Waffenbesitz: Private Feuerkraft

Auf 857 Millionen weltweit schätzt der Small Arms Survey die Anzahl der legalen und illegalen Waffen in Privatbesitz. Zum Vergleich: Alle Armeen der Welt zusammengenommen haben 133 Millionen Pistolen und Gewehre in ihren Arsenalen. Spitzenreiter beim zivilen Waffenbesitz sind die USA. Auf 100 Einwohner kommen hier 120,5 Schusswaffen. Die Nummer zwei in der Statistik, der Jemen, bringt es auf vergleichsweise bescheidene 52,8 Schusswaffen pro 100 Einwohner. In Deutschland sind es 19,6. Mathias Brandt

USA: Mehr Waffengeschäfte als Supermärkte

Insgesamt gibt es in den USA 64.747 lizensierte Waffenhändler und nur 10.843 Starbucks-Filialen. Wie die Infografik von Statista zeigt, gibt es in den USA auch mehr Waffenhändler als Supermärkte oder McDonald’s-Filialen. Der Vergleich soll laut den Datenredakteuren von 1point21 mittels einer Vergleichsgröße hervorheben, welche Ausmaße das Waffengeschäft in den USA eigentlich hat. Dyfed Loesche https://de.statista.com/infografik/5023/schusswaffen-fastfood-und-frappuccinos/

USA: Mittlerweile fast so viele Schusswaffen-Opfer wie Verkehrstote