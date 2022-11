Alcatel-Lucent Enterprise beschleunigt die digitale Transformation mit On-Demand-Business-Kommunikation

Alcatel-Lucent Enterprise, Anbieter von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen, führt Purple on Demand ein. Das neue kommerzielle Angebot auf Abonnementbasis zielt darauf ab, Endkunden eine sichere Geschäftskommunikation in einer privaten Umgebung zu bieten.

Unternehmen, die eine digitale Transformation anstreben, wünschen sich Einfachheit, Flexibilität, Sicherheit und digitale Souveränität. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Purple on Demand Kommunikationsdienste für Unternehmen an, die neben Hardware wie Telefonapparaten, Konferenzgeräten und Zubehör auch Software im Rahmen eines Abonnementmodells bereitstellen.

Purple on Demand ist so konzipiert, dass Unternehmen schnell und flexibel auf die Anforderungen des Marktes reagieren können, da die Anschaffungskosten entfallen. Kunden können Technologie hinzufügen und entfernen, wann immer es ihrem Unternehmen passt, und so in einem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig bleiben.

Die Lösung nutzt die bewährten und zuverlässigen Produkte und Anwendungen von Alcatel-Lucent Enterprise, wie z.B. den Kommunikationsserver Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Purple, mit dem Ziel, die digitale Transformation durch flexible, umfangreiche Kommunikationslösungen zu beschleunigen. Darüber hinaus kann Purple on Demand vor Ort gehostet oder in einer privaten Cloud eingesetzt werden, was den Kunden die größtmögliche Flexibilität bei der Wahl ihres Betriebsmodells bietet.

Nicolas Brunel, EVP, Alcatel-Lucent Enterprise Communication Business Division, kommentiert:

»Unabhängig von Größe und Branche kann Alcatel-Lucent Enterprise jedem Unternehmen helfen, sich zu transformieren und im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Wir konzentrieren uns dabei nicht auf die Technologie, sondern führen Unternehmen durch eine Transformation, die allein auf deren geschäftlichen Zielen basiert.

Sobald uns ein Unternehmen sagt, was es braucht, kümmern wir uns um die Technologie. Mit Purple on Demand machen wir Kommunikation einfacher als je zuvor und ermöglichen es Unternehmen, Budget, Dienste und Betrieb aufeinander abzustimmen – und das mit einer noch nie dagewesenen Einfachheit und Flexibilität.«

Die Markteinführung erweitert das Portfolio an Kommunikationslösungen von Alcatel-Lucent Enterprise und ist Teil der Digital Age Communications-Strategie, die sich auf drei Säulen stützt:

Der digitale Arbeitsplatz: ortsunabhängiges Arbeiten (im Büro, zu Hause oder aus der Ferne) mit effizienter Kommunikation, Zusammenarbeit und Kundenservice durch cloudbasierte Lösungen, die jederzeit und von jedem Gerät aus verfügbar sind.

Kommunikation als Katalysator für Unternehmensflexibilität: Die Verbindung von allem (Menschen, Anwendungen und Objekte), um herkömmliche Geschäftsinteraktionen zu bereichern, schneller zu Entscheidungen zu kommen, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Vorfälle proaktiv zu erkennen, bevor sie auftreten.

Flexible Lösungen und Architekturen nach dem Cloud-Modell: Vom Unternehmensstandort bis hin zu einer Full-Cloud-Lösung (privat, öffentlich oder hybrid) können Unternehmen den besten Ansatz wählen, um ihre Transformation im Hinblick auf Budget, Zeitrahmen und Ziele zu unterstützen.

Die erste Version von Purple on Demand ist in ausgewählten europäischen Ländern verfügbar (1). Alcatel-Lucent Enterprise plant, die Verfügbarkeit im Jahr 2023 auf weitere Länder auszuweiten.

(1) Länderliste: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Fotoquelle: Alcatel-Lucent