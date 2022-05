Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple: Damit verdienen die Tech-Riesen ihr Geld

• Infografik: Damit verdienen die Tech-Riesen ihr Geld | Statista

Die Tech-Konzerne Alphabet, Microsoft, Amazon und Apple haben ihr unternehmerisches Portfolio in den letzten Jahren ausgebaut. Die Statista-Grafik zeigt, womit sie im vergangenen Jahr die größten Anteile ihres Umsatzes erwirtschaftet haben. Der Online-Händler Amazon macht im Segment E-Commerce den meisten Umsatz. Doch der Handelsriese hat längst auch in anderen Geschäftsbereichen Fuß gefasst. Zum relevanten Geschäftssegment entwickelte sich etwa Amazon Web Services: Das Segment beinhaltet in erster Linie den Bereich des Cloud Computing. In den vergangenen Jahren stieg Amazon zum größten Cloud-Anbieter weltweit auf.

Bei Microsoft teilen sich die jährlichen Umsätze in drei Geschäftsbereiche auf, die derzeit Umsätze in sehr ähnlichen Größenordnungen generieren. In den vergangenen Jahren stiegen die digitalen Cloud-Dienstleistungen von Microsoft zu einem relevanten Geschäftsbereich für das Unternehmen auf. Durch die Corona-Pandemie arbeiteten Menschen auf der ganzen Welt im Homeoffice, sodass das Cloud-Geschäft weiter wachsen konnte.

Bei Apple ist das iPhone das Kerngeschäft. Rund die Hälfte des Firmenumsatzes wird durch das iPhone eingespielt. Wie jedes Unternehmen der Tech-Giganten versucht auch Apple sich zu diversifizieren. Das Geschäftssegment der Entertainment-Sparte um iTunes und Apple TV lag im Jahr 2021 bei einem Umsatzanteil von 19 Prozent. Auch die Sparte um Wearables (z.B. Apple Watch) und Smart Speaker konnte in den vergangenen Jahren wachsen. Der Anteil von Mac und iPad liegt relativ konstant bei um die 10 Prozent.

Die Suchmaschine Google beschert dem Mutterkonzern Alphabet die größten Umsätze. Auch andere Google-Sparten wie YouTube-Werbung oder die Mitgliedschaften im Google-Network weisen stetig steigende Umsätze im Portfolio von Alphabet auf. Das Unternehmen versucht unterschiedliche Dienstleistungen um das Kernprodukt Google auszuweiten und entsprechend zu monetarisieren.

Weitere Informationen zu den großen US-Techkonzernen finden Sie im Statista Dossier Plus Aufstieg der Tech-Giganten. Matthias Janson