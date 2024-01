Arbeitnehmer in Deutschland sind unzufrieden mit veralteter Technik am Arbeitsplatz

Mehr als ein Drittel (36 %) der deutschen Arbeitnehmer ist der Meinung, dass ihr Arbeitgeber bei der Einführung neuester Technologien, wie beispielsweise moderne Arbeitsplatzlösungen oder Prozessautomatisierung, hinterherhinkt.

Die neue Studie von Ricoh Europe zeigt, dass es eine erhebliche Kluft gibt zwischen den Erwartungen der Arbeitnehmer an die Technologie am Arbeitsplatz und dem was derzeit von den Arbeitgebern angeboten wird. Mehr als ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer (36 %) ist der Meinung, dass ihr Arbeitgeber bei der Einführung von Technologien, die ihnen am Arbeitsplatz zugutekommen würden, hinterherhinkt. Das ergibt die aktuelle Studie, die vom Marktforschungsinstitut Opinium in Auftrag von Ricoh Europe durchgeführt und in dessen Rahmen 1.000 Arbeitnehmer in Deutschland befragt wurden.

Jeder dritte Befragte (34 %) gibt an, dass die Ausstattung seines Remote-Arbeitsplatzes seine Produktivität einschränkt, und über die Hälfte der Befragten (59 %) fühlt sich durch den hohen Administrationsaufwand ausgebremst. Darüber hinaus sind nur 65 Prozent der deutschen Arbeitnehmer der Meinung, dass ihr Arbeitgeber ihnen die notwendige Technologie zur Verfügung stellt, um ihrer Arbeit bestmöglich nachzukommen – eine ungenutzte Chance. Mehr als die Hälfte (60 %) der Mitarbeiter sind der Meinung, dass ihre Arbeit einen höheren Mehrwert für ihr Unternehmen hätte, wenn sie über die richtigen Tools und Technologien verfügen würden.

Unternehmen müssen auf Prozessautomatisierung und Tools für eine verbesserte Arbeitsplatzerfahrung setzen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu verbessern und sich wiederholende Arbeitsabläufe und Aufgaben zu optimieren. Nur so können die Mitarbeiter wirklich effektiv arbeiten. Die Implementierung neuester Technologien wie Workplace-Experience-Platforms sowie AV- und Enterprise-Content-Management-Lösungen ermöglicht es den Mitarbeitern, sich weniger auf die Verwaltung und mehr auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren.

Wenn diese Diskrepanzen im Jahr 2024 nicht angegangen werden, riskieren die Arbeitgeber, Arbeitnehmer zu verlieren, die sich dann möglicherweise nach einem neuen Job umsehen, der ihren Vorstellungen entspricht. Fast ein Drittel der Befragten (28 %) nannte die Arbeitsbedingungen als Grund dafür, dass sie sich einen anderen Arbeitsplatz suchen würden, während mehr als ein Drittel (36 %) der Arbeitnehmer die Qualität der Software und der technischen Ausstattung als Hauptgrund für die Stellensuche genannt hat.

Nicola Downing, CEO von Ricoh Europe, erklärt: »Mit Blick auf die Zukunft ist es unerlässlich, dass Unternehmen ihre Technologieangebote an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anpassen, insbesondere im Bereich der Prozessautomatisierung und der Workplace Experience. Diese Lösungen helfen den Mitarbeitern dabei, produktiver zu sein und sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die einen größeren Mehrwert haben. Der Report hat gezeigt, dass jedes Unternehmen, das die Erfahrungen seiner Mitarbeiter mit der Arbeitsplatztechnologie vernachlässigt, Gefahr läuft, qualifizierte Teammitglieder zu verlieren, die sich sehr einfach nach einem Arbeitsplatz umsehen können, der ihren Anforderungen entspricht.«

www.ricoh.de.