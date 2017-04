World Wide Web: Rund 329 Millionen Domains weltweit

Das Internet besteht laut der aktuellen Ausgabe des Verisign Domain Reports mittlerweile aus mehr als 329 Millionen Domains. Damit ist das Online-Universum gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Prozent gewachsen. Am weitesten verbreitet ist die Endung .com. Dahinter folgen die Top Level Domains .cn (China) und .tk (Tokelau). Die Zahl der .de-Domains beziffert der Bericht auf 16,1 Millionen. Mit .xyz ist außerdem auch eine der sogenannten neuen Top-Level-Domains in den Top 10. Diese generischen Domain-Endungen werden seit 2013 von der Internet-Verwaltung ICANN vergeben. Bis Ende 2016 wurden 25,6 Millionen neue Top-Level-Domains registriert. Mathias Brandt

