Video und 3D-Modelle

keine Größenbeschränkung, relevant etwa für Architekturentwürfe oder Arztberichte

hohe Übertragungsgeschwindigkeiten mit mehr als 150 Seiten pro Minute

Maschinenlesbarkeit und Textextraktion, etwa durch ERP-Systeme

einfache Automatisierung durch Integration in Geschäftsprozesse

abwärtskompatibel zu klassischen Faxgeräten

Stephan Leschke,

Vorstandsvorsitzender der

Ferrari electronic AG